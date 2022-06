ÉLECTIONS MONTRÉAL PUBLIE LE BILAN DE L'ÉLECTION GÉNÉRALE DE 2021





MONTRÉAL, le 7 juin 2022 /CNW Telbec/ - À l'initiative du président d'élection, Me Emmanuel Tani-Moore, Élections Montréal publie le Bilan de l'élection générale des 6 et 7 novembre 2021 . Cet ouvrage documente de manière détaillée une élection générale montréalaise qui s'est déroulée dans des circonstances extraordinaires en raison de la pandémie de COVID-19.

Ce rapport exhaustif sur l'élection présente des données et des cartes géographiques inédites sur la participation électorale dans les quartiers montréalais.

Rappelons que le taux de participation à l'élection générale de 2021 a été de 38,3 %.

Recul de la participation électorale, COVID-19 et augmentation de l'âge moyen des votant-es

Alors que la participation électorale a reculé de six points dans les municipalités québécoises entre 2017 et 2021, elle a diminué d'un peu plus de 4 points à Montréal. Dans 48 des 58 districts montréalais, le choix de s'abstenir a été plus populaire que celui de voter. Élections Montréal documente cette abstention mais aussi la variation de la participation en fonction des districts, des tranches d'âge et du sexe.

Les données recueillies sur la participation montrent notamment que l'écart entre l'âge moyen des électrices et des électeurs inscrit-es (50,1 ans) et celui des votant-es (54,3 ans) continue de se creuser.

La participation relativement stable des personnes aînées en période de pandémie et le recul du vote chez les électrices et les électeurs plus jeunes contribue à cet écart. Sur cinq Montréalais-es de 18 à 24 ans, quatre n'ont pas voté en 2021.

Quelques semaines avant le scrutin municipal des 6 et 7 novembre 2021, 57 % des Montréalais-es avaient pris part à l'élection fédérale. La différence de la participation - aussi observable dans d'autres démocraties - traduit une intermittence des électrices et des électeurs, prenant part à certains scrutins mais s'abstenant souvent aux élections municipales.

L'analyse des données de l'élection municipale montrent aussi l'assiduité importante de certains groupes de votant-es. Près de trois quarts des personnes qui ont voté par anticipation les 30 et 31 octobre avaient aussi exercé leur droit de vote à Montréal en 2017.

Le bilan de l'élection aborde également la question de la représentation. Contrairement à ce qui a été observé dans plusieurs municipalités québécoises, le nombre de candidatures à Montréal a augmenté en 2021. Depuis 2013, la proportion de candidatures féminines a connu une progression alors que l'âge moyen des personnes candidates a reculé.

Plusieurs données sur la diversité des candidat-es et des élu-es peuvent être consultées dans le rapport qui est présenté aujourd'hui.

Les défis de l'organisation électorale en période de pandémie

À l'instar d'autres administrations électorales, Élections Montréal a rencontré de nombreux défis en 2021. Le bilan de l'élection documente les enjeux de l'organisation électorale municipale en période de pandémie de COVID-19.

L'application de règles connues tardivement, la rareté grandissante de la main d'oeuvre et même de certaines ressources matérielles, la gestion d'équipements de protection pour des milliers de personnes et la disponibilité réduite de locaux pour accueillir les votants-es ne sont que quelques-uns des défis rencontrés.

De très nombreuses adaptations ont été réalisées dans un délai très court afin d'assurer la tenue de l'élection montréalaise. Grâce à la collaboration des Montréalais-es et l'application des mesures sanitaires, le vote a pu se dérouler dans des conditions sécuritaires, une priorité du président d'élection.

Des actions et des solutions mises en oeuvre

La réalisation d'une élection dans un contexte particulier a aussi mené à de nouvelles solutions. L'offre d'un vote sur quatre jours dans les districts montréalais a facilité la distanciation physique et la tenue du vote. Les électrices et électeurs ont répondu favorablement à cette nouveauté dans la mesure où plus de personnes ont voté le week-end du 30 et 31 octobre et samedi le 6 novembre que le 7 novembre, pourtant le jour officiel du scrutin.

La publication du Manuel d'élection dans plusieurs langues et versions accessibles, l'installation de bureaux de vote réservés aux électrices et électeurs de nombreux milieux de vie, le déploiement d'une équipe élargie d'agent-es de relations communautaires et la bonification de la campagne publicitaire d'Élections Montréal figurent sur la liste des actions accomplies.

Le bilan d'Élections Montréal décrit aussi les efforts qui ont aussi été réalisés afin d'implanter rapidement le vote par correspondance. Plus de 4 000 personnes ont voté par correspondance, modalité remplaçant le vote itinérant et le vote à domicile en raison de la COVID-19. L'analyse d'Élections Montréal révèle que les femmes, les aîné-es et les personnes qui avaient aussi exercé leur droit de vote en 2017 représentent la grande majorité des votant-es à distance en 2021.

Une modernisation et une simplification nécessaires du vote

Les défis et enjeux rencontrés en 2021 ainsi que la faiblesse de la participation incitent à la réflexion. Plusieurs Montréalais-es ont d'ailleurs manifesté le souhait d'avoir accès à davantage de services à distance et de flexibilité dans le vote mais aussi lors de l'inscription à la liste électorale.

Élections Montréal rappelle qu'une élection municipale est régie par des encadrements provinciaux qui ne relèvent pas de la Ville ou encore du président d'élection. Le Bilan de l'élection générale souligne toutefois le positionnement très favorable d'Élections Montréal quant à la modernisation et la simplification du vote municipal. Cette transformation doit toutefois s'opérer bien avant une année d'élection générale.

Le Bilan de l'élection générale des 6 et 7 novembre 2021 est une source d'information neutre sur les scrutins montréalais. Il est disponible en version électronique à l'adresse suivante : https://elections.montreal.ca/wp-content/uploads/2022/06/Bilan_EG2021_20220607.pdf

