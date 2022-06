Renouveler la confiance envers les institutions publiques et les décideurs : lancement du tout premier réseau universitaire pancanadien sur la confiance et le leadership politique





MONTRÉAL, le 7 juin 2022 /CNW Telbec/ - La Fondation Jarislowsky annonce aujourd'hui la création d'un réseau de cinq nouvelles chaires de recherche dans les universités à travers le pays, axées sur la formation des leaders de demain, de la politique et de la fonction publique.

La Fondation Jarislowsky collabore ainsi avec l'Université Acadia, l'Université du Québec à Trois-Rivières (en partenariat avec l'École nationale d'administration publique), l'Université Trent, l'Université Lethbridge et l'Université Vancouver Island pour mettre en place le tout premier réseau de ce type dans cinq universités à travers autant de régions du Canada.

Le président de la Fondation Jarislowsky, M. Stephen A. Jarislowsky, est à l'origine de ce réseau de chaires. Né en Allemagne en 1925, M. Jarislowsky a vécu aux Pays-Bas et en France entre les deux guerres mondiales. Il a été témoin de situations similaires à celles que connaît l'Ukraine aujourd'hui.

Selon M. Jarislowsky, la création de ces nouvelles chaires répond à un besoin évident dans nos sociétés démocratiques. « Ces situations sont inacceptables. Les gens ont besoin de comprendre les expériences historiques afin d'éviter qu'elles ne se répètent. Et l'une des façons d'y parvenir est de veiller à ce que nos gouvernements soient dirigés par des hommes et des femmes inspirés, dignes de confiance et fiables, qui exercent une responsabilité fiduciaire », déclare M. Jarislowsky. « Une fois que la démocratie a disparu d'un pays, il faut des années pour la rétablir, s'il n'est pas trop tard. De manière optimiste, il s'agit de savoir comment nous allons renforcer et instaurer la confiance dans nos institutions publiques, nos organisations et en nous-mêmes », ajoute M. Jarislowsky.

Cette initiative, axée sur le rôle et les responsabilités des décideurs publics, vise à attirer les étudiants qui s'intéressent à la politique, ainsi que toute personne qui souhaite travailler un jour ou qui travaille déjà dans l'administration publique, le secteur public ou pour tout ordre de gouvernement.

Dans une perspective à long terme, l'objectif du réseau est de professionnaliser la responsabilité éthique et fiduciaire dans le service politique et public en développant une certification en matière de confiance et de leadership politique, et en jetant les bases d'une carrière réussie et marquante dans la politique et le service public.

Peter Ricketts, président de l'Université Acadia, affirme que ce réseau de chaires créera un programme unique de collaboration et d'interdisciplinarité dans le cadre duquel les étudiants pourront participer à des échanges entre les universités pour enrichir leur expérience, en explorant des sujets tels que la philosophie, les sciences politiques, l'économie, l'administration publique, l'histoire, les communications, l'environnement et l'éthique.

Mark Skinner, doyen de la faculté des sciences humaines et sociales de l'université Trent, déclare : « Notre objectif ici est de réunir cinq titulaires de chaires extraordinaires dans cinq grandes universités, qui développeront un programme passionnant qui reliera le pays par le biais du réseau de chaires Jarislowsky et collaborant pour former les leaders de demain grâce à l'apprentissage par l'expérience. » L'élaboration du programme d'études se fera dans le respect des principes de la liberté académique et des structures de gouvernance de chacune des universités participantes.

Les universités recrutent actuellement des candidats pour les Chaires Jarislowsky sur la confiance et le leadership politique.

Ce réseau de chaires de recherche est soutenu par un comité consultatif composé de personnalités de renom, ayant marqué la politique canadienne :

Au nom du comité consultatif, M. David Johnston, gouverneur général du Canada de 2010 à 2017, a souligné que « ce programme vise à renforcer la confiance envers nos institutions. La confiance est le ciment de notre société et je pense que ce ciment se détériore. Nos institutions démocratiques sont érodées dans diverses juridictions à travers le monde, et nous ne sommes pas à l'abri de cela ici, au Canada ».

Il est important de noter que la Fondation investit 10 millions de dollars dans cette initiative et que les universités se sont engagées à trouver des fonds de contrepartie totalisant 10 millions de dollars. « Les Canadiens chérissent les droits et les libertés qui font de notre pays un phare et un leader sur la scène mondiale. Maintenant plus que jamais, notre pays a besoin d'un effort renouvelé pour améliorer la confiance envers les institutions publiques en rendant celles-ci plus responsables et plus efficaces envers les Canadiens qu'elles servent », a déclaré Brian Porter, chef de la direction de la Banque Scotia. « Félicitations aux universités participantes qui élaboreront librement un programme d'études et formeront nos leaders de demain ».

La Banque Scotia s'est engagée à verser des fonds de contrepartie et d'autres partenaires envisagent sérieusement de faire de même.

Composition du comité consultatif

Gordon Campbell , O.C., O.B.C.

M. Gordon Campbell a été premier ministre de la Colombie-Britannique de 2001 à 2011. De 1986 à 1993, M. Campbell a été maire de la ville de Vancouver. Il est, depuis 2011, haut-commissaire au Royaume-Uni.

Pierre Marc Johnson , Ad. E., G.O.Q., MSRC

Avocat, médecin et homme politique québécois, M. Pierre Marc Johnson a été le 24e premier ministre du Québec et ministre sous René Lévesque. M. Johnson a été professeur de droit à l'Université McGill et pratique le droit à titre d'avocat émérite.

Le très honorable David Johnston , C.C., C.M.M., C.O.M., C.D.

M. David Johnston a été le 28e gouverneur général du Canada en 2020. Avocat et universitaire de formation, il a été principal et vice-chancelier de l'Université McGill de 1979 à 1994 et a été président de l'Université Waterloo de 1999 à 2010.

L'honorable Frank McKenna , P.C., O.C., ONB., Q.C.

Diplomate canadien et avocat de formation, M. Frank McKenna a été premier ministre du Nouveau-Brunswick durant une décennie, soit de 1987 à 1997. Il a par la suite été ambassadeur canadien aux États-Unis.

La très honorable Beverley McLachlin , C.P., C.C.

Mme Beverley McLachlin est une juriste canadienne. Elle a été juge en chef du Canada de 2000 à 2017. Mme McLachlin est la première femme a occupé cette fonction. Précédemment, elle été juge en chef de la Cour suprême de la Colombie-Britannique.

L'honorable Anne McLellan , P.C., O.C., A.O.E.

Mme Anne McLellan a été vice-première ministre du Canada et ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, en plus d'avoir été ministre de la Santé et ministre de la Justice du Canada et procureur général du Canada. Elle a également été professeur de droit et vice-doyenne, ainsi que doyenne par intérim de la faculté de droit de l'Université de l'Alberta.

L'honorable Murray Sinclair , C.C., CSM

Murray Sinclair est Anishinaabe, avocat, professeur, juge et sénateur canadien à la retraite. En 1988, Son Honneur est devenu le premier juge autochtone nommé dans la province. En 2021, il a été nommé Compagnon de l'Ordre du Canada pour son expertise et son travail dans le domaine de la justice autochtone.

