Opengear lance le gestionnaire de console CM8100 afin de simplifier la gestion des périphériques à grande échelle pour les centres de données





Opengear, filiale de Digi International (NASDAQ, DGII, www.digi.com/) et un prestataire de premier plan de solutions de résilience des réseaux, a annoncé aujourd'hui le lancement de sa nouvelle ligne de gestionnaires de console, le CM8100. Le CM8100, qui vient compléter la série primée des serveurs de console Smart OOBTM, offre une solution complète, permettant l'ajout de capacités « opérations réseau » NetOps aux fonctionnalités Smart OOB existantesqui simplifient la connectivité aux équipements informatiques. Il fournit également un accès résilient et sécurisé aux périphériques d'infrastructure tout en optimisant la sécurité et l'automatisation pour améliorer la gestion hors bande intelligente.

« L'infrastructure informatique doit être résiliente et facile à gérer sans compter sur le réseau pour gérer le réseau », déclare Gary Marks, président d'Opengear. « Que les équipes informatiques aient besoin d'introduire de nouveaux périphériques, gérer des périphériques existants ou remédier aux pannes, ils doivent avoir un accès résilient au réseau à partir de n'importe où. Quel que soit l'état du réseau de production, le CM8100 d'Opengear apporte aux ingénieurs la connectivité à distance fiable dont ils ont besoin pour réussir. Il s'agit d'une nouvelle étape importante dans notre longue ligne de solutions conçues pour aider les ingénieurs à surmonter les défis actuels, permettant de répondre aux besoins en termes de déplacement, des de restrictions de sécurité, et manque de connectivité. »

Atouts du CM8100 :

Accueille jusqu'à 48 appareils connectés en série gérés

Module de sécurité fiable de type TPM 2.0 (Trusted Platform Module) matériel fournissant un chiffrage de données et un démarrage sécurisé

Micrologiciel (Firmware) basé sur une interface de programme d'application - qui aide les applications de services web à communiquer entre elles - de type API REST (Representational State Transfer) à architecture ouverte prenant en charge des outils d'automatisation, la plate-forme Docker et language de script Python

Quatre fois plus rapide que la génération précédente tout en assurant un fonctionnement économe en énergie à refroidissement passif allant jusqu'à 50 C

Alimentations CA double avec une surveillance et des alertes indépendantes

La plate-forme Opengear et le CM8100 optimisent l'accès aux consoles grâce à des capacités d'automatisation modernes. Le CM8100 aide également les informaticiens à contrôler, gérer et réparer les périphériques à distance. Il permet également un accès à distance aux infrastructures les plus étendues et les plus complexes, telles que les commutateurs, routeurs, unités de distribution d'énergie (power distribution units, PDU), pares-feux, et autres équipements essentiels des centres de données. En outre, les périphériques CM8100 établissent des tunnels privés virtuels (Virtual Private Networks, VPN) sécurisés qui autorisent les informaticiens à se connecter à distance aux périphériques. Ceci fournit un accès local aux ports de console Ethernet et ports serie RS-232 via des câbles patch standard de type paire torsadée non blindée (Unshielded twisted pair, UTP). La connexion résiliente du CM8100 permet aux informaticiens ou aux applications de configurer des dispositifs administrés.

« Presque toutes les entreprises ont l'habitude des appels en plein milieu de la nuit concernant un périphérique de réseau ou serveur en panne !.Mais rejoindre un centre de données ou site assez éloigné en voiture ou en avion peut prendre du temps et coûter cher », ajoute M. Marks. « Comme plus de la moitié des pannes informatiques coûtent plus de 100 000 USD, les problèmes de réseau doivent être résolus rapidement. Cependant, si les ingénieurs ne peuvent pas accéder au réseau à distance et manquent de visibilité, ils arrivent sur le site sans les bons outils ou les bons appareils de rechange pour régler le problème en un seul déplacement. La plateforme Opengear offre aux informaticiens la visibilité nécessaire pour identifier le problème à distance, ainsi que l'accès permettant de réparer la panne à distance, économisant ainsi du temps et des ressources considérables. »

Pour en savoir plus sur le CM8100, consultez le site : https://opengear.com/products/cm8100-console-server/.

Pour en savoir plus sur Opengear, consulter le site : www.opengear.com.

À propos d'Opengear

Opengear, une filiale de Digi International, fournit un accès sécurisé et résilient ainsi qu'un système d'automatisation à destination des infrastructures informatiques critiques, et ce même en cas de défaillance du réseau. La configuration, l'orchestration, et la gestion à distance des périphériques de réseau, grâce à des logiciels et des appareils innovants, permettent au personnel technique de gérer, de manière fiable et efficace, centres de données et sites distants. Les solutions Opengear ont la confiance d'organisations mondiales dans les secteurs des communications numériques, de la finance, de l'industrie manufacturière et de la vente au détail. La société, sise dans le New Jersey, dispose de centres de R & D dans la Silicon Valley et à Brisbane, en Australie. Opengear a été acquise par Digi International en 2019, réunissant ainsi deux organisations profondément engagées à fournir des produits, logiciels et services de premier ordre pour répondre aux exigences des réseaux critiques. Pour en savoir plus sur Opengear, consulter le site : www.opengear.com.

