Retour aux sources et expérience immersive unique pour l'École d'été en art-thérapie 2022 de l'UQAT





ROUYN-NORANDA, QC, le 7 juin 2022 /CNW Telbec/ - Après une édition virtuelle sans cours universitaire crédité en 2021, l'École d'été en art-thérapie de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) renoue cette année avec sa formule initiale ancrée sur le territoire de l'Abitibi-Témiscamingue. En effet, l'École d'été en art-thérapie 2022 se déroulera du 6 au 21 août prochain, au campus de Val-d'Or.

Afin de donner une couleur unique à cette nouvelle édition, les professeures responsables de l'évènement, Nancy Couture, Marjorie Lavoie et Lise Pelletier, ont choisi de miser sur l'expertise autochtone développée par l'UQAT ainsi que son approche collaborative unique et soutenue avec les Premiers Peuples. Une fin de semaine de formation continue s'adressant aux art-thérapeutes professionnels ou en formation ainsi qu'aux personnes intervenantes qui aimeraient être mieux outillées à intervenir auprès des membres des communautés autochtones se déroulera du 12 au 14 août. Sous le thème du portage (onigam en langue anishnabe), les participants et participantes vivront des expériences immersives.

Deux chargées de projet du Service de la formation continue de l'UQAT, Josée Gagnon et Tracey Fournier, offriront différents blocs de formation sur des thèmes relatifs aux Premiers Peuples comme les grandes perturbations, les traumatismes et la transmission intergénérationnelle, les cultures autochtones et la sécurisation culturelle. Des conférenciers et conférencières autochtones seront aussi de la partie pour aborder différentes formes d'expression créative comme outil de guérison. « L'art sous toutes ses formes fait partie intégrante des rituels de guérison des Premiers Peuples et nous avons beaucoup à apprendre à les écouter nous raconter comment cela se concrétise dans leurs cultures », indique Nancy Couture, professeure en art-thérapie. Les activités de la fin de semaine immersive se dérouleront au Pavillon des Premiers-Peuples, situé au campus de l'UQAT à Val-d'Or.

Grande nouveauté cette année : une résidence d'artistes aura lieu du 8 au 12 août. Cette période intensive de création sera guidée par la peintre, poète et romancière autochtone d'origine métisse et crie, Virginia Pésémapeo Bordeleau. Visant à favoriser les processus artistiques, les discussions et le partage, la semaine se déroulera sur le thème racines et création. Les personnes inscrites doivent apporter leur propre matériel. Le nombre de places est limité pour la résidence d'artistes et à la fin de semaine immersive.

Finalement, deux cours du microprogramme en art-thérapie font partie de la programmation. Les inscriptions aux cours Initiation à l'art-thérapie (ATH2000) et L'approche gestaltiste en art-thérapie (ATH2003) sont ouvertes. Des places sont toujours disponibles.

Une école d'été pour tous les passionnés et passionnées de l'intervention par l'art

Mise sur pied en 2018, l'École d'été en art-thérapie de l'UQAT s'adresse aux art-thérapeutes en pratique et en formation ainsi qu'à tous les professionnelles et professionnels en intervention (psychologie, psychoéducation, travail social, sexologie, etc.) et aux personnes créatives qui ont envie d'enrichir leur bagage en découvrant les possibilités immenses qu'offre l'art-thérapie.

Les inscriptions à l'École d'été en art-thérapie 2022 sont en cours. Les personnes intéressées par les cours universitaires crédités doivent répondre aux conditions d'admission du microprogramme. Aucun préalable n'est requis pour la fin de semaine immersive et la résidence d'artistes. Consultez le site Web pour en savoir plus sur la programmation.

L'art-thérapie à l'UQAT : une expertise sans cesse renouvelée

Plus de vingt ans après la mise sur pied du premier diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) en art-thérapie, qui sera suivi par la création de la maîtrise, l'UQAT continue de se démarquer par son offre de formation unique dans un créneau toujours plus en demande. En effet, l'UQAT est la seule université en Amérique du Nord à offrir des formations de 2e cycle en art-thérapie en français.

Au fil du temps, l'UQAT a décerné des diplômes à des centaines d'art-thérapeutes et a contribué de façon significative au développement de cette profession à travers toute la province. Le personnel enseignant de l'UQAT se distingue sur la scène internationale tant par ses champs de recherche variés que par son enseignement pratique. En savoir plus

L'UQAT, une référence en matière de questions autochtones

Depuis sa fondation en 1983, l'UQAT collabore de façon soutenue avec les Premières Nations et les Inuit. Avec son approche unique, elle assume pleinement son rôle d'agent de changement. Elle prend part à la réconciliation entre tous les peuples de façon concrète et contribue au développement des compétences et au mieux-être des peuples autochtones. En savoir plus

SOURCE Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT)

Communiqué envoyé le 7 juin 2022 à 09:00 et diffusé par :