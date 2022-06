CAE tient sa Journée des investisseurs aujourd'hui





MONTRÉAL, le 7 juin 2022 /CNW Telbec/ - (NYSE: CAE) (TSX: CAE) - CAE tient aujourd'hui sa Journée des investisseurs au Lotte Palace à New York.

Au cours de cet événement, l'équipe de direction de CAE fera le point sur les activités, la technologie et les produits, les occasions de marché et les initiatives stratégiques de CAE, et allouera du temps aux questions. Cet événement inclura également des démonstrations interactives et diverses occasions de discuter avec les membres de la direction de CAE qui seront présents. Les présentations commenceront à 8 h 30 (HE) et se termineront à 12 h 15 (HE).

Une présentation en direct sera diffusée sur le Web pour ceux qui ne peuvent pas assister à l'événement en personne.

Cliquez ici pour visionner la webdiffusion.

Un enregistrement en ligne sera également disponible après l'événement à https://www.cae.com/investisseurs/

La Journée des investisseurs de CAE s'adresse aux professionnels des marchés financiers, notamment les analystes financiers et les investisseurs institutionnels.

À propos de CAE

À CAE, nous fournissons aux gens qui occupent des rôles critiques le savoir-faire et les solutions nécessaires pour rendre le monde plus sécuritaire. En tant qu'entreprise de haute technologie, nous tirons parti des technologies numériques pour recréer le monde réel en déployant des solutions de formation fondées sur la simulation et de soutien opérationnel critique. Mais avant tout, nous permettons aux pilotes, aux membres d'équipage, aux forces de défense et de sécurité, et aux professionnels de la santé de donner quotidiennement le meilleur d'eux-mêmes lorsque les enjeux sont les plus élevés. Dans le monde entier, nous sommes présents partout où les clients ont besoin de nous, avec plus de 13 000 employés répartis dans 190 emplacements et centres de formation dans plus de 35 pays. CAE s'appuie sur 75 ans d'innovations dans la conception de simulateurs de vol et de missions de la plus haute fidélité possible, de mannequins chirurgicaux et de programmes de formation personnalisés et assistés par l'intelligence artificielle. Nous investissons temps et ressources dans la création de la prochaine génération de solutions de formation et d'opérations critiques immersives et numériques de pointe. Aujourd'hui comme demain, nous nous assurerons que nos clients sont prêts lors des moments qui comptent le plus. www.cae.com

