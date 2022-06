Le tout nouveau HR-V 2023 propose une conception plus sportive, un groupe motopropulseur plus réactif ainsi qu'un habitacle haut de gamme et des caractéristiques techniques de choix





Grâce à ses qualités qui inspirent plus que tout autre véhicule dans son segment, le tout nouveau HR-V 2023 s'adresse aux jeunes acheteurs actifs en proposant un extérieur élégant et sport ainsi qu'un intérieur spacieux qui regorge de fonctionnalités.





Un tout nouvel intérieur de haute technologie proposant un groupe d'instruments numérique en équipement de série et l'intégration d'Apple CarPlay MD et d'Android Auto MC sans fil en option.





Grâce à son moteur plus puissant et plus réactif, et à la conception sophistiquée de sa carrosserie et de sa suspension, le nouveau HR-V est à la fois plus raffiné et plus agréable à conduire.



MARKHAM, ON , le 7 juin 2022 /CNW/ - Élégant et d'allure sport avec un intérieur spacieux qui regorge de fonctionnalités, le tout nouveau Honda HR-V 2023 jouit de qualités qui inspirent plus que tout autre véhicule dans son segment. Un moteur plus puissant et plus nerveux, une toute nouvelle plateforme avec une suspension arrière indépendante à conduite souple et un intérieur épuré de haute technologie avec groupe d'instruments numérique en équipement de série et l'intégration d'Apple CarPlayMD et d'Android AutoMC, propulsent le HR-V vers un nouveau sommet. La livraison du nouveau HR-V dans les concessions devrait s'amorcer ce mois-ci.

Le nouveau HR-V de deuxième génération a été conçu et mis au point sans compromis. Plus long et plus large, il est plus confortable, mais également d'allure plus sportive et plus agréable à conduire que son prédécesseur, tout en offrant un dégagement aux jambes plus important à l'arrière et l'un des plus volumineux compartiments utilitaires de sa catégorie. Pour garantir la souplesse de la conduite, l'empattement du HR-V et sa voie ont été accrus de façon significative, permettant au véhicule de faire étalage d'un caractère plus athlétique et offrant une meilleure stabilité. Parmi les caractéristiques de sécurité en tête de sa catégorie, citons le système Honda SensingMD de série, des coussins gonflables avant de nouvelle génération ainsi que des coussins gonflables latéraux et des coussins gonflables pour genoux en équipement de série.

« Le nouveau HR-V est d'une taille tout indiquée pour ceux qui recherchent un VUS capable de se garer dans des espaces exigus et de tout transporter, tout en offrant une expérience de conduite agréable et sportive », a déclaré Steve Hui, vice-président adjoint de Honda Canada. « Les caractéristiques améliorées et perfectionnées du HR-V raffermiront sa position de chef de file dans le segment, et attireront à coup sûr une nouvelle génération de clients Honda. Nous nous attendons à ce qu'il soit populaire auprès de consommateurs jeunes et diversifiés représentant une grande variété de modes de vie. »

Caractéristiques clés du HR-V :

Style extérieur et intérieur épuré, sportif et haut de gamme

Groupe d'instruments numérique en équipement de série

Écran tactile couleur de 7 po en équipement de série avec intégration d'Apple CarPlay MD et d'Android Auto MC

et d'Android Auto Écran tactile couleur HD de 9 po offert dans certaines versions avec intégration sans fil d'Apple CarPlay MD et Android Auto MC (EX-L Navi)

et Android Auto (EX-L Navi) Architecture mondiale Honda améliorée combinant le meilleur de la plateforme du CR-V avec la nouvelle plateforme de la Civic de 11 e génération.

génération. Nouvelle suspension arrière entièrement indépendante à articulations multiples

Moteur de 2,0 L plus puissant et plus nerveux

Traction intégrale en temps réel (Real Time AWD) avec contrôle intelligent (Intelligent Control MC )

) Nouvelle fonction de contrôle en descente (Hill Descent Control)

Système Honda Sensing MD en équipement de série avec nouvelle caméra avant à large champ de vision, nouveau système d'assistance dans les embouteillages et reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR)

en équipement de série avec nouvelle caméra avant à large champ de vision, nouveau système d'assistance dans les embouteillages et reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR) Coussin gonflable pour les genoux et coussins gonflables latéraux côté passager arrière en équipement de série

