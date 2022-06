Lancement au Canada du Partenariat pour la durabilité et la résilience des systèmes de santé (PHSSR)





Initiative mondiale visant à créer des systèmes de santé plus résilients et tournés vers l'avenir

TORONTO, le 7 juin 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, nous sommes fiers d'annoncer le lancement au Canada du Partenariat pour la durabilité et la résilience des systèmes de santé (PHSSR/Partnership for Health System Sustainability and Resilience). Avant la pandémie, de nombreux systèmes de santé dans le monde avaient déjà du mal à limiter les coûts et à répondre à la demande en raison du vieillissement de la population, de la croissance démographique, de la prévalence croissante des maladies chroniques, de la pénurie de main-d'oeuvre, etc. La pandémie de COVID-19 a eu pour effet d'exacerber bon nombre de ces problèmes et a mis au jour les failles des systèmes de santé. Le Canada n'a pas été épargné par cette réalité.

Le PHSSR est le fruit d'une collaboration mondiale entre des organisations universitaires, non gouvernementales, des sciences de la vie, des soins de santé et des entreprises. Le PHSSR a été mis sur pied en 2020 par la London School of Economics, le Forum économique mondial et AstraZeneca; de nouveaux joueurs se sont ajoutés au Canada : Philips Canada, l'Institute of Health Policy, Management and Evaluation (IHPME) de l'Université de Toronto, ainsi que le North American Observatory on Health Systems and Policies (NAO).

Au Canada, le PHSSR et ses partenaires feront appel au milieu local, à savoir les chercheurs, les pouvoirs publics, les décideurs, les patients, etc., pour approfondir les connaissances et orienter la prise de décisions. Ces travaux permettront de produire un rapport de recherche, qui proposera des recommandations stratégiques fondées sur des données probantes afin d'améliorer la durabilité et la résilience des systèmes de santé.

En collaboration avec Sara Allin, professeure agrégée à l'Institute of Health Policy, Management and Evaluation (IHPME) de l'Université de Toronto et directrice du North American Observatory on Health Systems and Policies, le PHSSR entame son étude des systèmes de soins de santé au Canada.

La professeure Allin se servira d'un cadre de recherche mis au point par la London School of Economics pour évaluer les systèmes de santé du Canada dans sept domaines : financement; gouvernance; main-d'oeuvre; médicaments et technologie; prestation de services; santé de la population; durabilité environnementale. Cet exercice vise à déterminer les forces, les faiblesses potentielles, les possibilités et les risques. Un rapport sera rédigé et validé grâce à la contribution d'un groupe d'experts pancanadien composé de dirigeants de systèmes de santé et d'universitaires.

« Depuis plus de deux ans, les systèmes de santé au Canada sont mis à rude épreuve et poussés au-delà de leurs limites. Alors que nous sortons de la phase aiguë de la pandémie, il est essentiel de chercher à créer des systèmes de santé qui sont à la fois résilients en temps de crise et durables lorsque les contraintes s'éternisent. Bien qu'il soit impossible de prévenir tous les problèmes, nous devons tout mettre en oeuvre pour être en mesure, avec notre système de santé, d'améliorer la santé de la population sur le long terme, d'être mieux préparés aux aléas, de nous adapter, d'apprendre, de nous transformer et de rebondir. J'ai hâte de commencer l'étude afin que nous puissions apprendre et ouvrir de nouveaux horizons pour nos systèmes de santé », affirme la professeure Allin.

Le professeur Alistair McGuire, chef de département et titulaire de la chaire d'économie de la santé au département de la politique de santé à la London School of Economics, ajoute : « Le PHSSR saisit l'occasion que nous offre la pandémie pour agir et s'attaquer à des problèmes en matière de santé à l'échelle mondiale. Nous ancrons nos recherches dans le concret en travaillant avec plus de 20 pays pour recenser les solutions les plus prometteuses, soutenir leur adoption et partager les connaissances au-delà des frontières. »

Kiersten Combs, présidente d'AstraZeneca Canada, déclare : « Je crois que les changements majeurs et durables ne sont possibles que par la collaboration. Nous devons unir nos efforts et agir avec un sentiment d'urgence pour réformer le système de santé. La plus grande crise sanitaire de notre époque pourrait devenir un catalyseur pour renforcer les systèmes de santé et améliorer le devenir des patients canadiens. Nous sommes fiers de prendre part à l'initiative du PHSSR au Canada et nous avons hâte de prendre connaissance du rapport de la professeure Sara Allin et de son équipe de chercheurs plus tard dans l'année. »

Darran Fischer, directeur général chez Philips Canada, conclut en disant : « Comme chef de file des technologies de la santé, Phillips tient à améliorer la vie des patients et accorde une grande importance aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. Nous partageons bon nombre des objectifs et valeurs fondamentales de nos partenaires du PHSSR. Les organisations sont conscientes qu'aucune entreprise ne pourra à elle seule créer les solutions nécessaires pour relever les défis en matière de soins de santé. Il faut travailler en synergie et créer un écosystème où les esprits les plus brillants pourront échanger des idées et trouver ensemble des solutions qui nous aideront à mettre en place des systèmes de santé véritablement résilients. »

C'est à l'automne 2022 que les résultats de l'étude du PHSSR au Canada devraient être divulgués. La London School of Economics se servira également de l'étude canadienne pour améliorer son cadre de recherche. Afin de partager librement à l'échelle mondiale le savoir-faire généré par le PHSSR, en 2023, la London School of Economics mettra le cadre à la disposition de toutes les parties prenantes qui souhaitent procéder périodiquement à des évaluations par pays au fur et à mesure que les systèmes de santé s'adaptent et améliorent leur résilience et leur durabilité.

À propos du Partenariat pour la durabilité et la résilience des systèmes de santé (PHSSR)

Le Partenariat pour la durabilité et la résilience des systèmes de santé (PHSSR) est le fruit d'une collaboration entre des organisations universitaires, non gouvernementales, des sciences de la vie, des soins de santé et des entreprises qui vise à étudier et à favoriser la création de systèmes de santé à la fois résilients en temps de crise et durables lorsque les contraintes s'éternisent. Pour en savoir plus sur le PHSSR, ou pour vous tenir informé de l'actualité, des événements et des plus récents résultats de recherche, vous pouvez visiter : www.weforum.org/phssr.

