LA MONNAIE ROYALE CANADIENNE RÉIMAGINE DES MOTIFS CLASSIQUES DANS SA DERNIÈRE OFFRE DE PIÈCES DE COLLECTION





OTTAWA, ON, le 7 juin 2022 /CNW/ - Il y a dix ans, la Monnaie royale canadienne frappait la dernière pièce de un cent canadienne à son usine de Winnipeg. Aujourd'hui, en commémoration de la décennie écoulée depuis ce dernier passage sous la presse, la Monnaie émet une version de 1 oz en argent pour collectionneurs. Le motif classique de rameau d'érable à deux feuilles créé par G. E. Kruger Gray est reproduit sur la pièce de 1 cent en argent fin 2022 - 10e anniversaire - Adieu à la pièce de un cent. Cet hommage à collectionner a été frappé - comme il se doit - à Winnipeg, au Manitoba, ville où se situe l'usine canadienne de fabrication de pièces de circulation et lieu de naissance de la pièce de un cent. De plus, l'article de collection porte la marque d'atelier « W » (Winnipeg) qui atteste de son origine. Cette nouvelle création et bien d'autres sont en vente dès aujourd'hui.

D'un motif classique à l'autre : la Monnaie présente en nombre restreint des pièces de collection qui propulsent vers de nouveaux sommets le motif des fameuses pièces d'investissement Feuille d'érable en or et Feuille d'érable en argent. Sur la pièce de 200 $ en or pur 2022 - FÉO à très haut relief et sur la pièce de 20 $ en argent fin 2022 - FÉA de 1 oz à très haut relief, la feuille d'érable est surélevée d'une manière novatrice pour atteindre une hauteur de 1,8 mm et 1,4 mm respectivement - soit presque 7 fois plus haut que le relief des pièces d'investissement traditionnelles.

Parmi les autres nouveautés, mentionnons les suivantes :

la pièce de 50 $ en argent fin 2022 - FÉA de 5 oz à très haut relief;

la pièce de 10 $ en or pur 2022 - L'éternelle feuille d'érable, de l'artiste Michelle Grant ;

; la pièce de 5 $ en argent fin 2022 - Grands moments : Votre histoire du Canada , la deuxième d'une série de quatre pièces;

, la deuxième d'une série de quatre pièces; la pièce de 50 $ en argent fin 2022 - Bateau fantôme au Canada , dont le motif conçu par Neil Hamelin ne se révèle entièrement que sous la lumière noire;

, dont le motif conçu par ne se révèle entièrement que sous la lumière noire; la pièce de 30 $ en argent fin 2022 - Kaléidoscope du Canada , qui présente une vue des airs de certains des plus impressionnants paysages canadiens sur un canevas de 2 oz.

Le tirage, le prix et la description complète de chaque pièce figurent à l'onglet « Magasinez » du site www.monnaie.ca. Vous trouverez des images des pièces ici.

Il est possible de commander ces produits auprès de la Monnaie en composant le 1?800?267?1871 au Canada ou le 1?800?268?6468 aux États-Unis, ou en se rendant au www.monnaie.ca.

À propos de la Monnaie royale canadienne

La Monnaie royale canadienne est la société d'État responsable de la production et de la distribution des pièces de circulation canadiennes. La Monnaie est reconnue comme l'un des établissements de monnayage les plus importants et les plus polyvalents au monde. Elle propose toute une gamme de produits spécialisés de très grande qualité et des services connexes à l'échelle internationale. Pour en savoir plus sur la Monnaie et ses produits et services, visitez le www.monnaie.ca. Suivez la Monnaie sur Twitter, Facebook et Instagram.

SOURCE Monnaie royale canadienne

Communiqué envoyé le 7 juin 2022 à 12:07 et diffusé par :