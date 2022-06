HudsonAlpha Discovery de Discovery Life Sciences devient l'un des plus grands fournisseurs de services de séquençage HiFi PacBio au monde





ÉTABLIT UN SERVICE UNIQUE DE SÉQUENÇAGE HIFI À GRANDE ÉCHELLE À LECTURE LONGUE POUR L'INDUSTRIE BIOPHARMACEUTIQUE

HUNTSVILLE, Ala., 7 juin 2022 /PRNewswire/ -- Discovery Life Sciencestm (Discovery), les spécialistes des biospécimens et des biomarqueurstm, est maintenant l'un des plus importants fournisseurs de services de séquençage HiFi PacBio au monde. Afin de répondre à la demande croissante de l'industrie biopharmaceutique en matière de solutions à grande échelle et abordables, HudsonAlpha Discovery®, la division de séquençage et de bioinformatique de l'entreprise, a mis en place un laboratoire de séquençage à lecture longue et à haut débit équipé de l'une des plus grandes flottes mondiales d'instruments Sequel IIe de PacBio, d'une robotique automatisée de manipulation des liquides et de flux de travail optimisés pour créer une offre unique : livraison rapide et abordable de données de séquençage HiFi très précises aux clients du monde entier.

Le séquençage HiFi à lecture longue améliore la détection des variantes, cartographie de façon plus exhaustive les régions génomiques difficiles, identifie des isoformes de transcription uniques, découvre des informations épigénétiques natives (5mC) et élucide des éléments complexes potentiellement pathogènes tels que les expansions répétées et les variantes structurelles que les technologies à lecture courte sont moins susceptibles de détecter. Ces avantages favorisent l'adoption accrue de la technologie de séquençage HiFi à lecture longue de PacBio, en particulier dans le domaine de la recherche en oncologie. Les services de séquençage HiFi PacBio de Discovery fournissent une vue complète des génomes, des transcriptomes et des épigénomes pour éclairer de nouvelles connaissances biologiques qui pourraient finalement aider à faire progresser les programmes de médecine de précision.

Discovery a traité des milliers d'échantillons à l'aide de la technologie Sequel IIe de PacBio dans le cadre de projets de recherche portant sur la caractérisation des maladies, l'analyse isoforme de l'ARN, l'analyse des répétitions trinucléotidiques et la génomique des populations. Discovery prend en charge la suite complète d'applications de séquençage PacBio, y compris le séquençage du génome entier (WGS), le séquençage ciblé, l'analyse de variantes complexes, le séquençage de l'ARN, le séquençage d'amplicon, la métagénomique et les études épigénétiques.

« L'instrument Sequel IIe de PacBio est la technologie de séquençage la plus avancée pour générer des lectures longues très précises », a déclaré Tom Halsey, PhD, vice-président exécutif de la génomique chez Discovery. « Nous avons élargi l'adoption de leur technologie pour devenir l'un des plus grands fournisseurs de services PacBio et optimisé son application pour l'industrie biopharmaceutique afin de soutenir des projets de séquençage à lecture longue rapides et abordables de toutes tailles, y compris des études à l'échelle de la population. »

« PacBio est ravi de voir les offres uniques et étendues de Discovery basées sur la technologie de séquençage HiFi à lecture longue s'épanouir dans son laboratoire de services génomiques », a déclaré Lara Toerien, vice-présidente et directrice générale, Amériques, chez PacBio. « L'optimisation des services, les solutions intégrées de biospécimen et les services d'isolation des acides nucléiques créent une capacité de service véritablement axée sur le client qui, selon nous, aidera à répondre à la demande croissante de nos données de séquençage HiFi et à accélérer les nouvelles découvertes. »

À propos de Discovery Life Sciences et de HudsonAlpha Discovery

Discovery Life Sciences est l'entreprise spécialiste des biospécimens et des biomarqueurs, qui combine le plus grand inventaire commercial de biospécimens et le plus grand réseau d'approvisionnement au monde avec des laboratoires de services de biomarqueurs multi-omiques prééminents pour accélérer les nouvelles thérapies soutenues par des programmes de biomarqueurs et de diagnostics compagnons pour le cancer, les maladies infectieuses et d'autres conditions rares et complexes. Nous sommes l'un des principaux fournisseurs de matières premières cellulaires humaines hautement caractérisées et de services analytiques multi-omiques experts pour faire progresser les programmes de recherche, de développement et de fabrication de thérapies cellulaires et géniques.

HudsonAlpha Discovery® est la division de séquençage et de bioinformatique de Discovery, un laboratoire de services mondialement reconnu qui exploite les technologies de recherche génomique les plus actuelles pour soutenir de manière complète la découverte, la recherche translationnelle et la recherche clinique.

Grâce à une expertise scientifique de premier plan et à une utilisation innovante des technologies actuelles, l'équipe chargée des découvertes s'engage et consulte les clients afin de surmonter les obstacles plus rapidement et d'obtenir des résultats permettant de prendre des décisions cruciales en matière de recherche et de développement à la vitesse du marché. We are Science at your Servicetm! (Nous sommes la Science à votre service !) Pour plus d'informations, consultez le site dls.com.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué peut contenir des « déclarations prospectives » au sens de l'article 21E de la Securities Exchange Act de 1934, dans sa version modifiée, et de la U.S. Private Securities Litigation Reform Act de 1995, y compris des déclarations relatives à la disponibilité, aux utilisations, à l'exactitude, aux avantages, à la qualité ou à la performance futurs des produits ou technologies PacBio, ou aux avantages ou avantages attendus de leur utilisation, y compris en lien avec les avantages prévus des flux de travail optimisés de Discovery ; la possibilité d'une adoption accrue de la technologie de séquençage à lecture longue HiFi de PacBio, en particulier dans le domaine de la recherche en oncologie ; la demande croissante potentielle de données de séquençage HiFi et la croyance qu'elle pourrait accélérer les nouvelles découvertes ; et d'autres événements futurs. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives, et ces déclarations prospectives sont nuancées dans leur intégralité par référence aux mises en garde suivantes. Toutes les déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date du présent communiqué et sont fondées sur les attentes actuelles et comportent un certain nombre d'hypothèses, de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ces déclarations prospectives. Les lecteurs sont fortement encouragés à lire l'intégralité des mises en garde contenues dans les documents déposés par PacBio auprès de la Securities and Exchange Commission, y compris les risques énoncés dans les formulaires 8-K, 10-K et 10-Q de PacBio. PacBio décline toute obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1022478/Discovery_LS_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 7 juin 2022 à 12:25 et diffusé par :