CybelAngel annonce le déploiement d'une technologie d'inventaire dans sa solution de découverte et de surveillance des actifs inconnus





L'entreprise propose ainsi une visibilité incomparable pour réintégrer vos actifs numériques inconnus dans vos protocoles de cybersécurité.

BOSTON, 7 juin 2022 /PRNewswire/ -- CybelAngel, leader mondial de la protection contre les risques numériques, a annoncé aujourd'hui l'ajout d'une technologie d'inventaire contextualisée, qui complète ses capacités existantes en matière de découverte et de surveillance des actifs (Asset Discovery and Monitoring, ADM). Cette innovation met en évidence les surfaces d'attaque externes des organisations, exposant les vulnérabilités inconnues pouvant être exploitées par des hackers. Combinant technologie et analyse humaine, la solution ADM de CybelAngel permet désormais aux organisations de confirmer l'origine et l'attribution des actifs découverts en continu, permettant la priorisation de la remédiation des risques opérationnels. Facteur de différenciation clé sur le marché, la solution CybelAngel ADM fournit également des rapports d'incident exploitables sans faux positifs. Les alertes les plus critiques sont contextualisées par des cyber-analystes qualifiés, qui en évaluent la sévérité en fonction de critères technologiques et commerciaux propres à l'organisation.

CybelAngel, nommé « Best of Breed » (meilleur produit) dans un récent rapport Gartner intitulé, Competitive Landscape : Digital Risk Protection (Paysage concurrentiel : protection contre les risques numériques), annonce le déploiement de la technologie d'inventaire contextualisé alors que l'exploitation des actifs inconnus est en hausse. L'enjeu posé par l'augmentation exponentielle des surfaces d'attaque externes (External Attack Surface Management, EASM) est devenu une priorité pour les entreprises. La combinaison du recours au télétravail et de la complexification des chaînes d'approvisionnement digitalisées a entraîné une hausse des attaques cyber, dont les ransomwares. Dans de nombreux cas, les actifs inconnus, ou Shadow IT, sont impliqués.

« Nous nous engageons à fournir à nos clients la solutions EASM la plus exhaustive et la plus précise, garantissant à la fois priorisation et remédiation des menaces les plus critiques. », a déclaré Erwan Keraudy, PDG. « Il est essentiel d'accompagner les responsables de la sécurité dans la hiérarchisation des risques liés à leurs surfaces d'attaque externe. Cette approche fondée sur l'analyse des menaces permet de prendre des mesures correctives en fonction de la criticité opérationnelle et des objectifs commerciaux. »

« Compte tenu du recours inédit au télétravail et de la complexification des risques numériques, il est essentiel pour tous les types d'entreprises de retrouver de la visibilité sur les actifs connectés à l'extérieur de leurs réseaux, tout en priorisant les mesures correctives pour remédier rapidement les vulnérabilités », a déclaré Todd Carroll, responsable de la sécurité des systèmes d'information chez CybelAngel. « CybelAngel est aujourd'hui le seul acteur sur le marché capable de combiner découverte constante et visibilité immédiate sur les assets inconnus à l'extérieur du périmètre de l'entreprise, avec autant de précision. »

CybelAngel vous invite à découvrir la nouvelle solution exposée lors de la Conférence RSA 2022 du 6 au 9 juin, à San Francisco, en Californie (stand N-45240), lors de la conférence Gartner Security & Risk Summit du 7 au 9 juin à National Harbor, dans le Maryland (stand 453) et au FIC du 7 au 9 juin à Lille Grand Palais (stand F34). Vous pouvez également demander un aperçu de votre surface d'attaque externe sur leur site Web à l'adresse suivante : https://discover.cybelangel.com/external-risk-preview-report

À propos de CybelAngel

Depuis 2013, CybelAngel protège les meilleures entreprises du monde contre les menaces numériques les plus critiques. Sa technologie de Machine Learning unique et ses analystes experts offrent une solution puissante pour la protection proactive contre les cybermenaces. Tandis que de plus en plus de données sont échangées, traitées ou stockées en dehors du pare-feu des entreprises, le risque de cyberattaques n'a jamais été aussi élevé. Les entreprises du monde entier collaborent avec CybelAngel pour détecter, surveiller et remédier les menaces externes, cprotégeant ainsi leurs actifs, leurs marques et leur réputation. Pour en savoir plus, consultez le site CybelAngel.com

Suivez CybelAngel sur les réseaux sociaux :

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/cybelangel

Twitter : @CybelAngel

Contact pour les médias :

Code Red Communications

[email protected]

Communiqué envoyé le 7 juin 2022 à 04:00 et diffusé par :