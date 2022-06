Aera Technology lance de nouvelles fonctionnalités pour accélérer l'adoption de l'intelligence décisionnelle





Gartner Supply Chain Symposium/Xpotm 2022 ? Aera Technology a annoncé aujourd'hui, dans le cadre du Gartner® Supply Chain Symposium/Xpotm 2022, le lancement d'IA/MLOps et de nouvelles fonctionnalités pour les développeurs au sein de sa plateforme Aera Decision Cloudtm. Afin d'accélérer et de faire évoluer l'automatisation des décisions, ces améliorations viennent s'ajouter au moteur de science des données de la plateforme et fournissent des fonctionnalités avancées permettant de comprendre les relations et l'efficacité des décisions. Ces innovations renforcent également les capacités d'Aera Decision Cloud pour les flux de décision de la chaîne d'approvisionnement.

Aera Decision Cloud est conçue pour accélérer l'adoption de l'intelligence décisionnelle - à savoir la numérisation, l'augmentation et l'automatisation de la prise de décision. Elle permet aux entreprises de prendre et d'exécuter des décisions en temps réel pour optimiser les performances commerciales, financières et opérationnelles.

Selon Gartner, « d'ici 2025, 95 % des décisions qui utilisent actuellement des données seront au moins en partie automatisées. »* La mise en oeuvre et la mise à l'échelle d'une prise de décision automatisée dans une ou plusieurs fonctions commerciales est difficile et prend du temps si l'on ne dispose pas d'une plateforme spécialement conçue. Aera Decision Cloud a été imaginée dès le départ pour permettre aux utilisateurs de disposer de technologies et d'outils avancés dans une seule et même plateforme pour agréger et intégrer les données provenant de systèmes et de sources internes et externes, et pour créer et déployer des modèles de prise de décision qui génèrent des recommandations éclairées et automatisées, quel que soit le scénario commercial.

Les produits lancés aujourd'hui offrent de nouvelles fonctionnalités aux utilisateurs professionnels, qui font progresser et évoluer Aera Cognitive Skillstm, à savoir l'ensemble prédéfini de capacités décisionnelles complètes de la plateforme utilisé à des fins de prévision de la demande, de planification, d'inventaire, de logistique, d'approvisionnement, de finance, de revenus, et plus encore. La version apporte également des améliorations pour les ingénieurs de données, les scientifiques des données et les développeurs qui optimisent leur expérience dans Aera Developertm, l'environnement de développement intégré (Integrated Development Environment, IDE) de la plateforme pour créer et déployer les Skills (compétences) ou modifier toutes Aera Cognitive Skills déployées.

Points forts de la nouvelle version du produit :

Améliorations apportées à l'Aera Cortextm, le moteur de science des données intégré au Cognitive Operating Systemtm d'Aera, pour améliorer l'expérience utilisateur, notamment : Nouveau notebook d'Aera : L'interface ouverte du Jupyter Notebook fournit l'environnement idéal pour intégrer facilement des projets de science des données et d'autres codes personnalisés utilisant Python et R, dans les flux d'Intelligence décisionnelle, directement depuis la plateforme Aera Decision Cloud. Nouvel AutoML : Les options d'apprentissage machine permettent le développement de modèles de décision ML, sans nécessiter d'expertise dans la création, le réglage et le déploiement de modèles. Performances et gestion des versions du nouveau modèle : Les nouvelles améliorations automatisent la surveillance, le déploiement et le contrôle de versions des modèles d'apprentissage machine pour faciliter l'opérationnalisation des modèles ML et leur mise à l'échelle dans l'ensemble de l'entreprise.

Des capacités de renseignement avancées pour fournir une compréhension plus approfondie des relations et de l'efficacité des décisions, notamment : Nouvel explorateur graphique : Fonctionnalités graphiques avancées pour permettre aux relations entre les données d'être utilisées efficacement dans le processus de prise de décision. Nouveau score de confiance : Le cadre de score de confiance apprend des recommandations et des résultats antérieurs et similaires, et aide à déterminer les décisions susceptibles d'être automatisées. Nouveau noeud d'élément d'action : Ajout d'un noeud dans l'environnement Aera Developer pour simplifier la gestion des décisions grâce à la possibilité de créer, de mettre à jour, de fermer et d'accéder plus facilement aux recommandations.



« Grâce à Aera Decision Cloud, nous réinventons la prise de décision et accélérons l'adoption de l'intelligence décisionnelle », a déclaré Shariq Mansoor, fondateur et directeur de la technologie chez Aera Technology. « La sortie complète d'aujourd'hui destinée aux utilisateurs finaux commerciaux et aux équipes de science des données souligne la façon dont nous améliorons et faisons évoluer continuellement notre plateforme afin de rendre possibles des décisions numériques à grande échelle dans notre environnement commercial de plus en plus complexe. »

Pour assister à une démonstration d'Aera Decision Cloud et de ses nouvelles fonctionnalités, retrouvez l'équipe d'Aera sur le stand n°325, au Gartner Supply Chain Symposium/Xpotm 2022.

À propos du Gartner Supply Chain Symposium/Xpotm

Gartner Supply Chain Symposium/Xpo fournit les informations, les stratégies et les cadres dont ont besoin les directeurs de la chaîne logistique (Chief Supply Chain Officer, CSCO), et les chefs de file de la chaîne d'approvisionnement pour susciter un impact au sein de leurs organisations. Les responsables de la chaîne d'approvisionnement se réuniront pour acquérir une vision stratégique des tendances perturbant leurs activités et pour obtenir des informations et des cadres qu'ils pourront utiliser afin de se préparer aux activités disruptives, de permettre la transformation numérique et de faire de la durabilité un avantage concurrentiel.

À propos d'Aera Technology

Aera Technology est la société d'intelligence décisionnelle qui rend possible l'agilité commerciale. La plateforme cloud innovante de la société s'intègre aux systèmes existants pour prendre et exécuter des décisions commerciales en temps réel. À l'ère de l'accélération numérique, Aera aide les entreprises du monde entier à transformer leur façon de réagir à un environnement en constante évolution. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.aeratechnology.com.

