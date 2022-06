Desktop Metal qualifie l'argent sterling sur son Production System et consolide son leadership dans la fabrication additive destinée au secteur de la bijouterie





Desktop Metal (NYSE: DM) annonce que l'argent sterling 925, un métal précieux très prisé, est désormais qualifié pour l'impression 3D sur la plateforme Production Systemtm, y compris le P-1 et le P-50, pour offrir aux fabricants de bijoux et de produits de luxe le procédé d'impression 3D directe le plus rapide au monde afin de créer des bijoux, montres, boucles de ceinture et pièces décoratives pour sacs à main de haute qualité.

En 2022, Desktop Metal accélère également le développement d'autres alliages en métaux précieux, y compris l'or jaune 18 carats, et renforce son activité R&D pour l'or rose. Desktop Metal et sa marque polymère ETEC ont une longue histoire de partenariats avec les plus grands créateurs de bijoux au monde, à l'image de Cartier, Stuller, Shinola et Swarovski.

"La qualification de métaux précieux pour l'impression 3D directe sur des systèmes à jet de liant haute vitesse représente un cap majeur pour l'industrie des bijoux et des articles de luxe", déclare Ric Fulop, fondateur et PDG de Desktop Metal. "La liberté de design et la personnalisation de l'impression 3D sont dorénavant disponibles pour des grands volumes, sans tout le travail associé aux processus de fabrication traditionnelle. De plus, cette innovation d'impression 3D directe s'appuie sur l'héritage éprouvé de notre marque ETEC, un leader des imprimantes 3D pour les modèles de moulage à la cire perdue depuis plus d'une décennie, faisant de nous le chef de file incontesté des solutions de fabrication additive sur le marché des bijoux et des articles de luxe."

Des partenariats pour accélérer le développement des technologies et des matériaux

Pour faire progresser la technologie et les matériaux nécessaires pour apporter la qualité, la productivité et la rentabilité de l'impression 3D au secteur compétitif des articles de luxe et des bijoux, Desktop Metal entre en partenariat avec deux leaders des poudres de métaux précieux et de la production de pièces: Formula 3D Corporation créé par Christian Tse de Christian Tse Designs & Manufacturing Inc. pour le marché américain, et Neoshapes pour la clientèle internationale. Ces deux collaborations visent à permettre aux marchés des articles de luxe et des bijoux d'adopter les processus à jet de liant métallique pour produire des pièces d'utilisation finale dans les métaux précieux, les aciers, et autres.

Formula 3D Corporation offre aux créateurs et fabricants une solution de bout en bout pour l'impression 3D de métaux précieux ? depuis la conception jusqu'au bijou prêt à la vente. Une nouvelle vidéo publiée par Christian Tse présente comment ce site de conception et de fabrication de luxe situé à Monrovia, en Californie, utilise le Production System P-1 de Desktop Metal pour repenser sa fabrication de bijoux.

"Le Production System de Desktop Metal génère une valeur extraordinaire pour nos processus de fabrication de bijoux afin de renforcer l'efficience de production, commercialiser plus rapidement de nouveaux designs, et proposer à nos clients une polyvalence accrue et de multiples options stylistiques. Avec l'impression, nous pouvons réaliser en deux heures ce qui nous prendrait deux jours avec le moulage", déclare Christian Tse. "De plus, créer des bijoux par jet de liant nous permet d'envisager de nouvelles options pour contourner certains des défis de chaîne d'approvisionnement auxquels le secteur de la haute joaillerie est confronté. Nous pouvons éliminer les retards de livraison et l'accroissement des coûts, mais aussi éviter les droits de douane, en imprimant directement sur place, au lieu d'acheminer physiquement les métaux."

Neoshapes, une société suisse basée à Genève et créée par des dirigeants aguerris du secteur des produits de luxe, adopte une approche unique de bout en bout, depuis la production et la fourniture de poudres, jusqu'à l'impression et le post-traitement d'éléments en métaux précieux, en passant par des services de conseil pour permettre aux acteurs sectoriels d'adopter en toute simplicité la technologie à jet de liant.

"Le jet de liant ouvre de nouveaux horizons au secteur du luxe, encore plus avec la qualification d'alliages de métaux précieux, qui renforcent le développement et la production de créations à partir d'un fichier unique pour entrer de plain-pied dans l'ère de la chaîne logistique numérique. Les délais de mise sur le marché des nouvelles créations sont considérablement réduits, ce qui permet aux marques de mieux répondre à la demande, tout en maintenant des niveaux minimes de stock", déclare Stéphane Vigié, cofondateur de Neoshapes.

Le jet de liant pour frayer la voie de la fabrication joaillère de nouvelle génération

La technologie Single Pass Jettingtm (SPJ) du Production System, qui fournit une impression 3D à haute vitesse des métaux, permet aux bijoutiers d'adopter un flux de fabrication entièrement numérique et réactif. Les bijoutiers jouissent d'une flexibilité et d'un contrôle de design accrus, qui permettent aux créateurs et fabricants de mettre à échelle de nouveaux designs jusque-là impossibles ou difficiles à réaliser sans un important travail manuel, comme des bracelets ou des colliers à maillon de chaîne, pour lesquels les maillons peuvent être imprimés en 3D comme une seule en même pièce au lieu d'être assemblés manuellement un par un. Les bijoutiers peuvent en outre compter sur l'AM pour une production localisée, réduisant ainsi la dépendance à des chaînes d'approvisionnement mondiales peu réactives et offrant des opportunités de fabrication locale.