Prix du HR-V 2023 et cotes de consommation - ville/autoroute/combiné 1 Version PDSF PDSF plus 1 950 $

de frais de

destination Cote de

kilométrage Ville/autoroute/ combiné LX (traction) 28 730 $ 30 680 $ 9,1/7,4/8,3 LX (traction intégrale) 31 030 $ 32 890 $ 9,4/7,8/8,7 Sport (traction intégrale) 33 930 $ 35 880 $ 9,4/7,8/8,7 EX-L NAVI (traction intégrale) 37 130 $ 39 080 $ 9,4/7,8/8,7

Style extérieur expressif

La toute nouvelle conception du HR-V se caractérise par une ceinture de caisse horizontale basse qui se prolonge depuis le capot allongé jusqu'au renflement des ailes arrière, ajoutant à la stature des formes fluides et élégantes du HR-V. Les phares et les feux arrière à DEL mettent en lumière la largeur accrue du HR-V (+70 mm) et sa voie plus costaude. La longueur totale du véhicule a été accrue de 221 mm.

À l'avant, une calandre expressive arbore des entrées à rideau d'air qui acheminent l'air à travers le pare-chocs et autour des roues avant, améliorant ainsi le rendement aérodynamique. Pour conférer au véhicule une allure épurée haut de gamme, une technologie de brasage au laser est utilisée pour éviter de former des moulures de toit inesthétiques, et les essuie-glaces de pare-brise du HR-V demeurent dissimulés sous la ligne du capot lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

À l'arrière, le hayon sculpté et l'aileron de hayon offerts en équipement de série rehaussent le caractère athlétique du HR-V, tandis que le bord extérieur des feux arrière a été façonné de façon à améliorer l'aérodynamisme.

Chaque version du HR-V présente des détails de conception distincts. Le HR-V LX se distingue par une calandre alvéolée au fini mat, un fini également utilisé sur la section inférieure des pare?chocs avant et arrière. De grandes roues en alliage de 17 po peintes argent sont offertes en équipement de série.

Le HR-V Sport arbore quant à lui une calandre horizontale maillée encore plus audacieuse, un aileron arrière noir lustré et un embout d'échappement chromé. La partie inférieure du pare?chocs arrière est peinte en gris acier métallisé. Le HR-V Sport sera équipé de série de roues en alliage de 17 po peintes en gris requin.

Pour faire étalage de son caractère nettement plus haut de gamme, le HR-V EX-L Navi se caractérise par une calandre alvéolée unique, des montants de portière et de garnitures sur les pare-chocs avant et arrière, tous noir lustré. La version EX-L Navi est également équipée de roues en alliage de 17 po peintes en gris requin au fini usiné exclusif.

Le HR-V sera offert en huit couleurs différentes, y compris une toute nouvelle couleur exclusive au HR-V : Forêt nordique nacré.

Intérieur simple, sport et spacieux

L'intérieur épuré et sportif du HR-V reflète la nouvelle orientation de Honda quant à la conception suivant l'idée « simplicité et plus encore » introduite dans la Civic 2022. La visibilité extérieure est améliorée grâce au carénage surbaissé du HR-V, au vitrage généreux et aux rétroviseurs extérieurs qui ont été déplacés à bonne distance des montants du pare-brise.

La partie supérieure du grand tableau de bord du HR-V, qui a été conçu avec un minimum de lignes de coupe pour réduire la réflexion du pare-brise et les distractions visuelles, contribue également à améliorer la visibilité. Un élément de garniture à maillage alvéolé en métal se prolonge d'une portière à l'autre sur le tableau de bord. Il sert à la fois en forme et en fonction, créant une ligne de démarcation spectaculaire entre les écrans du système audio et d'information et les commandes de contrôle de la température, tandis que la conception complexe du système de ventilation dissimule les bouches d'air qui pourraient autrement nuire à l'aspect épuré et harmonieux du tableau de bord.

L'habitacle regorge de matériaux haut de gamme, et une attention particulière a été portée au fonctionnement de tous les commutateurs et commandes, y compris le déclic et le poids des boutons, des tiges et des commutateurs. La console centrale du HR-V présente une courbe unique et est généreusement garnie de surpiqûres françaises. Un passage intégral ingénieux donnant accès à des prises de recharge USB constitue un espace de rangement tout indiqué pour les petits objets, comme un téléphone intelligent.

Les tout nouveaux sièges de stabilisation du corps maintiennent fermement le corps, réduisant la fatigue et améliorant le confort lors de longs trajets. Le siège arrière est plus large et peut accueillir en tout confort trois passagers. Elle présente également des touches particulières, comme un plateau arrière pour déposer un téléphone intelligent.

