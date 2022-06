/R E P R I S E -- Avis aux Médias - Le ministre Guilbeault présente un nouveau projet de loi visant à donner une voix plus forte aux peuples autochtones et à renforcer la protection et la conservation des lieux historiques au Canada/





OTTAWA, ON , le 6 juin 2022 /CNW/ - L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, accompagné de John Aldag, député de Cloverdale-Langley City, seront disponible pour répondre à des questions suite au dépôt d'un projet de loi visant à donner une voix plus forte aux peuples autochtones et à renforcer la protection et la conservation des lieux historiques au Canada.

En voici les détails :

Date : Le 7 juin 2022

Heure : 13h (HAE)

Lieu : 3ième étage, Foyer de la Chambre des communes, Ottawa, Ontario

SOURCE Parcs Canada

Communiqué envoyé le 7 juin 2022 à 11:30 et diffusé par :