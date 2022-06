INVITATION AUX MÉDIAS - CAFÉ : ÉVÉNEMENT INCONTOURNABLE DES EFFETS VISUELS ET DE L'ANIMATION





Soyez des nôtres pour ce nouveau rendez-vous mondial les 7-8 juin au Centre des sciences de Montréal

MONTRÉAL, le 7 juin 2022 /CNW Telbec/ - Les participants de la première édition de CAFÉ auront l'occasion de rencontrer des talents de renommée mondiale des effets visuels et de l'animation, réunis afin de partager leur savoir et leur expérience sur plusieurs des plus grandes productions cinématographiques et télévisuelles des dernières années. Créé par le Bureau du cinéma et de la télévision du Québec (BCTQ) et produit par Productions Kaliko, CAFÉ aura lieu les 7 et 8 juin prochains au Centre des sciences de Montréal. Cet événement est notamment rendu possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec et de la Ville de Montréal.

Dates et heures d'ouverture :

7 et 8 juin 2022 de 9h à 16h30

Lieu : Centre des sciences de Montréal, 2 R. de la Commune O, Montréal, QC H2Y 4B2

À ne pas manquer :

7 juin à 9h00 : Création de l'univers visuel de Dune - Le superviseur des effets visuels Brian Connor , de DNEG Montréal, ouvrira la conférence le mardi 7 juin à 9 h HNE en tant que conférencier principal et fera une présentation éclairante sur le travail des effets visuels derrière l'adaptation par Denis Villeneuve du roman emblématique de Frank Herbert , « Dune », paru en 1965;

: Création de l'univers visuel de Dune - Le superviseur des effets visuels , de DNEG Montréal, ouvrira la conférence le mardi 7 juin à 9 h HNE en tant que conférencier principal et fera une présentation éclairante sur le travail des effets visuels derrière l'adaptation par du roman emblématique de , « Dune », paru en 1965; 7 juin à 10h00 : Squeeze Animation Studios, entreprise québécoise cheffe de file dans le secteur, dédiera une conférence à son projet Cracké - La famille s'éclate, distribué partout dans le monde;

: Squeeze Animation Studios, entreprise québécoise cheffe de file dans le secteur, dédiera une conférence à son projet Cracké - La famille s'éclate, distribué partout dans le monde; 8 juin à 14h00 : Disney présentera une conférence exclusive sur la collaboration culturelle ayant permis de créer Encanto, gagnant de l'Oscar du meilleur film d'animation en 2022.

SOURCE CAFÉ-VFX

Communiqué envoyé le 7 juin 2022 à 07:00 et diffusé par :