Le compartiment utilitaire du HR-V a été accru à 691 L. lorsque les dossiers sont relevés, et sa faible hauteur de levage d'un peu plus de 686 mm facilite le chargement d'objets lourds ou volumineux. Les dossiers de sièges arrière divisés 60/40 en équipement de série se rabattent facilement à plat, augmentant l'espace disponible à 1 559 L. Les panneaux inférieurs des portières et les panneaux latéraux du compartiment utilitaire affichent un motif ondulé attrayant qui dissimule mieux les égratignures et les éraflures.

Une technologie axée sur le conducteur

La technologie a été intelligemment intégrée à l'habitacle du HR-V. Pour la première fois, le HR?V propose un groupe d'instruments à affichage numérique, et offre des écrans tactiles couleur en équipement de série et en option décidément plus grands et intégrant en équipement de série Apple CarPlayMD et Android AutoMC.

Toutes les versions du HR-V sont équipées d'un écran d'affichage ACL en couleur de 7 po. Un indicateur de vitesse et tachymètre entièrement numériques se trouvent sur le côté gauche du tableau de bord, tandis qu'une molette d'indicateur de vitesse physique occupe le côté droit. L'affichage multifonction de 7 po propose également des fonctions sélectionnables par l'utilisateur, notamment les réglages du système Honda SensingMD, des informations sur le véhicule et plus encore.

Un nouvel écran tactile couleur de 7 po est proposé en équipement de série dans les modèles LX et Sport. L'écran présente des boutons physiques pour régler le volume de la chaîne sonore et pour syntoniser les stations, des boutons dans la partie inférieure pour alterner entre les modes, et une structure de menu conviviale.

Le HR-V EX-L Navi est doté d'un grand écran tactile couleur de 9 po avec système de navigation et intégration d'Apple CarPlayMD et d'Android AutoMC sans fil, ainsi que d'un tapis de recharge sans fil compatible Qi et d'une chaîne sonore améliorée avec huit haut-parleurs pour une qualité sonore d'une clarté et d'une netteté supérieure. Le nouvel écran tactile comporte un bouton de volume physique, de grandes icônes faciles à reconnaître et une structure du système de navigation simplifiée comptant moins de menus intégrés. Des boutons non programmables à gauche servent aux fonctions Accueil et Retour. D'autres sélecteurs de mode sont situés au bas de l'écran tactile, et un repose-doigts de 20 mm facilite l'utilisation de l'écran tactile en offrant une surface stable pour poser la main.

Agréable à conduire

Pour offrir une expérience de conduite plus sportive, le nouveau HR-V présente une structure significativement plus robuste, une nouvelle suspension arrière indépendante ainsi qu'un moteur plus puissant et plus réactif.

Construit suivant l'architecture mondiale améliorée de Honda combinant le meilleur de la plateforme du CR-V avec la nouvelle plateforme de la Civic de 11e génération, la nouvelle architecture du HR-V permet de rehausser la conduite, la maniabilité et le raffinement général du véhicule. La nouvelle suspension entièrement indépendante fait usage de jambes de suspension MacPherson à l'avant et d'un nouvel aménagement à articulations multiples à l'arrière qui sont faits de composants à faible friction pour améliorer la qualité de la conduite tout en offrant une réactivité supérieure et une sensation de conduite sport.

L'empattement du HR-V a été accru à 2 655 mm (+45 mm) pour permettre une conduite plus souple, tandis que sa voie est nettement plus imposante (+55 mm à l'avant et +64 mm à l'arrière), augmentant ainsi la stabilité du véhicule.

À l'instar de la direction de la Civic de 11e génération, qui a été acclamée par la critique, le HR?V est équipé d'une colonne de direction rectifiée et fait usage d'un réglage spécial de l'électronique pour améliorer la stabilité en ligne droite et offrir une vive sensation. De nouveaux freins plus volumineux augmentent la puissance de freinage, tandis qu'une conception d'étrier de frein à faible résistance favorise le rendement énergétique.

Le HR-V 2023 est équipé d'un plus gros moteur à 4 cylindres de 2,0 litres déployant 158 chevaux-vapeur (SAE net à 6 500 tr/min) et 138 lb·pi de couple (SAE net à 4 200 tr/min). Comparativement au moteur à 4 cylindres de 1,8 litre du HR-V de première génération, le nouveau moteur est plus puissant (+17 ch et +11 lb·pi de couple), tout en offrant une meilleure maniabilité, un meilleur raffinement et des émissions réduites.

