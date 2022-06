Quatre femmes de l'industrie annoncent la naissance de l'agence d'artistes et maison de production de spectacles Pomme Grenade





MONTRÉAL, le 7 juin 2022 /CNW Telbec/ - Nadia Dufour, présidente, est heureuse d'annoncer la naissance de Pomme Grenade, une toute nouvelle entreprise de gérance d'artistes et de production de spectacles regroupant des personnalités de renom ou en émergence.

Au cours de la dernière année, quatre femmes - Nadia Dufour, Guylaine Boisjoli, Patricia Blais et Monique Lamoureux - se sont associées pour créer une entreprise au sein de laquelle priment compétence, force, bienveillance, intégrité et innovation.

Fondée pour répondre à la demande des humoristes, l'entreprise se démarque par la relation privilégiée qu'elle crée avec eux. Elle se fait un devoir d'être à l'écoute pour amener les artistes là où ils veulent, comme ils le veulent. La liberté dont ils jouissent sur le plan créatif et professionnel est d'ailleurs ce qui caractérise le mieux l'ADN de l'entreprise. Pomme Grenade bâtit du sur mesure avec chacun des humoristes qu'elle produit et représente.

Citations

« Nous sommes vraiment fières de cette nouvelle entreprise qui s'articule autour de nos valeurs et de celles des humoristes que nous représentons. La confiance qu'ils nous accordent est un moteur extraordinaire et nous nous sentons privilégiées de travailler en équipe avec eux au quotidien. La liberté de choix des artistes est au coeur de la philosophie de l'entreprise qui leur fournit un appui constant pour les aider à atteindre leurs objectifs professionnels, et ce, en laissant toute la place à leur créativité. » - Nadia Dufour, présidente, Pomme Grenade.

« Pomme Grenade oeuvre au sein d'une industrie en constante évolution, où il n'y a plus de recette unique. Notre équipe s'emploie à innover dans toutes les sphères dans lesquelles elle est impliquée. Notre ouverture à faire les choses autrement nous permet d'être agiles et de nous adapter aux spécificités de chaque projet afin de livrer des spectacles de grande qualité qui rejoignent tous les publics. » - Guylaine Boisjoli, associée- directrice, communications et mise en marché, Pomme Grenade.

Artistes

En agence, Pomme Grenade est fière de représenter Martin Cloutier, Dominic Sillon, Jean-François Mercier, Pierre Hébert, Christine Morency, Danick Martineau, Liliane Blanco-Binette et Claude Meunier.

L'entreprise est aussi la productrice de trois spectacles présentement en tournée : En cachette, de Jean-François Mercier, Six, de Dominic et Martin et Grâce, de Christine Morency.

À propos de Pomme Grenade

Pomme Grenade agit comme agente d'artistes et productrice de spectacles. Elle met à profit sa vaste expertise pour accompagner des humoristes établis dans tous les aspects de leur carrière et pour faire émerger une relève prometteuse. ?https://www.pomme-grenade.com

