LE QATAR ANNONCE UN AUTOMNE RICHE EN ÉVÉNEMENTS CULTURELS, ATTIRANT DES VISITEURS DU MONDE ENTIER POUR LA COUPE DU MONDE DE LA FIFA QATAR 2022tm





Plus d'un million de visiteurs seront accueillis par des spectacles spectaculaires, des expositions muséales révolutionnaires, des défilés de mode prestigieux, et bien plus encore

Cette offre culturelle exhaustive sera proposée par le tout nouveau Qatar Creates One Pass

DOHA, Qatar, 7 juin 2022 /PRNewswire/ -- Ce matin au M7 à Msheireb, le tout nouveau format de la programmation artistique et culturelle au Qatar a été annoncé, avec la transformation de Qatar Creates qui, d'une période limitée d'événements, devient un mouvement culturel national tout au long de l'année, pour les publics locaux et internationaux. Qatar Creates sera désormais le vecteur global qui organise, promeut et célèbre la diversité des activités culturelles au Qatar, avec un calendrier sans précédent d'événements, d'expositions, de spectacles et de vernissages de grande envergure, tous orientés vers le début de la Coupe du monde de la FIFA Qatar 2022tm, et bien au-delà.



Le nouveau format de Qatar Creates et l'aperçu de l'offre culturelle du Qatar pour l'automne 2022 ont été annoncés aujourd'hui pour la première fois par Son Excellence Sheikha Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani, présidente des musées du Qatar et du Doha Film Institute et coprésidente de Fashion Trust Arabia.

Le programme automnal sans précédent prévoit 17 expositions dans cinq musées et cinq centres de création, 10 événements majeurs, trois festivals en direct, 15 salons Qatar Creates et plus de 80 installations artistiques publiques dans tout le pays.

Son Excellence Sheikha Al Mayassa a déclaré : « Alors que le compte à rebours s'intensifie en vue de l'ouverture de la Coupe du monde, nous sommes ravis de partager un aperçu de l'automne 2022 à Doha, lorsque le calendrier abondera d'expositions muséales, d'événements de mode incontournables, d'expériences musicales et théâtrales spectaculaires et de projections révélatrices de l'avenir culturel passionnant que le Qatar bâtit aujourd'hui. »

Sous sa nouvelle forme, Qatar Creates est un mouvement culturel pérenne qui organise, promeut et célèbre la diversité des activités culturelles au Qatar. Afin d'offrir aux résidents et aux visiteurs une occasion unique de s'immerger et de profiter pleinement de la myriade d'offres culturelles, de loisirs et de divertissement à travers le pays, Qatar Creates a lancé son nouveau One Pass, un portail en ligne qui offre un guichet unique pour toutes les offres culturelles du Qatar.

Son Excellence Sheikha Al Mayassa, poursuit : « One Pass est une passerelle vers les arts et la culture pour tous nos résidents et visiteurs, leur permettant d'accéder aux musées, aux événements, aux festivals, aux expériences théâtrales et aux offres culturelles à travers le pays, ainsi qu'à des avantages en matière de restauration, de divertissement, de découverte et de mode. En réunissant tout cela avec le One Pass, nous espérons que chacun aura la possibilité de profiter pleinement du pays, de découvrir ce qu'il a de mieux à offrir et de faire des visiteurs des ambassadeurs qui partageront leurs expériences et voudront revenir au Qatar encore et encore. »

Les détenteurs du pass de différents niveaux bénéficieront d'avantages tels que l'entrée gratuite dans tous les musées, des réductions lors d'événements et de spectacles, dans les restaurants et chez les détaillants locaux, ainsi que des avantages de premier rang. Les détenteurs du pass recevront également un bulletin d'information quotidien sur les événements et auront accès à un portail en ligne qui proposera du contenu sur les activités se déroulant à Doha pendant la Coupe du monde de la FIFA Qatar 2022tm. Pour de plus amples informations sur Qatar Creates et le One Pass, veuillez consulter le site www.qacreates.com

À propos de Qatar Creates

Qatar Creates (QC) est une initiative culturelle qui a été lancée par Qatar Museums (QM) en 2019 pour célébrer l'inauguration du Musée national du Qatar. QC est une célébration annuelle de l'art, de la mode, du design, de la culture et de l'architecture à travers une série d'événements et de programmes communautaires d'une semaine incluant des défilés de mode, des expositions, des visites, des ateliers et des tables rondes. QC est un sommet mondial pour l'économie de l'innovation culturelle, agissant comme une plate-forme pour promouvoir les perspectives culturelles locales, régionales et internationales.

Sous la direction de Son Excellence Sheikha Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani, Qatar Creates promet de mettre en valeur les talents locaux et internationaux. Qatar Creates rassemblera le meilleur des entités culturelles du Qatar, notamment le musée d'art islamique et le parc MIA, Mathaf : Musée arabe d'art moderne, le musée national du Qatar, la galerie QM Al Riwaq, la galerie QM Katara, le musée olympique et sportif 3-2-1 du Qatar, Dadu, le musée des enfants du Qatar et son tout nouveau centre de création regroupant la Fire Station Artist in Residence, le M7, le festival de photographie Tasweer Qatar et les studios et laboratoires de design Liwan.

Qatar Creates 2022 sera la première année à assister à deux éditions de la célébration pour accueillir les visiteurs lors de la Coupe du monde de la FIFA Qatar 2022tm. Cette édition présentera également les futurs musées et galeries du QM, notamment le musée Art Mill, le musée de l'automobile du Qatar et le musée Lusail.

