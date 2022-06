Statistiques de financement par actions du Groupe TMX pour mai 2022





Bourse de Toronto et Bourse de croissance TSX

TORONTO, le 7 juin 2022 /CNW/ - Le Groupe TMX a annoncé aujourd'hui les résultats de l'activité de financement à la Bourse de Toronto (TSX) et à la Bourse de croissance TSX (TSXV) pour le mois de mai 2022.

En mai 2022, la TSX a accueilli 11 nouveaux émetteurs, comparativement à 6 le mois précédent et à 13 en mai 2021. Parmi les nouvelles inscriptions, on compte 8 fonds négociés en bourse (FNB), 1 société du secteur des sciences de la vie, 1 société du secteur immobilier et 1 société pétrolière et gazière. Le total du financement réuni en mai 2022 est en baisse de 6 % par rapport au mois précédent et de 49 % par rapport à mai 2021. Le nombre total d'opérations de financement réalisées en mai 2022 s'est établi à 28, comparativement à 36 le mois précédent et à 52 en mai 2021.

En mai 2022, la TSXV a accueilli 8 nouveaux émetteurs, comparativement à 15 le mois précédent et à 11 en mai 2021. Parmi les nouvelles inscriptions, on compte 5 sociétés issues du programme des sociétés de capital de démarrage, 2 sociétés du secteur minier et 1 société technologique. Le total du financement réuni en mai 2022 est en baisse de 55 % par rapport au mois précédent et de 48 % par rapport à mai 2021. Le nombre total d'opérations de financement réalisées en mai 2022 s'est établi à 80, comparativement à 131 le mois précédent et à 116 en mai 2021.

Bourse de Toronto



Mai 2022 Avril 2022 Mai 2021 Émetteurs inscrits 1 781 1 775 1 692 Nouveaux émetteurs inscrits 11 6 13 PAPE 10 2 10 Émetteurs provenant de la TSXV 1 3 1 Émissions inscrites 2 467 2 467 2 354 Financement réuni dans le cadre de PAPE 999 935 805 $ 144 635 000 $ 1 462 245 989 $ Financement réuni dans le cadre de placements secondaires 252 016 129 $ 927 517 186 $ 755 348 094 $ Financement supplémentaire réuni 31 501 880 $ 296 714 517 $ 306 881 116 $ Total du financement réuni 1 283 453 814 $ 1 368 866 703 $ 2 524 475 199 $ Nombre total d'opérations de financement 28 36 52 Capitalisation boursière des émissions inscrites 4 123 780 699 145 $ 4 137 719 353 036 $ 3 911 420 732 114 $

Cumul depuis le début de l'exercice



2022 2021 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 61 102 -40,2 PAPE 46 78 -41,0 Émetteurs provenant de la TSXV 10 15 -33,3 Financement réuni dans le cadre de PAPE 1 492 794 102 $ 5 601 408 065 $ -73,3 Financement réuni dans le cadre de placements secondaires 7 389 505 499 $ 15 801 745 729 $ -53,2 Financement supplémentaire réuni 1 619 137 080 $ 2 916 123 683 $ -44,5 Total du financement réuni 10 501 436 681 $ 24 319 277 477 $ -56,8 Nombre total d'opérations de financement 219 316 -30,7 Capitalisation boursière des émissions inscrites 4 123 780 699 145 $ 3 911 420 732 114 $ +5,4

Bourse de croissance TSX **



Mai 2022 Avril 2022 Mai 2021 Émetteurs inscrits 1 907 1 903 1 880 Nouveaux émetteurs inscrits 8 15 11 PAPE 6 12 8 Émetteurs passés à la TSX 1 3 1 Émissions inscrites 2 015 2 017 1 983 Financement réuni dans le cadre de PAPE 3 930 850 $ 16 783 423 $ 6 655 000 $ Financement réuni dans le cadre de placements secondaires (1) 96 195 197 $ 355 160 240 $ 235 246 536 $ Financement supplémentaire réuni 334 999 059 $ 599 703 690 $ 597 826 318 $ Total du financement réuni 435 125 106 $ 971 647 353 $ 839 727 854 $ Nombre total d'opérations de financement 80 131 116 Capitalisation boursière des émissions inscrites 82 620 211 989 $ 91 701 846 628 $ 100 228 113 238 $

Cumul depuis le début de l'exercice



2022 2021 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 57 50 +14,0 PAPE 45 30 +50,0 Émetteurs passés à la TSX 10 15 -33,3 Financement réuni dans le cadre de PAPE 116 460 053 $ 131 494 818 $ -11,4 Financement réuni dans le cadre de placements secondaires (1) 756 747 675 $ 1 778 859 855 $ -57,5 Financement supplémentaire réuni 2 293 692 169 $ 3 416 626 511 $ -32,9 Total du financement réuni 3 166 899 897 $ 5 326 981 184 $ -40,5 Nombre total d'opérations de financement 531 801 -33,7 Capitalisation boursière des émissions inscrites 82 620 211 989 $ 100 228 113 238 $ -17,6



Le Groupe TMX souhaite la bienvenue aux nouvelles sociétés inscrites en mai 2022 :

Bourse de Toronto

Nom de l'émetteur Symbole Bausch + Lomb Corporation BLCO FNB Chaîne de blocs CI Galaxy CBCX FNB Métavers CI Galaxy CMVX Fiducie de placement immobilier résidentielle Dream DRR.U FNB Horizons Indice des producteurs de cuivre COPP iShares Cybersecurity and Tech Index ETF XHAK iShares Exponential Technologies Index ETF XEXP iShares Genomics Immunology and Healthcare Index ETF XDNA iShares Global Clean Energy Index ETF XCLN Fonds alternatif fortifié alpha Picton Mahoney PFAA Tenaz Energy Corp. TNZ

Bourse de croissance TSX

Nom de l'émetteur Symbole Aardvark 2 Capital Corp. ACCB.P AMG Acquisition Corp. AMG.P Cavalry Capital Corp. CVY.P Clip Money Inc. CLIP Hilo Mining Ltd. HILO JVR Ventures Inc. JVR.P Longhorn Exploration Corp. LEX Proton Capital Corp. PTN.P

Le Groupe TMX exploite des marchés mondiaux. Il met au point des solutions d'analyse et bâtit des communautés numériques appuyant le financement, la croissance et la réussite des entreprises, des négociateurs et des investisseurs. Les principales activités du Groupe TMX comprennent la Bourse de Toronto , la Bourse de croissance TSX , la Bourse Alpha TSX , La Caisse canadienne de dépôt de valeurs , la Bourse de Montréal , la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés et Trayport

