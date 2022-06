Aéro Montréal salue la création d'un fonds de capital-investissement exclusivement dédié au secteur aérospatial





Un fonds de taille cible de 100M$ pour consolider les PME de l'industrie aérospatiale

MONTRÉAL, le 7 juin 2022 /CNW Telbec/ - À l'occasion du Rendez-vous Aéro Montréal qui se tenait au CENTECH, M. Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation du Québec et ministre responsable du Développement économique régional, a annoncé le lancement du premier fonds canadien de capital-investissement consacré exclusivement à la chaîne d'approvisionnement du secteur de l'aérospatiale. L'objectif visé par ce fonds s'élève à 100 M$ à terme et compte déjà des engagements fermes de l'ordre de 77 M$ pour sa clôture initiale.

UN ENGAGEMENT FORT DE L'ALLIANCE POUR LA RELANCE

En réponse à la plus grande crise ayant frappé l'industrie aérospatiale, Aéro Montréal avait initié, dès 2020, une approche collective en créant l'Alliance pour la relance en aérospatiale (ARA). Ce comité regroupait les premiers dirigeants de chaque segment de la chaîne d'approvisionnement, des différents paliers gouvernementaux ainsi que les acteurs du milieu financier. Plus de 60 personnes étaient mobilisées pour proposer des mesures concrètes qui répondraient aux besoins de l'écosystème, stimuleraient l'économie et pourraient créer de la valeur pour tous les québécois(e)s et canadien(ne)s.

Parmi les mesures soumises au ministère de l'Économie et de l'Innovation en novembre 2020, l'Alliance pour la relance avait notamment souligné l'importance de soutenir la croissance des entreprises grâce à la mise en place d'un fonds de croissance et de développement.

En réponse à ce besoin soulevé, Partenaires Thrust Capital annonce aujourd'hui le premier fonds canadien de capital-investissement consacré exclusivement à la chaîne d'approvisionnement du secteur de l'aérospatiale.

« Grâce à la mobilisation historique de nos membres et au soutien de tous les paliers de gouvernement, nous avons trouvé des solutions concrètes pour faire de cette crise un levier et bâtir une industrie plus forte. La création d'un fonds de capital-investissement est un tremplin de choix qui propulsera la croissance de nos PME. En collaboration avec le gouvernement du Québec, nous renforçons encore une fois le secteur aérospatial pour qu'il continue de créer des emplois et de la richesse partout au Québec et dans le monde » a déclaré Suzanne M. Benoît, présidente-directrice générale d'Aéro Montréal.

LA POURSUITE D'UN TRAVAIL ENGAGÉ AVEC L'ACCÉLÉRATEUR 360?

Le lancement de ce fonds de capital-investissement complète le travail engagé par Aéro Montréal, à travers l'Accélérateur 360°, pour soutenir les PME du secteur. Créée en 2018, cette initiative vise à encourager les rapprochements stratégiques et les partenariats en soutenant le développement des PME sur les marchés internationaux. Elle s'assure d'accompagner les entreprises en proposant des formations et de l'accès à du financement, tout en stimulant le maillage et la consolidation entre les acteurs de l'industrie.

« La difficulté à recruter une main-d'oeuvre qualifiée ou encore à s'approvisionner en matières premières pour être en mesure de monter rapidement les cadences de production sont des défis auxquels nos entreprises doivent faire face dans un contexte de relance. Dans cet environnement de changement, la croissance de nos PME passe par leur capacité à proposer une offre plus globale pour toucher des maîtres d'oeuvre ou des fournisseurs de rangs 1 et 2 à l'international », explique Mme Benoît. « Grâce à l'Accélérateur 360° nous soutenons la croissance des PME aérospatiales québécoises en s'appuyant sur des actions d'internationalisation, de consolidation et de regroupement des entreprises. Nous assurons les étapes préliminaires pour favoriser les rapprochements stratégiques. Avoir maintenant un fond de capital-investissement dédié au secteur permettra aux entreprises de s'appuyer sur un écosystème complet en mesure de les soutenir dans leurs projets de croissance locale et internationale. »

À propos d'Aéro Montréal

Créé en 2006, Aéro Montréal est un forum stratégique de concertation qui réunit l'ensemble des premiers dirigeants du secteur aérospatial québécois issus de l'industrie, des institutions d'enseignement, des centres de recherche et incluant les associations et les syndicats.

Les activités d'Aéro Montréal sont rendues possibles grâce à la participation des gouvernements du Canada, du Québec et de la Communauté métropolitaine de Montréal, ainsi que des entreprises membres de la grappe.

SOURCE Aéro Montréal

Communiqué envoyé le 7 juin 2022 à 09:56 et diffusé par :