SIGMA-RH fait l'acquisition de la société Horasphere





PARIS, 7 juin 2022 /PRNewswire/ -- SIGMA-RH vient de finaliser l'acquisition de la société Horasphere, éditeur du logiciel de gestion d'optimisation des horaires et de planification sous contraintes Timesphere.

SIGMA-RH propose dorénavant la suite SIRH la plus complète du marché, en enrichissant son offre de gestion des temps et des activités.

Cette acquisition stratégique est un levier de croissance pour SIGMA-RH dans le domaine de la gestion avancée des temps. Les quarante experts d'Horasphere viennent compléter les équipes de SIGMA-RH augmentant ainsi sa capacité d'innovation.

« L'ajout de capacités très avancées de gestion des temps nous permet de devenir un acteur incontournable pour les entreprises qui étaient majoritairement obligées de sélectionner des solutions GTA spécifiques faute de solution SIRH adaptée. Cette acquisition confirme notre position de leader en solution de gestion des ressources humaines globale. Nous serons ainsi mieux équipés pour nous tailler une place de choix dans les projets locaux et internationaux d'envergure. SIGMA-RH offrira d'ailleurs cette technologie à ses clients existants afin de mieux les servir. »

Patrice Poirier , Président de SIGMA-RH

À propos de SIGMA-RH :

SIGMA-RH, fondée en 1992, est un éditeur et intégrateur de logiciel de solutions RH implanté en Europe et en Amérique du Nord. Déployée dans plus de 20 pays, SIGMA-RH propose une solution SIRH complète (système d'information de gestion des ressources humaines) couvrant l'ensemble des missions gérées par les services RH. En complément de la gestion des Temps ou des Talents, SIGMA-RH offre son expertise et ses innovations sur des sujets plus spécifiques tel que la gestion de Santé et la sécurité au travail et des Relations Sociales.

Liens :

www.sigma-rh.com | www.timesphere.com | Twitter : @SIGMA_RH | LinkedIn

Pour information :

Émilie Trahan

Directrice, marketing et communications

Courriel : [email protected]

Communiqué envoyé le 7 juin 2022 à 03:50 et diffusé par :