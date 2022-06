RevBits est le grand gagnant dans cinq catégories des prix mondiaux InfoSec Awards remis lors de la conférence RSA 2022





Le fournisseur de solutions de cybersécurité RevBits a été récompensé dans cinq catégories, dont celles de la reconnaissance des produits et de la reconnaissance de l'entreprise

MINEOLA, New York, 7 juin 2022 /CNW/ - RevBits, une société de cybersécurité unifiée pour les terminaux d'entreprise et les systèmes en nuage et sur place, est fière d'annoncer qu'elle a remporté cinq prix décernés par Cyber Defense Magazine (CDM), le principal magazine de l'industrie spécialisé dans la sécurité de l'information électronique .

RevBits est heureuse d'avoir reçu les prix suivants :

2022 Global InfoSec Award - Next-Gen / Security Company of the Year

RevBits LLC

2022 Global InfoSec Award - Best Product / Endpoint Security

Solution Endpoint Security de RevBits

2022 Global InfoSec Award - Hot Company / Extended Detection and Response (XDR)

Plateforme de cyberrenseignement de RevBits

2022 Global InfoSec Award - Most Innovative / Privileged Access Management (PAM)

Solution Privileged Access Management de RevBits

2022 Global InfoSec Award - Cutting Edge / Zero Trust

Réseau à vérification systématique de RevBits

« Nous sommes ravis d'avoir reçu plusieurs prix parmi les plus prestigieux et les plus convoités dans le domaine de la cybersécurité décernés par Cyber Defense Magazine, un fournisseur indépendant de nouvelles et de renseignements sur la cybersécurité. Nous ne pourrions pas être plus satisfaits, au milieu de toute cette concurrence, et avec les meilleurs juges qui sont des experts en sécurité de l'information du monde entier, a déclaré David Schiffer, chef de la direction de RevBits. Le slogan de notre entreprise, que nous utilisons dans nos publicités, est « Every CISO's Dream ». Remporter ces cinq prix, quatre prix pour les produits et un pour notre entreprise, c'est vraiment « Every CISO's Dream ».

« RevBits présente trois caractéristiques majeures que les juges recherchent pour devenir un gagnant. Comprendre les menaces de demain, dès aujourd'hui; fournir une solution rentable; et innover de façon inattendue pour aider à atténuer les risques liés à la cybersécurité afin que les entreprises puissent avoir une longueur d'avance sur la prochaine attaque », a affirmé Gary S. Miliefsky, éditeur du Cyber Defense Magazine.

À propos de RevBits

Fondée en 2018, RevBits est une entreprise de cybersécurité qui consacre ses efforts à offrir à ses clients une protection et un service de qualité supérieure. En offrant plusieurs produits de sécurité avancés, qui peuvent être administrés au moyen d'une plateforme de sécurité unifiée, RevBits offre une protection contre les cybermenaces les plus complexes auxquelles sont confrontées les entreprises. RevBits a son siège à Mineola dans l'État de New York et des bureaux à Princeton au New Jersey, à Boston au Massachusetts, à Londres en Angleterre et à Anvers en Belgique. Pour en savoir plus sur RevBits, consultez le www.revbits.com/aboutrevbits .

À propos du Cyber Defense Magazine

Cyber Defense Magazine est la principale source de nouvelles et de renseignements sur la cybersécurité pour les professionnels de la sécurité de l'information dans le monde des entreprises et des gouvernements. Pour en savoir plus, visitez le site https://www.cyberdefensemagazine.com .

Personne-ressource pour les médias : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1832910/Winner_s_Badge_RevBits.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1222447/revbits_logo__002.jpg

SOURCE RevBits LLC

Communiqué envoyé le 7 juin 2022 à 09:00 et diffusé par :