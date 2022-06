Forescout annonce son intention d'acquérir Cysiv afin d'offrir des solutions basées sur les données, pour la détection et les réponses aux menaces





Forescout Technologies, Inc., leader mondial dans le domaine de la cybersécurité automatisée, a annoncé aujourd'hui avoir signé un accord définitif concernant l'acquisition de Cysiv, innovateur dans le secteur de la cybersécurité, qui utilise sa plateforme cloud pour améliorer la détection et la réponse aux menaces réelles. Cette acquisition permettra à Forescout de s'appuyer sur le moteur de détection des menaces, de Cysiv, pour analyser une multitude de données sur les actifs et les communications réseau, qui sont automatiquement recueillies à partir de la plateforme de Forescout. Ces données complètes sur tous les appareils informatiques, IoT (Internet of Things), OT (Operational Technology), et IoMT (Internet of Medical Things), ajoutées à d'autres sources de données essentielles, permettent une meilleure détection des menaces et une meilleure réponse, afin que les clients puissent exercer leurs activités de manière plus sécurisée et efficace. À l'issue de la clôture de l'acquisition, Cysiv rejoindra Forescout.

« Les organisations doivent être en mesure de réduire automatiquement les milliards de points de données sur leur réseau, à une poignée de menaces réelles exploitables. Aux côtés de Cysiv, Forescout fournira aux clients la plateforme de cybersécurité automatisée la plus performante pour leurs environnements numériques », a déclaré Wael Mohamed, PDG de Forescout. « À l'issue de la clôture, l'acquisition permettra à de nos clients de tirer parti de renseignements exploitables sur les menaces, à partir des données complètes recueillies par Forescout et analysées par Cysiv. Nous bénéficierons ainsi, non pas seulement d'une formidable technologie, mais de bien d'autres atouts. L'équipe de Cysiv est exceptionnelle, et nos deux organisations sont remarquablement complémentaires. »

Aujourd'hui, les organisations sont confrontées à une pression considérable en termes de sécurisation de leurs réseaux. Les directeurs informatiques et les responsables de la sécurité informatique observent une croissance rapide du volume et de la diversité des appareils gérés et non gérés, notamment des appareils IoT, occasionnant une augmentation des risques et des menaces de cybersécurité, avec, en parallèle, une diminution des ressources de cybersécurité disponibles. Compte tenu de l'adoption rapide du cloud, et d'un état d'esprit avant tout axé sur l'infonuagique, renforcé par le passage au télétravail ces deux dernières années, les entreprises sont particulièrement préoccupées par la gestion des menaces liées à ces environnements de menaces fluides. Un tel contexte a souvent nui à une gestion efficace par les entreprises, en termes de détection, d'investigation, d'évolutivité et de réponse aux menaces réelles, particulièrement à l'heure où le paysage des menaces et celui des appareils non gérés sont devenus plus complexes.

Les solutions existantes permettant la détection et la réponse aux menaces, telles que les solutions EDR, nécessitent l'intervention d'agents sur les appareils gérés. Cela signifie que les organisations qui recourent à une approche basée sur les agents, en matière de détection et de réponse aux menaces ne sont pas en mesure de rechercher les menaces provenant de la majorité de leurs appareils connectés, notamment les actifs critiques dans les domaines de l'IoT, l'IoMT et l'OT.

Depuis plus de dix ans, la capacité de Forescout à s'intégrer de manière approfondie à la matrice des réseaux des clients lui permet de recueillir des données en temps réel sur tous les actifs et utilisateurs connectés, ainsi que des données de communication sur ces actifs et utilisateurs. Les clients demandent à Forescout de tirer parti de ces données complètes, de manière à pouvoir bénéficier d'une meilleure compréhension des menaces pour tous les types d'actifs, et disposer ainsi d'une capacité de réponse et de remédiation à la fois plus rapide et plus automatisée.

« Notre mission consiste depuis toujours à fournir une meilleure détection des menaces, et une réponse plus rapide », a souligné Partha Panda, PDG et cofondateur de Cysiv. « Après avoir collaboré ensemble avec succès l'an dernier, nous sommes ravis de rejoindre Forescout à l'heure où nous poursuivons la nouvelle étape de notre aventure. La combinaison entre Forescout et Cysiv fournira aux organisations une détection des menaces, de premier ordre, ajoutée à une priorisation automatisée des incidents et une réponse automatisée. »

L'acquisition devrait être clôturée en juillet 2022, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture et de l'obtention des approbations réglementaires applicables, et fait suite à l'acquisition de CyberMDX qui renforce non seulement la couverture des dispositifs informatiques, IoT et OT, leader du secteur, de Forescout, mais également ses compétences d'expert dans le domaine de l'IoMT.

À propos de Forescout

Forescout Technologies, Inc. assure l'automatisation de la cybersécurité sur le terrain numérique, en maintenant un alignement continu entre le cadre de sécurité des clients, et leurs réalités numériques, et ce pour tous les types d'actifs. La plateforme Forescout Continuum offre une visibilité complète des actifs, une conformité continue, une segmentation du réseau et une base solide pour le modèle Zero Trust. Depuis plus de 20 ans, des organisations du classement Fortune 100 et des agences gouvernementales font confiance à Forescout pour leur apporter une cybersécurité automatisée à grande échelle. Forescout fournit à ses clients une intelligence basée sur les données pour détecter avec précision les risques, et remédier rapidement aux cybermenaces sans perturber les actifs essentiels de l'entreprise. www.forescout.com

Gérer le cyberrisque, ensemble.

À propos de Cysiv

Le centre opérationnel de sécurité (SOC) en tant que service, de Cysiv fournit aux entreprises une meilleure détection et une réponse plus rapide aux menaces réelles. Nous y parvenons en combinant de manière unique notre système SIEM cloud natif, de nouvelle génération, avec une approche basée sur les données, et une équipe d'experts qui agissent dans le prolongement de votre SOC. Le tout est fourni sous la forme d'un service par abonnement, offrant une tarification prévisible et flexible, et qui peut être opérationnel en quelques semaines. L'approche moderne de Cysiv en matière de détection et de réponse aux menaces contribue à réduire le risque, garantit la conformité, et améliore l'efficience, l'efficacité et la maturité de vos opérations de sécurité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.cysiv.com.

