/R E P R I S E - La mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, annonce la tenue des nouveaux Marchés saisonniers cet été/





LONGUEUIL, le 6 juin 2022 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont invités à une mêlée de presse au cours de laquelle la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, procédera à l'annonce des nouveaux Marchés saisonniers de Longueuil qui se tiendront en alternance dans les trois arrondissements cet été. Pour l'occasion, la mairesse sera accompagnée des présidents des arrondissements du Vieux-Longueuil et de Greenfield Park, Carl Lévesque et Sylvain Joly.



Quand :

Mardi 7 juin, à 10 h



Lieu :

Bureau d'arrondissement de Greenfield Park

156, rue Churchill, Longueuil

Veuillez confirmer votre présence par téléphone au 450 463-7270 ou par courriel au [email protected].

À propos de Longueuil

Moderne et tournée vers l'avenir, Longueuil est la ville-centre de l'agglomération de Longueuil qui regroupe plus de 434 000 personnes. Longueuil se distingue par la qualité des services essentiels qu'elle offre à sa population, par sa programmation culturelle riche et variée, de même que par son fort potentiel de développement économique. Forte de ses 360 ans d'histoire, Longueuil propose aussi un milieu de vie stimulant et accueillant propice à l'épanouissement des familles, dans lequel se côtoient de grands espaces verts, des quartiers résidentiels et urbains paisibles ainsi qu'un milieu d'affaires prospère.