La fabrication additive présente d'importants avantages pour les applications de produits de luxe et de joaillerie:

- Personnalisation et liberté de design à grands volumes

Des dizaines de milliers de pièces de joaillerie peuvent imprimées 3D quotidiennement avec le Production System, et les fabricants peuvent produire les mêmes pièces ou les personnaliser, le tout à partir d'un modèle unique.

- Inventaire numérique pour une flexibilité de production accrue

En éliminant les techniques chronophages comme le moulage, les fabricants peuvent aisément reproduire et mettre à échelle de nouveaux designs: une fois le design prêt, l'impression et la production peuvent débuter immédiatement. Les fabricants peuvent également créer des inventaires numériques pour stocker les fichiers de conception en vue d'une fabrication à la demande, et pour diminuer le fonds de roulement requis.

- Réduction significative des matières résiduelles grâce au recyclage et à la réutilisation

Avec le Production System, la quasi-totalité de la poudre récupérée durant l'impression et le processus de dépoudrage peut être recyclée et réutilisée pour les impressions ultérieures afin d'optimiser les efficiences de coûts et de réduire les matières résiduelles.

Le procédé le plus rapide au monde pour l'impression 3D de bijoux en argent sterling sera présenté au JCK Show

Des créations joaillières raffinées de Christian Tse imprimées en argent sterling avec le Production System seront présentées du 10 au 13 juin à Las Vegas dans le cadre du JCK Show 2022, événement phare du monde de la joaillerie en Amérique du Nord, au stand 52025. Desktop Metal présentera également des solutions abordables pour le moulage de bijoux, notamment l'imprimante ETEC D4K, une imprimante 3D professionnelle compacte à haute résolution, pour des applications d'utilisation finale, dentaires, et de joaillerie.

Découvrez plus en détail le Production System et l'impression de métaux précieux sur www.desktopmetal.com/production.

À propos de Desktop Metal

Desktop Metal, Inc., basé à Burlington (Massachusetts), accélère la transformation de la fabrication grâce à son portefeuille élargi de solutions d'impression 3D, du prototypage rapide à la production de masse. Fondée en 2015 par des leaders dans les domaines de la fabrication, de la métallurgie et de la robotique, l'entreprise offre des solutions innovantes pour relever les défis de vitesse, coût et qualité et faire de la fabrication additive un outil essentiel pour les ingénieurs et les fabricants du monde entier. Desktop Metal fait partie des 30 pionniers technologiques les plus prometteurs du monde selon le Forum économique mondial, figure au classement du MIT Technology Review des 50 entreprises les plus intelligentes, et le lauréat 2021 des prix Innovation by Design pour les matériaux et Next Big Things in Tech pour la durabilité, décernés par Fast Company. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.desktopmetal.com.

À propos de Formula 3D Corporation

Créée en 2019 par Christian Tse, Formula 3D Corporation est une société de fabrication additive spécialisée dans les métaux précieux pour fournir des produits et solutions d'impression 3D aux secteurs de la haute joaillerie, dentaire, médical, et de la navigation spatiale. Basé à Monrovia, en Californie, Formula 3D ambitionne de révolutionner l'industrie américaine de la fabrication en offrant l'accès à un écosystème complet de services et produits de fabrication 3D, y compris les poudres atomisées, l'impression 3D, la finition sans contact, et l'alliage métallique. www.formula3Dcorp.com.

À propos de Neoshapes®

Avec une expérience approfondie de la fabrication additive au service de l'industrie du luxe, Neoshapes est le premier spécialiste intégré dédié à l'impression 3D pour le secteur mondial des produits de luxe. En mettant l'accent sur les métaux précieux, Neoshapes propose un éventail exhaustif de solutions clé en main qui garantissent à ses marques partenaires une efficience et une qualité supérieures. Neoshapes a pour mission de répondre aux besoins en constante évolution du secteur du luxe, en particulier grâce à une connexion plus personnalisée avec les consommateurs et des services comme la production à la demande, des éditions limitées, la personnalisation, et des commandes spéciales ? des tendances croissantes qui sont insuffisamment couvertes par les méthodes de fabrication traditionnelle. Basé à Genève, en Suisse, Neoshapes s'engage de manière indéfectible en faveur de l'impression 3D de produits de luxe avec des compétences clés dans les métaux précieux, depuis la traçabilité des métaux jusqu'à l'alliage, le poudrage, l'impression, la finition, et la traçabilité des produits finis, le tout dans un site unique.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives au sens des lois fédérales sur les valeurs mobilières. Les déclarations prospectives sont généralement identifiées par l'utilisation de termes tels que "penser", "projeter", "s'attendre à", "anticiper", "estimer", "avoir l'intention de", "stratégie", "futur", "opportunité", "planifier", "peut", "devrait", "pourra", "pourrait", "sera", "poursuivra", "entraînera probablement" et d'autres expressions analogues. Les déclarations prospectives sont des prévisions, des projections et d'autres déclarations concernant des événements futurs qui sont fondées sur des attentes et des hypothèses actuelles et sont donc soumises à des risques et des incertitudes. De nombreux facteurs sont susceptibles de provoquer un écart sensible entre les événements futurs réels et les déclarations prospectives contenues dans le présent document, y compris, mais sans s'y limiter, les risques et incertitudes énoncés dans les documents déposés par Desktop Metal, Inc. auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Ces documents identifient et traitent d'autres risques et incertitudes importants susceptibles d'entraîner des différences importantes entre les événements et les résultats réels et ceux contenus dans les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont à jour à la date du présent document. Les lecteurs sont invités à ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives, et Desktop Metal, Inc. n'est pas tenue et n'a pas l'intention de mettre à jour ou de réviser ces déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou pour toute autre raison.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

