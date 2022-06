/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Manifestation des grévistes de Mine Raglan/





MONTRÉAL, LAVAL, QUÉBEC et ROUYN-NORANDA, QC, le 6 juin 2022 /CNW Telbec/ - Des grévistes de Mine Raglan, provenant des quatre coins du Québec, manifesteront à différents endroits au Québec le mardi 7 juin, le mercredi 8 juin ainsi que le mardi 14 juin prochains. Des manifestations auront ainsi lieu au départ des avions en partance pour le camp minier ainsi que devant le siège social de Glencore à Laval.

Voici le calendrier des manifestations :

Mardi 7 juin (région métropolitaine) 8 h Shell Aviation aérocentre

10175, avenue Ryan

Dorval (Québec) H9P 1A2



11 h Devant le siège social de Glencore Canada

1950, rue Maurice-Gauvin

Laval (Québec) H7S 1Z5



Mercredi 8 juin (Québec) 8 h Devant Trans-Sol Aviation Service

230, 2e Avenue de l'Aéroport A

Québec (Québec) G2G 2T2



Mardi 14 juin (Rouyn-Noranda) (Heure à déterminer)

Aéroport de Rouyn-Noranda

80, avenue de l'Aéroport

Rouyn-Noranda (Québec) J9Y 0G3

« Glencore a réalisé des milliards de profit en exploitant le sous-sol du Québec, grâce aux travailleurs. On lui demande de respecter les travailleurs et travailleuses qui rendent ces profits possibles et de maximiser les retombées économiques pour les régions du Québec en diminuant le recours à des contractuels qui n'ont pas accès aux mêmes conditions », explique le président de la section locale 9449 des Métallos, Éric Savard.

Les 630 syndiqués de Mine Raglan ont déclenché une grève générale illimitée le vendredi 26 mai dernier. Le litige porte notamment sur le recours éhonté à la sous-traitance à la mine de nickel, propriété de la multinationale Glencore. En plus de la sous-traitance, le litige porte aussi sur les vacances, les conditions de travail et de vie, les salaires et, par-dessus tout, le respect à l'égard des travailleurs.

Le Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, est le plus important syndicat du secteur privé au Québec. Il regroupe plus de 60 000 travailleurs et travailleuses de tous les secteurs économiques.

