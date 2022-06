OPSENS ANNONCE LA PREMIERE UTILISATION COMMERCIALE Du SAVVYWIREtm





Le Dr Josep Rodés-Cabau de l'Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec - Université Laval

et

le Dr Réda Ibrahim de l'Institut de cardiologie de Montréal

ont effectué la première utilisation simultanément à Québec et à Montréal

QUÉBEC, le 7 juin 2022 /CNW Telbec/ - OpSens inc. («OpSens» ou la «Société») (TSX : OPS) (OTCQX : OPSSF), une société spécialisée en instrumentation médicale en cardiologie offrant des solutions innovatrices basées sur sa technologie optique brevetée a annoncé aujourd'hui que le Dr Josep Rodés-Cabau, cardiologue et hémodynamicien de l'Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec - Université Laval et le Dr Réda Ibrahim de l'Institut de Cardiologie de Montréal ("ICM") ont réalisé les premiers cas commerciaux avec le SavvyWireTM ("SavvyWire"), le nouveau fil guide d'OpSens dans des procédures de remplacement transcathéter de la valve aortique, ou TAVI.

Le Dr Rodés-Cabau a commenté : " le SavvyWire optimise l'intervention et s'inscrit dans l'évolution du TAVI vers une approche minimaliste. Le SavvyWire possède notamment des propriétés uniques ouvrant la porte à une stimulation efficace sans avoir recours aux dispositifs d'appoint ou d'accès veineux. Je suis fier de collaborer avec OpSens pour mettre cette technologie de pointe sur le marché." Le Dr Ibrahim a mentionné de son côté : "le SavvyWire m'a permis d'avoir un flux de travail efficace tout en fournissant des mesures hémodynamiques continues et précises de façon intégrée à notre salle d'opération. Le produit d'OpSens nous permet de revenir à la précision de la mesure invasive de la pression tout en rendant la procédure plus sûre et plus efficace. "

"Nous sommes honorés de voir les Drs Rodés-Cabau et Ibrahim utiliser avec succès le SavvyWire pour des procédures TAVI au Canada. Leur travail clinique a joué un rôle important dans l'avancement des applications et du marché du TAVI," a déclaré Louis Laflamme, président et chef de la direction d'OpSens. "Les procédures de cardiologie structurelles connaissent une croissance rapide à l'échelle mondiale, en raison du vieillissement de la population et des études récentes qui démontrent leurs avantages pour un plus grand nombre de patients. Comme la procédure TAVI bénéficie à un plus grand groupe de patients et que l'approche minimaliste gagne en popularité au sein de la communauté médicale, les avantages du SavvyWire pourraient être importants," a conclu M. Laflamme.

À la suite de l'autorisation de mise sur le marché reçue de Santé Canada avant la date prévue, en avril 2022, OpSens a entamé une commercialisation contrôlée dans un nombre limité d'hôpitaux au Canada. L'autorisation de la Food and Drug Administration américaine est attendue cet automne, pour un lancement commercial complet au début de 2023.

Le SavvyWire, un fil-guide structurel de troisième génération, intelligent et préformé, avec surveillance intégrée de la pression, vise à améliorer l'efficacité des procédures et les résultats cliniques en permettant plusieurs étapes sur le même fil, sans échange. Ce dispositif est conçu pour soutenir l'approche minimaliste en croissance du TAVI. Avec le SavvyWire, les médecins peuvent s'attendre à implanter la valve par voie percutanée sur le même dispositif tout en obtenant des mesures hémodynamiques continues et précises pour aider leur diagnostic.

À propos d'OpSens inc. (www.OpSens.com ou www.OpSensmedical.com)

OpSens se concentre principalement sur la mesure de la sténose coronarienne en cardiologie interventionnelle. La Société offre un fil guide optique de mesure de pression (OptoWire) qui vise à améliorer les résultats cliniques des patients atteints de maladies coronariennes. Ce fil guide de seconde génération, conçu pour offrir la plus faible dérive de l'industrie et un excellent accès aux lésions, a été utilisé dans le diagnostic et le traitement de plus de 150 000 patients dans plus de 30 pays. Il est approuvé à la vente aux États-Unis, dans l'Union européenne, au Japon et au Canada.

OpSens opère également dans le secteur industriel dans le développement, la fabrication et l'installation de solutions de détection innovantes à base de fibre optique pour des applications critiques.

À propos de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec - Université Laval (www.IUCPQ.qc.ca)

Annuellement, 13 757 * personnes y sont hospitalisées et 115 654 visites sont réalisées en mode ambulatoire pour 41 670 usagers. Le bassin de desserte s'élève à plus de deux millions d'habitants, soit environ 30 % de la population du Québec. Affilié à l'Université Laval, l'établissement compte sur la collaboration et le dévouement de plus de 3 500 employés, médecins, professionnels, chercheurs, gestionnaires et bénévoles pour offrir des soins et des services de qualité aux clientèles hospitalisées et ambulatoires. L'Institut offre notamment des programmes de soins et de services spécialisés et ultraspécialisés pour le traitement des maladies cardiovasculaires, respiratoires et des maladies reliées à l'obésité. Les médecins et les professionnels de la santé de l'Institut possèdent une vaste expertise et contribuent à faire avancer la science de la médecine. L'Institut a aussi comme mission d'évaluer des technologies et des modes d'intervention en santé. Le Centre de recherche de l'Institut est reconnu internationalement pour la qualité de ses travaux de recherche. * Données financières 2020-2021

À propos de l'Institut de Cardiologie de Montréal (www.icm-mhi.org )

Fondé en 1954, l'Institut de Cardiologie de Montréal (ICM) vise constamment les plus hauts standards d'excellence dans le domaine cardiovasculaire par son leadership en recherche clinique et fondamentale, en soins ultraspécialisés, en formation des professionnels et en prévention. Il abrite le plus grand centre de recherche en cardiologie, le plus grand centre de prévention cardiovasculaire ainsi que le plus grand centre de génétique cardiovasculaire au Canada. L'ICM est affilié à l'Université de Montréal et compte plus de 2?000 employés, dont 245 médecins et plus de 85 chercheurs.