La boîte de vitesses automatique à variation continue (CVT) en équipement de série a été repensée pour améliorer la distribution de la puissance, le raffinement et le son du moteur. Cette nouvelle boîte de vitesses offre également une sensation de réactivité plus naturelle grâce à une programmation « G-Design » améliorée et à l'ajout de la programmation « Step?Shift » de Honda, qui simule les changements de rapport lors d'une accélération à plein régime.

Pour garantir une meilleure gestion de la traction dans des conditions de conduite sur des chaussées enneigées ou glissantes, le système de traction intégrale en temps réel (Real Time AWD) avec contrôle intelligent (Intelligent ControlMC) en option sur le HR-V a été réajusté pour transmettre plus de couple moteur aux roues arrière lorsque la chaussée devient glissante.

Pour accroître les capacités du HR-V, et pour la première fois dans un VUS Honda, le contrôle en descente en pente (Hill Descent Control) permet d'attaquer plus facilement les pentes raides et glissantes. Au moyen d'un bouton dans la console centrale, le conducteur peut sélectionner une vitesse comprise entre 3 et 20 km/h en utilisant la pédale de frein ou la pédale d'accélérateur. Une fois la pédale relâchée, le HR-V maintient la vitesse de consigne, ce qui permet au conducteur de se concentrer sur la direction tant que le contrôle en descente est activé.

Les conducteurs du HR-V peuvent personnaliser leur expérience de conduite suivant diverses conditions de conduite en utilisant le contacteur de mode de conduite situé sur la console centrale. Le HR-V propose trois modes de conduite : Normal, Eco, et un nouveau mode Neige qui modifie les rapports de transmission et la cartographie du papillon des gaz afin de maximiser la traction et les performances disponibles dans sur des chaussées enneigées et glissantes. Le mode Eco réduit la sensibilité du papillon des gaz et de la transmission, ainsi que la puissance du climatiseur, afin de préserver le rendement énergétique.

Chef de file en matière de performance de sécurité dans la catégorie des multisegments compacts

Le HR-V de deuxième génération est un chef de file en matière de performance de sécurité dans le segment des multisegments compacts grâce aux technologies avancées de sécurité active et passive qui font partie de l'équipement de série. Le HR-V fait usage de la nouvelle version de structure de carrosserie à compatibilité avancée (Advanced Compatibility EngineeringMC [ACEMC]) de Honda, spécialement conçue pour répondre aux normes de collision actuelles et futures tout en minimisant le poids supplémentaire. Cela est possible grâce à l'utilisation intensive de matériaux légers, comme l'aluminium et différents types d'acier à haute résistance, ainsi qu'à l'utilisation plus étendue d'adhésifs structurels.

La plus récente technologie de coussin gonflable pour le conducteur et le passager avant de Honda est désormais utilisée dans le HR-V, une technologie conçue pour diriger la tête au centre du coussin gonflable pour offrir un surcroît de protection en cas de collision. Pour la première fois, le HR-V est équipé de série de coussins gonflables pour les genoux et de coussins gonflables latéraux côté passager à l'arrière.

Le HR-V est également doté de la gamme de technologies Honda SensingMD, des caractéristiques de sécurité et d'assistance au conducteur à caméra unique lancées pour la première fois dans la Civic de 11e génération. Le nouveau système offre un champ de vision de 100 degrés, soit deux fois plus vaste que la configuration caméra radar du système de la version précédente. Il peut détecter les points caractéristiques d'une cible et reconnaître les attributs des objets, notamment des véhicules ou des piétons, ainsi que les lignes blanches et les limites de l'emprise routière, comme les bordures de route, des véhicules, des piétons, des cyclistes et les panneaux de signalisation.

Le HR-V propose de nombreuses nouveautés, notamment le système d'assistance dans les embouteillages et la reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR) ainsi qu'une réactivité plus naturelle de fonctions existantes, comme le régulateur de vitesse et d'espacement (ACC) avec suivi à basse vitesse (LSF) et l'aide au respect des voies (LKAS).

On compte également d'autres technologies d'assistance au conducteur, notamment l'information d'angle mort (BSI), offerte pour la première fois sur le HR-V. La version EX-L Navi est dotée de quatre capteurs sonar logés dans les pare-chocs avant et arrière qui permettent le contrôle du freinage à basse vitesse et la prévention des faux départs à l'avant et à l'arrière, réduisant ainsi les risques de collision à basse vitesse.

