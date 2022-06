Fonds d'initiatives nordiques - 107 000 $ pour 2 projets du Saguenay-Lac-Saint-Jean





QUÉBEC, le 7 juin 2022 /CNW Telbec/ - Deux projets de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean obtiendront le soutien financier du Fonds d'initiatives nordiques (FIN) au terme du troisième appel de projets du programme. Les projets retenus, tous deux issus de la municipalité de Girardville située au nord du 49e parallèle, représentent des investissements totaux de 180 750 $ dans la région.

Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, et ministre responsable de la région de la Côte-Nord et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, M. Jonatan Julien et Mme Nancy Guillemette, députée de Roberval, annonce aujourd'hui l'octroi de 107 000 $ pour soutenir ces deux projets. En tout, 29 initiatives provenant du territoire québécois s'étendant au nord du 49e parallèle seront soutenues.

Les projets du Saguenay-Lac-Saint-Jean sélectionnés s'inscrivent dans le volet A du FIN et visent donc à favoriser l'essor des communautés nordiques et la conservation de l'environnement.

Coopérative Serres et Pépinière Girardville bénéficiera d'un soutien de 80 000 $ pour acquérir et réaménager une propriété unifamiliale sur le territoire de la municipalité afin de créer des logements pour des travailleurs étrangers.

La municipalité de Girardville élaborera un plan d'aménagement pour le Centre plein air Lac-des-Coudes. Elle souhaite notamment y construire des minichalets et moderniser les infrastructures existantes pour une offre touristique quatre saisons. La somme de 27 000 $ lui a été accordée pour ce projet.

Le FIN, qui figure dans le Plan d'action nordique 2020-2023 (PAN 20-23) du gouvernement du Québec, est un programme d'aide financière qui a pour but de répondre en temps réel à des besoins prioritaires des communautés nordiques. Il est assorti d'une enveloppe totale de 11 millions de dollars. La Société du Plan Nord, qui coordonne la réalisation du PAN 20-23, est responsable de ce programme.

« Je me réjouis que la communauté de Girardville, située au nord du 49e parallèle, puisse bénéficier du soutien du Fonds d'initiatives nordiques. Ce programme aura permis à 9 projets du nord du Saguenay-Lac-Saint-Jean de prendre leur envol depuis le lancement du Plan d'action nordique de notre gouvernement, en décembre 2020. Il s'agit de retombées concrètes sur le territoire nordique, représentant des investissements de plus de 1,9 million de dollars dans cette région nordique. »



Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, et ministre responsable de la région de la Côte-Nord et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Je suis très satisfaite que des communautés comme Girardville puissent avoir accès au soutien du Fonds d'initiatives nordiques afin de mettre en valeur leur territoire et agir pour la vitalité de leur municipalité. Les projets initiés par Girardville répondent à des besoins spécifiques à notre comté tels que le logement et l'attractivité touristique. Les retombées seront concrètes pour la communauté. »

Nancy Guillemette, députée de Roberval

Consultez la liste complète des initiatives nordiques retenues sur Québec.ca.

