AVIS DE CONVOCATION - Grève de l'aide juridique : les avocates et avocats manifestent devant l'Assemblée nationale





QUÉBEC, le 7 juin 2022 /CNW Telbec/ - Après avoir visité les bureaux de circonscription de Sonia LeBel, de Simon Jolin-Barrette et de François Legault hier, les syndicats des avocates et avocats de l'aide juridique affiliés à la CSN manifesteront devant l'Assemblée nationale ce midi. Toujours sans entente avec le Conseil du trésor leur permettant de maintenir leur parité salariale avec la Couronne, les avocats de l'aide juridique exercent ainsi une deuxième journée de grève consécutive.

Les bureaux de l'aide juridique des régions de Montréal, de Laval, des Laurentides, de Lanaudière, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie sont touchés par ce débrayage.

QUOI : Grève des syndicats des avocates et avocats de l'aide juridique-CSN

OÙ ET QUAND :

Québec

Mardi 7 juin à 12 h

Manifestation devant l'Assemblée nationale

(départ du Musée national des Beaux-arts, 179, Grande-Allée Ouest à 11 h 30)

Les syndicats de l'aide juridique affiliés à la CSN représentent 200 avocates et avocats de Montréal, de Laval, des Laurentides, de Lanaudière, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. Ils sont affiliés à la Fédération des professionnèles-CSN. Fondée en 1921, la CSN regroupe quelque 325?000 travailleuses et travailleurs des secteurs public et privé, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec et ailleurs au Canada.

