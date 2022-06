AVIS AUX MÉDIAS - Postes Canada dévoile à CAPEX 22 cinq timbres d'affiches touristiques d'époque illustrant des destinations touristiques populaires





TORONTO, le 7 juin 2022 /CNW/ - Le jeudi 9 juin, dans le cadre des cérémonies d'inauguration de CAPEX 22, une exposition philatélique de calibre international, Postes Canada dévoilera cinq nouveaux timbres illustrant des affiches touristiques d'époque qui représentent des destinations touristiques canadiennes populaires, dont un hôtel iconique de Toronto. Les affiches touristiques représentent des publicités audacieuses et colorées créées à une époque prospère pour l'art commercial et le marketing touristique au Canada.

QUAND :

Jeudi 9 juin à 9 h 30

OÙ :

CAPEX 22 au Palais des congrès de Toronto, dans la salle 104D

255, rue Front Ouest

Les médias doivent utiliser l'entrée principale et se rendre au premier niveau

À propos de CAPEX 22

L'exposition philatélique du concours monocadre international CAPEX 22 se tiendra du 9 au 12 juin 2022 au Palais des congrès de Toronto dans le centre-ville de Toronto. On y accueillera plus de 80 concessionnaires canadiens et internationaux et des exposants des cinq continents. Pour plus de renseignements, visitez https://capex22.org/fr.

