Belkin revisite la gamme audio SOUNDFORMtm avec de nouvelles couleurs, des ensembles de fonctionnalités avancées et des offres adaptées aux enfants





Belkin, leader mondial d'appareils électroniques grand public, annonce aujourd'hui trois nouveautés dans sa gamme audio SOUNDFORM en pleine croissance : les écouteurs avec suppression du bruit de fond SOUNDFORM Immerse, les écouteurs sans fil True Wireless SOUNDFORM Play et les écouteurs sans fil pour enfants SOUNDFORM Nano. Les nouvelles solutions SOUNDFORM viennent compléter la vaste gamme d'appareils audio True Wireless de Belkin, avec des écouteurs sans fil pour différentes tranches d'âge et disponibles dans plusieurs gammes de prix.

« Depuis le lancement de la ligne audio Belkin SOUNDFORMtm il y a seulement quelques années, nous avons introduit une grande variété de solutions audio innovantes allant des enceintes connectées haut de gamme primées aux casques populaires pour enfants. », explique Melody Tecson, directrice principale de la gestion des produits chez Belkin. « Forte d'une solide expertise dans l'industrie de l'acoustique, notre équipe audio développe des écouteurs sans fil de haute qualité qui vous accompagnent au quotidien, lors de vos séances de sport, de vos appels professionnels ou encore lorsque vous travaillez à domicile. »

Écouteurs SOUNDFORMtm Immerse avec suppression du bruit de fond

Annoncés au début de l'année lors du CES 2022, les écouteurs avec suppression du bruit de fond SOUNDFORM Immerse sont la solution audio ultime de Belkin conçue pour les audiophiles, qui accordent une grande importance à la richesse des fonctionnalités et à la qualité d'écoute.

Principales caractéristiques :

La fonction hybride de suppression du bruit de fond et les 3 microphones par filtre d'écouteur éliminent le bruit indésirable pour une qualité d'appel plus claire et une expérience d'écoute idéale.

Grâce au mode Hear-Thru, les utilisateurs peuvent régler les niveaux sonores ambiants afin de rester vigilants.

La connexion multipoint permet une commutation fluide entre plusieurs appareils.

Les transducteurs dynamiques double couche de 12 mm avec aimants en néodyme et la technologie audio aptX offrent des sons intenses et une expérience audio véritablement immersive.

Une autonomie de batterie de 31 heures (7 heures de lecture par recharge, pour chacun des écouteurs ; 24 heures supplémentaires avec l'étui de recharge sans fil) pour vous permettre de discuter et d'écouter en streaming, sans interruption.

Les fonctionnalités de localisation grâce à l'appli Localiser* d'Apple qui localise l'étui de recharge et à la fonction Ping My Earbuds de Belkin qui localise les écouteurs.

Google Fast Pair vous permet de connecter instantanément les téléphones Android en un seul geste.

L'application SOUNDFORM qui accompagne les écouteurs offre des fonctionnalités de personnalisation avancées, telles que des paramètres d'égalisation personnalisés et des niveaux d'Hear-Thru réglables.

L'étui de recharge Qi offre une recharge sans fil rapide et facile.

La certification IPX5 pour des écouteurs résistant à la sueur et à l'eau.

Deux couleurs au choix : noir et blanc.

Écouteurs sans fil True Wireless SOUNDFORMtm Play

Les écouteurs sans fil True Wireless SOUNDFORM Play sont la nouvelle génération d'écouteurs sans fil True Wireless SOUNDFORM de Belkin. Ils offrent davantage de fonctionnalités telles que des préréglages d'égalisation, une plus grande autonomie et quatre options de couleur différentes à un prix abordable.

Principales caractéristiques :

La technologie de double formation de faisceaux avec 2 microphones intégrés à chaque écouteur réduit le bruit ambiant et offre une grande clarté audio lors des appels.

Une autonomie de batterie de 38 heures (jusqu'à 8 heures de lecture et 30 heures supplémentaires avec l'étui de recharge).

3 préréglages d'égalisation à commande tactile pour un son personnalisé.

Des transducteurs dynamiques de 6 mm pour un son clair et puissant.

Une recharge rapide USB-C pour recharger complètement l'étui et les écouteurs en 1,5 heure.

La certification IPX5 pour des écouteurs résistant à la sueur et à l'eau.

Les commandes tactiles intuitives des deux écouteurs permettent aux utilisateurs de passer des pistes, de répondre à des appels et plus encore.

Quatre couleurs au choix : noir, blanc, rose et bleu.

Écouteurs sans fil SOUNDFORMtm Nano pour enfants

Les écouteurs sans fil SOUNDFORM Nano pour enfants offrent un son de haute qualité et sûr, avec un volume limité à 85 dB, un confort tout au long de la journée et une autonomie prolongée pour que les enfants de 7 ans et plus puissent écouter leur musique en toute sécurité. Les écouteurs sans fil SOUNDFORM Nano rejoignent les mini casques audio sans fil SOUNDFORM dans la gamme audio de Belkin spécialement conçue pour les enfants.

Principales caractéristiques :

Un son sûr pour les enfants avec un volume limité à 85 dB pour protéger les jeunes oreilles sensibles des sons forts.

Cinq tailles différentes d'embouts, dont la taille XXS, pour un port confortable et une expérience d'écoute exceptionnelle.

Une autonomie de batterie de 24 heures, jusqu'à 5 heures de lecture en continu, plus 19 heures supplémentaires avec l'étui de recharge.

Des transducteurs dynamiques de 6 mm dans chaque écouteur pour donner vie à leurs chansons préférées.

Une étanchéité classée IPX5 pour protéger les écouteurs lorsque les enfants sautent dans les flaques, se précipitent sous une pluie fine et jouent en toute insouciance.

Un étui et des écouteurs entièrement chargés en seulement deux heures grâce au câble micro-USB inclus.

Trois couleurs au choix : bleu, rose et blanc.

Prix et disponibilités

Les écouteurs SOUNDFORM Immerse sont désormais disponibles à la commande pour 179,99 $ USD sur Belkin.com.

Les écouteurs SOUNDFORM Play sont désormais disponibles à la commande pour 59,99 $ USD sur Belkin.com

Les écouteurs SOUNDFORM Nano sont désormais disponibles à la commande pour 49,99 $ USD sur Belkin.com.

Images du produit disponibles ici

À propos de Belkin

La marque Belkin est leader du marché des accessoires et offre des solutions d'alimentation, de protection, de productivité et de connectivité à toute une gamme d'appareils électroniques destinés au grand public et aux entreprises. Conçus en Californie du Sud, les produits Belkin sont vendus dans plus de 50 pays à travers le monde, connectant les gens à la technologie qu'ils aiment, et ce qu'ils soient à la maison, au travail ou en déplacement. En 2018, Belkin International fusionne avec Foxconn Interconnect Technology pour renforcer son influence mondiale et rester à jamais inspiré par les gens et la planète sur laquelle nous vivons.

Communiqué envoyé le 7 juin 2022 à 12:05 et diffusé par :