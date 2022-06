FORUS Therapeutics Inc. (« FORUS ») annonce que Santé Canada autorise la vente de XPOVIO® (selinexor)





OAKVILLE, ON , le 7 juin 2022 /CNW/ - FORUS Therapeutics Inc. (« FORUS »), a le plaisir d'annoncer que le 31 mai 2022, Santé Canada a autorisé la vente de XPOVIO® (selinexor) en association avec le bortézomib et la dexaméthasone pour le traitement des patients adultes atteints de myélome multiple (MM) ayant reçu au moins un traitement antérieur.

L'approbation reposait sur l'essai de phase III BOSTON de XPOVIO en association, une fois par semaine, avec du bortézomib et de la dexaméthasone à faible dose, comparé à du bortézomib deux fois par semaine et de la dexaméthasone à faible dose chez des patients atteints de myélome multiple récidivant ou réfractaire.

Il s'agit de la première approbation réglementaire de XPOVIO au Canada pour le myélome multiple et fait suite aux récentes approbations en Australie, Chine, Corée du Sud, Singapour et aux États-Unis.

XPOVIO est un composé oral inhibiteur sélectif de l'exportation nucléaire (dit « SINE »), le premier produit de sa classe.

« L'équipe de FORUS est très fière de lancer XPOVIO au Canada et d'apporter un complément nouveau et efficace aux régimes existants pour le traitement du myélome multiple récidivant ou réfractaire. Cette première approbation n'est que le début de notre parcours pour accomplir la mission et la vision de notre entreprise. Nous agissons rapidement pour garantir aux patients canadiens atteints de MM un accès généralisé et équitable à XPOVIO », a déclaré Kevin Leshuk, président et chef de la direction de FORUS.

« Cette approbation est importante, car le myélome multiple demeure incurable, et l'accès à de nouvelles thérapies reste un besoin critique. Nous avons maintenant le tout premier agent oral à base d'inhibiteur sélectif de l'exportation nucléaire (SINE) pour le traitement du myélome multiple dès la première rechute », a déclaré le Dr Richard LeBlanc, hématologue et oncologue médical, chef médical du laboratoire d'immunologie clinique de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont et titulaire de la chaire Myélome Canada sur le myélome multiple de l'Université de Montréal à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont et?investigateur clinique de l'étude BOSTON. « Avoir un régime efficace intégrant un nouveau mode d'action nous permettra d'élargir les options de traitement pour les patients atteints de myélome multiple. »

Concernant le myélome multiple

Le myélome multiple (MM), communément appelé myélome, est un cancer du sang associé au comportement anormal et à la croissance incontrôlée d'un type de globule blanc - le plasmocyte. Les plasmocytes sont fabriqués dans la moelle osseuse - le tissu spongieux qui se trouve à l'intérieur des os - et constituent un élément important du système immunitaire de l'organisme, car ils produisent des anticorps. Dans le cas du myélome, des plasmocytes anormaux (également appelés cellules myélomateuses) interfèrent avec la production de cellules sanguines normales et saines dans la moelle osseuse et surproduisent des clones inactifs d'anticorps anormaux qui peuvent affecter négativement différentes parties du corps, comme les os et les reins. La ou les causes du myélome restent inconnues.

Au Canada, on estime qu'en 2022, environ 4000 personnes recevront un diagnostic de myélome multiple, et près de 12 500 Canadiens vivent avec le MM en ce moment. Malgré l'introduction récente de nouveaux traitements efficaces, le MM reste une maladie incurable et mortelle, avec un taux de survie nette à 5 ans estimé à 50 %. Ces faits renforcent le besoin continu de nouveaux traitements qui peuvent contribuer à contrôler la maladie et à prolonger les effets bénéfiques pour les patients.

Martine Elias, MSc, directrice générale de Myélome Canada, nous explique : « Les nouvelles options de traitement pour la communauté des patients atteints de myélome sont extrêmement importantes, car cette maladie reste incurable et chaque patient a des besoins très particuliers en raison de la maladie et d'autres conditions de santé. L'approbation de XPOVIO en association avec le bortézomib et la dexaméthasone est un complément très apprécié aux options de traitement pour les patients canadiens atteints de MM, car il offre aux patients une option orale unique et efficace qui semble être très bien tolérée lorsqu'elle est utilisée de manière appropriée.»

Concernant XPOVIO® (selinexor)

XPOVIO est le premier et le seul inhibiteur oral de XPO1 disponible pour le traitement du myélome multiple. Son mécanisme unique agit en bloquant la protéine d'exportation nucléaire XPO1, qui peut favoriser l'accumulation intranucléaire et l'activation des protéines suppressives de tumeurs et des protéines régulatrices de croissance, et réguler à la baisse les niveaux de multiples protéines oncogènes. En raison de ce nouveau mode d'action, XPOVIO est en cours d'évaluation pour une utilisation dans de multiples schémas d'association.

XPOVIO® est une marque déposée de Karyopharm Therapeutics Inc. utilisée sous licence par FORUS Therapeutics Inc.

Concernant FORUS Therapeutics

FORUS Therapeutics est une société biopharmaceutique canadienne qui se consacre à la mise au point de nouvelles thérapies différenciées contre les hémopathies malignes et autres formes de cancer. Notre mission est d'apporter des solutions aux patients atteints de cancer, aux soignants, aux médecins et à nos partenaires en accélérant le développement de thérapies uniques et indispensables pour améliorer la vie des patients de manière significative. forustherapeutics.com

