RESSOURCES NATURELLES CANADA NOMME LG ELECTRONICS CANADA COMME FABRICANT D'ÉLECTROMÉNAGERS ENERGY STAR(MD) DE L'ANNÉE 2022





Ce prix récompense l'engagement de LG Canada à fournir des appareils écoénergétiques aux consommateurs canadiens et à réduire son empreinte carbone.

TORONTO, le 7 juin 2022 /CNW/ - LG Electronics Canada a été nommée fabricant d'électroménagers ENERGY STAR CANADA de l'année 2022 par Ressources naturelles Canada (RNCan). Cet honneur reconnaît l'engagement de l'entreprise à protéger l'environnement grâce à son leadership en matière de produits électroménagers homologués ENERGY STAR et de promotions.

« LG Canada est honorée de s'être distinguée encore une fois par son engagement envers l'environnement en offrant les meilleurs appareils écoénergétiques de leur catégorie », a souligné Jaeseung Kim, président et directeur général de LG Electronics Canada. « LG Canada travaille à permettre aux consommateurs de faire la différence grâce à des appareils intelligents et novateurs qui offrent une efficacité énergétique et des économies afin de contribuer à protéger l'environnement. »

« L'amélioration de l'efficacité énergétique est essentielle pour atteindre nos objectifs climatiques ambitieux en créant des emplois durables permettant une croissance plus propre et un avenir plus vert et écoénergétique. Les lauréats des prix ENERGY STAR Canada de cette année sont des ambassadeurs de l'efficacité énergétique qui démontrent l'importance d'investir dans des choix énergétiques intelligents », a déclaré l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles. « Félicitations à LG Electronics Canada inc. de North York, en Ontario, qui a reçu le prix ENERGY STAR Canada 2022 comme fabricant d'électroménagers de l'année. »

En plus de recevoir ce prix, LG Electronics É.-U. a récemment été nommé partenaire ENERGY STAR de l'année 2022 par l'Environmental Protection Agency des États-Unis en raison de son excellence soutenue. LG É.-U. a également reçu le mois dernier le prix ENERGY STAR - Technologies émergentes de l'EPA.

Chaque année, le programme ENERGY STAR rend hommage à un groupe d'entreprises et d'organismes qui ont contribué de manière exceptionnelle à la protection de l'environnement grâce à leurs rendements énergétiques supérieurs. Les lauréats du prix ENERGY STAR sont à la tête de leur secteur en matière de production, de vente et d'adoption de produits, d'habitations, de bâtiments, de services et de stratégies écoénergétiques. Ces efforts sont essentiels pour lutter contre les changements climatiques et protéger la santé publique.

Dans le cadre de son initiative « Zero Negative Environmental Impact », LG Global prévoit d'établir davantage de sites de production ayant une incidence positive sur l'environnement. Pour veiller à atteindre ses objectifs ambitieux en matière de neutralité carbone et d'économie circulaire, LG a annoncé son intention de réduire l'utilisation de plastiques pétrochimiques en introduisant jusqu'à 600 000 tonnes de plastique recyclé dans son processus de fabrication d'ici 2030 et de presque doubler la récupération de ses déchets électroniques pour atteindre 8 millions de tonnes la même année.

À propos de LG Electronics Canada inc.

LG Electronics Canada inc. est la filiale canadienne de LG Electronics inc., un innovateur technologique et manufacturier mondial dont les ventes représentent 56 milliards de dollars américains et dont le siège social est situé à Séoul, en Corée du Sud. LG Electronics Canada inc., qui a des bureaux à Toronto et à Vancouver, est composée de quatre unités d'affaires : électroménagers pour la maison, divertissement pour la maison, solutions professionnelles et solutions d'amélioration de la qualité de l'air. LG Electronics Canada s'efforce d'offrir des produits primés et reconnus pour leur mariage entre style et technologie. Ces produits novateurs comprennent des téléviseurs, des solutions audio et des appareils portables, des appareils ménagers, des solutions résidentielles et commerciales d'amélioration de la qualité de l'air, des moniteurs d'ordinateur et des ordinateurs portables, ainsi que des solutions d'affichage numérique OLED et DEL de pointe. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site lg.ca.

À propos d'ENERGY STAR Canada

ENERGY STAR Canada réussit en matière d'efficacité énergétique depuis 21 ans. Le programme est fondé sur un partenariat volontaire entre le gouvernement canadien et plus de 1 000 organismes qui s'efforcent d'utiliser les ressources naturelles de manière plus judicieuse grâce à une meilleure efficacité énergétique. Derrière chaque étiquette ENERGY STAR se cache un produit, une maison, un bâtiment ou une installation industrielle homologué par un organisme indépendant attestant du fait qu'il consomme moins d'énergie et produit moins d'émissions contribuant aux changements climatiques. ENERGY STAR est le choix simple des Canadiens pour économiser énergie et argent et contribuer à protéger l'environnement. Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur ENERGY STAR Canada, consultez le site :

www.energystar.gc.ca.

