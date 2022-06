Forescout remporte cinq Global InfoSec Awards à la conférence RSA 2022





Forescout, le leader de la cybersécurité automatisée, est fière d'annoncer avoir remporté les prix suivants décernés par Cyber Defense Magazine (CDM), le principal magazine dédié à la sécurité de l'information électronique du secteur :

Hot Company (Société du moment), catégorie cybersécurité industrielle

Choix de l'éditeur, catégorie sécurité de l'Internet des objets (IdO)

Modèle de sécurité Zero Trust le plus complet

Choix de l'éditeur, catégorie recherche sur la cybersécurité

Choix de l'éditeur, catégorie sécurité IdO dans le domaine de la santé

« Nous sommes ravis d'avoir reçu cinq prix à l'occasion de la 10e édition annuelle des Global Infosec Awards lors de la conférence RSA 2022 », a déclaré Wael Mohamed, PDG de Forescout. « Ces prix dans plusieurs catégories témoignent du travail que nous accomplissons chez Forescout afin de fournir à l'industrie la visibilité et l'automatisation dont elle a besoin pour améliorer les pratiques de sécurité et protéger les opérations commerciales des perturbations. »

« Forescout incarne trois caractéristiques majeures que les juges recherchent chez les lauréats : une compréhension dès aujourd'hui des menaces de demain, l'apport d'une solution rentable et une innovation étonnante qui peut aider à atténuer le cyber-risque et qui permet d'avoir une longueur d'avance sur la prochaine violation », a déclaré Gary. S. Miliefsky, éditeur de Cyber Defense Magazine.

À propos de Forescout

Forescout Technologies, Inc. fournit une cybersécurité automatisée sur le terrain numérique, en maintenant un alignement continu des cadres de sécurité des clients avec leurs réalités numériques, et ce pour tous les types d'actifs (IT, OT, IoT, IoMT). La plateforme Forescout Continuum offre une visibilité complète des actifs, une conformité continue, une segmentation du réseau et une base solide pour le modèle Zero Trust. Depuis plus de 20 ans, des organisations du classement Fortune 100 et des agences gouvernementales font confiance à Forescout pour leur apporter une cybersécurité automatisée à grande échelle. Forescout fournit à ses clients une intelligence basée sur les données pour détecter avec précision les risques, et remédier rapidement aux cybermenaces sans perturber les actifs critiques de l'entreprise.

Gérer le cyber-risque, ensemble.

À propos du Cyber Defense Magazine

Cyber Defense Magazine est la principale source d'actualités et d'informations sur la cybersécurité pour les professions de la sécurité de l'information des secteurs privé et public. Nous sommes gérés et publiés par et pour des professionnels de la sécurité de l'information éthiques, honnêtes et passionnés. Notre mission est de partager des connaissances de pointe, des histoires du monde réel et de récompenser les meilleures idées, produits et services du secteur des technologies de l'information. Nous proposons chaque mois des magazines électroniques en ligne gratuits ainsi que des éditions spéciales exclusives pour les Conférences RSA. CDM est fier d'être membre du Cyber Defense Media Group. Apprenez-en davantage sur nous à l'adresse https://www.cyberdefensemagazine.com et visitez https://www.cyberdefensetv.com et https://www.cyberdefenseradio.com pour voir et entendre certaines des entrevues les plus instructives par un grand nombre des dirigeants de ces entreprises primées. Participez à un webinaire sur https://www.cyberdefensewebinars.com qui vous permettra de réaliser à quel point la connaissance de la sécurité de l'information est synonyme de pouvoir.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

