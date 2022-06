Benny&Co. signe une première collaboration avec le chef émérite Martin Juneau





MONTRÉAL, le 7 juin 2022 /CNW Telbec/ - L'entreprise familiale québécoise Benny&Co. est fière d'annoncer sa toute première collaboration avec un chef réputé pour la création d'un nouveau plat au menu. Le burger au poulet frit et jalapeños, signé par le chef Martin Juneau, incarne cette association et démontre la volonté incessante de renouvellement qui anime Benny&Co., tout en faisant honneur à des traditions culinaires appréciées des Québécois.

Reflet du partage d'une vision et de valeurs communes ainsi que d'une volonté de soutenir l'industrie de la restauration, cette collaboration constitue une première tant pour Benny&Co. que pour le restaurateur Martin Juneau. Ce dernier, en plus d'être à la barre de plusieurs émissions culinaires, est copropriétaire du restaurant Pastaga, un franc succès québécois depuis 2011.

«?Durant la pandémie, j'ai eu peur de ne pas passer à travers à la suite de la fermeture de trois de mes établissements. La famille Benny m'a approché au moment où je célébrais les dix ans du Pastaga. Nous avons tous gravi les échelons au sein de la restauration et nous sommes guidés par notre instinct d'entrepreneur. S'entraider pour faire vivre la gastronomie à prix d'ami tout en encourageant des producteurs locaux représente pour moi un projet des plus valorisants?», ajoute Martin Juneau, restaurateur et copropriétaire du Pastaga.

«?Nos valeurs familiales et notre désir d'offrir une nourriture simple, accessible et festive ont dès le départ animé nos échanges. Il s'agit de la toute première galette de poulet frit que nous allions offrir à notre clientèle et nous voulions que ce plat s'inscrive dans la nouvelle image de nos restaurants, plus moderne, mais toujours accessible. Le premier test de la recette de Martin a été très concluant au point où ses filles ont même approuvé la version finale. Nous sommes très reconnaissants envers Martin Juneau de sa précieuse collaboration dans ce projet?», précise Elisabeth Benny, vice-présidente marketing et relations publiques chez Benny&Co.

Une autre première chez Benny&Co.

Benny&Co. était déterminé à offrir un produit de la plus haute qualité et fait à la main pour sa toute première galette de poulet frit offerte au menu. Après plus d'un an et plusieurs tests pour créer le produit parfait, l'équipe de Benny&Co. est plus que satisfaite du résultat : une poitrine de poulet, tendre et juteuse, enrobée d'une panure croustillante faite d'un mélange secret d'épices, dans un format très généreux.

Benny&Co. demeure fidèle à sa promesse de collaborer avec des entreprises et des producteurs d'ici. Les ingrédients utilisés dans la recette du nouveau burger proviennent, entre autres, de Hydroserre, Fromagerie St-Guillaume et Vinaigrette J.C. Cardinal. Le burger poulet frit et jalapeños est disponible jusqu'au 28 août 2022 dans tous les restaurants de la chaîne.

Les réouvertures de salles à manger demeurent difficiles

Selon le dernier sondage réalisé par Restaurants Canada auprès de ses membres, en avril 2022, 84 % des restaurants étaient entièrement ouverts sans restriction en mars 2022, un sommet depuis le début de la pandémie. Cependant, quatre restaurants sur dix opèrent toujours à perte. Plus de 60 % d'entre eux estiment qu'il faudra au moins 12 mois avant de retrouver la rentabilité.

«?Près de 70 % des restaurants à service rapide affirment que l'automatisation et l'augmentation de l'utilisation de la technologie les aideraient à surmonter la pénurie de main-d'oeuvre. Le nouveau concept de restaurant Benny&Co. propose une nouvelle présentation des plats en salle à manger, plus moderne. Les clients commandent au comptoir et sont par la suite identifiés et servis grâce à la pastille qui leur est remise. Voilà un bon exemple?de technologie au service de l'industrie », indique Olivier Bourdeau, vice-président, Affaires fédérales et Québec, de Restaurants Canada.

Mentionnons que le 2 mai dernier, Benny&Co. a été proclamée lauréate dans la catégorie Entrepreneuriat Grande Entreprise au concours Les Mercuriades 2022 organisé par la Fédération des chambres de commerce du Québec. Cette reconnaissance souligne le parcours exceptionnel de l'entreprise au cours des deux dernières années qui ont été particulièrement éprouvantes pour le secteur de la restauration.

Benny&Co. a ouvert 13 nouveaux restaurants depuis le début de la pandémie, ce qui représente des investissements de plus de 20M $ qui ont mené à la création de plus de 300 emplois à travers le Québec. L'entreprise familiale québécoise poursuit ses projets d'expansion et ouvrira cette année sept restaurants dans les villes de Longueuil, Terrebonne, Laval, Jonquière, Rosemère et Mont-Laurier.

À propos de Benny&Co.

Forte de son réseau de 72 succursales au Québec et en Ontario, Benny&Co. est la plus importante chaîne de rôtisseries familiale au Québec. L'entreprise excelle dans la cuisson du poulet rôti grâce à sa technique exclusive de cuisson lente de trois heures mise au point par le cofondateur Gilles Benny. Maître Rôtisseur depuis 1960, l'entreprise de 4e génération offre désormais une gamme de produits en épicerie et est toujours détenue à 100 % par les membres de la famille. Benny&Co. vend plus de douze millions de repas de poulets rôtis par année, emploie plus de 2?200 personnes et est reconnue par le programme Aliments du Québec au menu. Pour en savoir plus : www.benny-co.com.