Le HR-V est désormais équipé d'un système de surveillance de l'attention du conducteur qui affiche un message d'avertissement au tableau de bord lorsque le système détecte un manque d'attention du conducteur. Un rappel de siège arrière offert en équipement de série avise le conducteur lorsqu'il quitte le véhicule, lui rappelant de vérifier si des enfants, des animaux domestiques ou d'autres objets de valeur se trouvent sur les sièges arrière.

Spécifications et caractéristiques clés du HR-V 2023

INGÉNIERIE LX Sport EX-L Navi Type de moteur 4 cylindres en ligne i-VTECMD à DACT et 16 soupapes Cylindrée 1 996 cm³ Chevaux-vapeur (SAE net)1 158 à 6 500 tr/min Couple (SAE net)2 138 lb·pi à 4 200 tr/min Régime maximal 6 800 tr/min Système de propulsion

à trois modes

(ECON/Normal/Sport) ? Transmission

à variation continue ? Plage de rapport 2,526 à 0,408 Marche arrière 2,706 à 1,552 Entraînement final 3,941 Suspension avant

de type MacPherson/ suspension arrière à

articulations multiples ? Roues En alliage de 17 po

argent brillant En alliage de 17 po

gris requin au fini

usiné En alliage de 17 po

gris requin au fini

usiné Pneus (toutes saisons) 215/60R17 215/60 R17 215/60R17 DIMENSIONS EXTÉRIEURES LX Sport EX-L Navi Empattement (mm) 2 655 Longueur (mm) 4 567,8 Hauteur (mm) 1 620,12 Largeur (mm) *avec

rétroviseurs 2 088,5 Voie (avant/arrière) (mm) 1 590/1 604 Poids à vide (traction/ traction intégrale) (kg) 1 441/1 494 S.O/1 509 S.O/1 509 DIMENSIONS INTÉRIEURES LX Sport EX-L Navi Dégagement à la tête

(avant/arrière) (mm) LX - 1 002/965,3 SPORT - 976/964 EX-L Navi - 976/964

Dégagement aux jambes

(avant/arrière) (mm) 1 064/958 Dégagement aux épaules

(avant/arrière) (mm) 1 438/1 402,2 Dégagement aux hanches

(avant/arrière) (mm) 1 371/1 202,8 Volume utilitaire (L) 691 Volume de l'habitacle (L) LX - 2 794,2 SPORT - 2 794,2 EX-L Navi - 2 755,3 CARACTÉRISTIQUES CLÉS LX Sport EX-L Navi Honda SensingMD ? ? ? Structure de carrosserie

à compatibilité avancée

(Advanced Compatibility

EngineeringMC [ACEMC]) ? ? ? 10 coussins gonflables,

dont des coussins

gonflables avant nouvelle

génération pour conducteur

et passager avant ? ? ? Système d'information

d'angle mort (BSI) ? ? ? Intégration d'Apple

CarPlayMD et

Android AutoMC ? ? Sans fil Écran tactile couleur de

7 po avec boutons de

volume et syntonisation ? ? - Écran tactile couleur HD

de 9 po avec bouton de

volume, réglages de

fonctions personnalisables

et raccourcis intelligents - - ?

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le tout nouveau Honda HR-V 2023, visitez le site www.honda.ca/hrv/.

Pour vous abonner aux plus récentes nouvelles et mises à jour de Honda Canada, visitez le site https://hondanews.ca.

À propos de Honda Canada

Honda Canada Inc. a été fondée en 1969 et est la société mère des marques de véhicules Honda et Acura au Canada. Depuis 1986, la société a produit des moteurs Honda et près de 10 millions de voitures et de camions légers dans ses installations de fabrication d'Alliston, en Ontario, où sont présentement fabriqués les Honda Civic et Honda CR-V. Honda Canada a investi plus de 6,5 milliards de dollars au Canada, et chaque année elle achète près de 3 milliards de dollars de biens et services auprès de fournisseurs canadiens. Depuis sa création, Honda Canada a vendu plus de cinq millions de voitures automobiles et de camions légers Honda et Acura au Canada par l'entremise d'un réseau de plus de 280 concessionnaires partout au pays. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.hondacanada.ca .



1 Selon les cotes de kilométrage pour 2023; utilisez aux fins de comparaison seulement; votre kilométrage peut varier en fonction de vos habitudes de conduite, de l'entretien de votre véhicule, des conditions de conduite et d'autres facteurs.

