/R E P R I S E -- Avis aux médias - Conférence de presse de la ministre de l'Enseignement supérieur concernant le Cégep de Granby/

Les représentantes et représentants des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Danielle McCann, et le ministre des Transports, ministre responsable de la région de l'Estrie et...





Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse au cours de laquelle le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, monsieur Lionel Carmant procédera à une annonce concernant les soins et les...





Les représentantes et représentants des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle le ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, et le ministre responsable des Affaires...





Les représentantes et représentants des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, procédera à une annonce concernant un nouvel outil pour protéger...





Malgré une sensibilité accrue face aux prix et une diminution des revenus disponibles en Europe en raison de la crise du coût de la vie, les consommateurs restent engagés en faveur des achats durables, révèlent les dernières données de Sensormatic...