POUR UN AVENIR DURABLE : L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE QUÉBÉCOISE S'ACTIVE SUR LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE, L'INNOVATION ET LES EMBALLAGES

MONTRÉAL , le 7 juin 2022 /CNW Telbec/ - Les acteurs de l'industrie alimentaire (transformateurs et détaillants) se réuniront le 13 juin prochain afin de discuter de l'avenir de l'industrie dans une perspective environnementale. La journée, présentée par Éco-Entreprises Québec (ÉEQ), est organisée conjointement par le Conseil canadien du commerce du détail (CCCD) et le Conseil de la transformation alimentaire du Québec (CTAQ) - et réunira près de 150 membres et experts pour parler de gestes qui permettront de réduire l'empreinte environnementale du secteur alimentaire.

Transformation des emballages, économie circulaire, 2e et 3e vie des aliments, nouvelles réglementations municipales et provinciales, les sujets seront nombreux. L'animation de l'événement sera assurée par le professeur Sylvain Charlebois de l'Université Dalhousie, également connu comme chroniqueur spécialisé dans le domaine agroalimentaire.

Gaspillage alimentaire : un coup de barre nécessaire, autant pour l'industrie qu'à la maison

Les chaines d'approvisionnement étant de plus en plus sous pression, la question du gaspillage des aliments occupera évidemment une partie des discussions. D'ailleurs, en collaboration avec RECYC-QUÉBEC, un panel de trois experts discutera de meilleures pratiques à cet effet. Même s'il existe un très grand nombre d'initiatives gouvernementales et institutionnelles visant à limiter les pertes alimentaires, des efforts demeurent nécessaires - y compris à la maison - pour changer nos habitudes.

Un sondage exclusif, réalisé entre le 20 et le 22 mai dernier en partenariat avec Léger, nous apprend entre autres que la majorité des Québécois (51%) disent jeter des aliments simplement parce qu'ils les oublient dans le réfrigérateur, le garde-manger ou sur le comptoir. La date de péremption représente la deuxième plus importante raison qui amène les répondants à jeter des aliments (40%). Cette date - dont la terminologie fait toujours débat - n'est pas observée avec la même considération chez les citoyens plus jeunes vs les plus âgés. La moitié des 18-34 ans jettent les aliments lorsque la date est échue, alors que cette proportion diminue à 33% chez ceux de 55 ans et plus.

L'inflation pourrait provoquer des changements dans les habitudes

Face à la hausse de l'inflation et son impact sur le prix des aliments, 71% des répondants ont indiqué vouloir modifier leurs habitudes de consommation alimentaire, en particulier en lien avec le gaspillage. Parmi ceux qui jettent des aliments pour des raisons d'apparence - par exemple des imperfections sur un aliment - 80% de ceux-ci souhaitent changer leur comportement. Une proportion similaire (78%) de changements d'habitude à prévoir chez ceux pour qui la date de péremption les entraine à jeter systématiquement un aliment.

« L'esprit de cet événement conjoint est de créer un espace où les transformateurs alimentaires et les détaillants puissent échanger sur les enjeux de développement durable dans notre industrie au Québec », a résumé Sylvie Cloutier, Présidente-directrice générale du CTAQ.

« Les enjeux environnementaux touchent toutes les facettes de nos activités. C'est donc en multipliant ce type d'échanges entre experts, en particulier ceux qui oeuvrent directement sur le terrain, autant chez les détaillants que chez les producteurs, qu'auprès d'autres grands acteurs institutionnels, que l'on identifiera les meilleures pratiques à suivre », a expliqué Michel Rochette, président du CCCD pour le Québec.

