GROUPE ADF REMPORTE DE NOUVEAUX CONTRATS MAJEURS D'UNE VALEUR TOTALE DE 90 MILLIONS DE DOLLARS





(Tous les montants sont en dollars canadiens, sauf indication contraire.)

TERREBONNE, QC, le 7 juin 2022 /CNW Telbec/ - La direction de GROUPE ADF INC. (« ADF » ou la « Société ») (TSX : DRX), chef de file nord-américain dans la fabrication de superstructures en acier, est fière d'annoncer la signature de nouveaux contrats majeurs dans le secteur de l'automobile de la région du Midwest américain, totalisant 90,0 millions de dollars.

Ces nouvelles commandes portent sur la fabrication, incluant la fourniture de la matière première (l'acier) et la peinture industrielle, de même que la conception et l'ingénierie des connexions et la livraison des structures d'acier entrant dans la construction de nouveaux bâtiments industriels de grande surface.

Les travaux de fabrication de ces nouveaux projets à très haut tonnage débuteront dans les prochaines semaines à l'usine d'ADF à Terrebonne, et sont prévus s'échelonner jusqu'au premier trimestre de l'exercice se clôturant le 31 janvier 2024.

M. Jean Paschini, Président du conseil d'administration et chef de la direction, a fait savoir qu'il s'agit de projets à échéanciers de réalisation très agressifs et a indiqué « récemment implantée à l'usine d'ADF à Terrebonne, notre toute nouvelle chaîne de fabrication entièrement robotisée, unique en son genre en Amérique du Nord, sera le point central du processus de fabrication de ces nouvelles structures d'acier, en interaction avec nos équipes de production et d'ingénierie, fortes de leur expertise et expérience. »

M. Paschini, a ajouté que « la nouvelle robotique et l'automatisation accrue sont sans équivoque l'étape logique dans notre développement futur, et pour ce, je tiens ici à souligner la contribution des membres du conseil d'administration qui partagent notre vision d'avenir et connaissent l'importance d'investir dans nos infrastructures pour le développement durable de Groupe ADF. L'octroi de ces récents contrats reflète la pertinence de notre programme d'investissement de 30 millions $, qui vise à hausser davantage notre niveau de productivité, notre capacité de fabrication annuelle, et renforcer notre position concurrentielle. Avec l'appui des membres de notre conseil d'administration, nous avons posé des gestes concrets et nécessaires pour pouvoir réaliser nos objectifs de croissance à long terme. »

Le carnet de commandes de la Société se chiffrait à 373,1 millions de dollars au 31 janvier 2022, excluant les commandes annoncées aujourd'hui.

Publication des résultats du premier trimestre clos le 30 avril 2002 et conférence téléphonique

La Société publiera les résultats de son premier trimestre clos le 30 avril 2022, le 8 juin 2022 à 7 h (HNE).

De plus, un appel conférence avec les investisseurs se tiendra le 8 juin 2022 à 10 h (HNE) afin de discuter des résultats du premier trimestre clos le 30 avril 2022.

Pour participer, composez le 1 (888) 390-0620 quelques minutes avant le début de l'appel.

Une retransmission de cet appel sera disponible à compter de 13 h le 8 juin 2022, jusqu'à minuit le mercredi 15 juin 2022, en composant le 1 (888) 259-6562, suivi du code d'accès 613618 #.

L'appel conférence (audio) sera également disponible au www.adfgroup.com. Les membres des médias sont invités à se joindre à l'appel en mode écoute.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2022

Groupe ADF tiendra son assemblée annuelle des actionnaires, le mercredi, 8 juin 2022, à 11 h (HNE) par diffusion web en direct à l'adresse suivante https://produceredition.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1535918&tp_key=d894e14b3b

Nous encourageons les actionnaires à voter par procuration à l'égard des questions soumises à l'Assemblée et à suivre le déroulement de celle-ci en ligne. En tout temps et à la fin de l'Assemblée, les actionnaires pourront soumettre leurs questions à la direction de la Société par l'intermédiaire de la webdiffusion. À cette fin, une boite de dialogue sera disponible au bas de l'écran permettant aux actionnaires inscrits d'écrire leurs questions.

À propos de Groupe ADF inc. | Groupe ADF inc. est un chef de file nord-américain dans la conception et l'ingénierie de connexions, la fabrication, incluant l'application de revêtements industriels, le montage de charpentes métalliques complexes, de composantes assemblées lourdes en acier, ainsi que de métaux ouvrés et architecturaux, pour le secteur des infrastructures non résidentielles. Groupe ADF Inc. est l'un des rares intervenants de l'industrie apte à réaliser des mégaprojets commerciaux, institutionnels, industriels et publics caractérisés par un très haut niveau de complexité technologique et des échéanciers accélérés. La Société exploite aujourd'hui deux usines de fabrication et deux ateliers de peinture; au Canada et aux États-Unis, de même qu'une division « Construction » aux États-Unis, qui se spécialise dans le montage de charpentes métalliques et autres produits connexes.

Déclarations prospectives | Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives qui reflètent les objectifs et les attentes d'ADF. Ces déclarations sont identifiées par les verbes tels que « s'attend à ce que » ainsi que par l'utilisation des temps de verbe futur et conditionnel. De par leur nature, ces déclarations comportent des risques et des incertitudes. Par conséquent, les faits réels peuvent différer des attentes d'ADF.

