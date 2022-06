GrAI Matter Labs dévoile Life-Ready AI, l'IA prête à l'emploi, avec GrAI VIP à GLOBAL INDUSTRIE





GrAI Matter Labs, pionnier des solutions informatiques à ultra-faible latence, inspirées du cerveau, a annoncé aujourd'hui qu'il présentera GrAI VIP, un système sur puce d'AI complète, à ses partenaires et clients au salon GLOBAL INDUSTRIE, du 17 au 20 mai 2022.

A GLOBAL INDUSTRIE, GML fera la démonstration d'une solution informatique inspirée du cerveau, baséesur des événements en direct, destinée à des interférences efficaces spécialement conçues à une application en réelle de la robotique utilisant la puce Life-Ready GrAI VIP.GrAI VIP est la première solution d'IA de quasi-détection (near-sensor) dotée d'une capacité à virgule flottante de 16 bits qui permet de réaliser une performance hors pair avec une faible consommation. Elle ouvre la voie à des applications inégalées qui reposent sur la compréhension et les transformations des signaux produits par une multitude de capteurs en périphérie dans les domaines de la robotique, la technologie RA/RV, les maisons intelligentes, l'infodivertissement, l'automobile et bien plus encore.

« GrAI VIP est prêt à fournir l'intelligence artificielle Life-Ready aux applications d'automatisation industrielle et à révolutionner les systèmes tels que les robots de prélèvement et distribution, (pick & place) les robots collaboratifs et les robots d'entrepôt tels que cela sera démontré au salon », a déclaré Ingolf Held, PDG de GrAI Matter Labs. « GrAI Matter Labs a un pipeline de précommandes de plus de 1 million USD, et nous sommes ravis de proposer en accès anticipé à nos partenaires et clients travaillant dans l'automatisation industrielle, l'électronique grand public, la défense et bien plus encore, avec l'échantillonnage des cartes GrAI VIP M.2 dès aujourd'hui. »

« GML cible le marché en pleine croissance de plus de 1 milliard USD (plus de 20 % par an) de l'IA à points de terminaison avec une approche unique soutenue par une technologie novatrice », a déclaré Karl Freund, fondateur et analyste principal chez Cambrian-AI Research. « L'IA "Life-Ready" de GML fournit des solutions qui étaient jusqu'à présent tout simplement impossibles, avec une empreinte et une puissanceaussi faible. »

Les développeurs d'applications IA à la recherche de réponses à faible latence et de haute-fidélité pour leurs algorithmes embarqués peuvent désormais bénéficier d'un accès anticipé à la plateforme GrAI VIP et stimuler l'émergence de solutions qui changent la donne dans l'automatisation industrielle, l'électronique grand public, et bien davantage.

À propos de GrAI Matter Labs

Chez GrAI Matter Labs, nous sommes dans le domaine de l'IA Life-Ready. L'intelligence artificielle qui se rapproche le plus de l'intelligence naturelle. Une IA qui a le sens de la vie. Nous fournissons des puces inspirées du cerveau, qui se comportent de la même manière que les humains. Une IA qui permet aux machines aidant les humains d'agir et réagir en temps réel. Qui optimise l'énergie et maximise le rendement, économisant du temps, de l'argent et des ressources naturelles vitales. GML est dirigée par une équipe internationale d'ingénieurs visionnaires chevronnés, et bénéficie du soutien d'investisseurs de premier plan, parmi lesquels figurent iBionext, 360 Capital Partners, 3T Finance et Celeste Management.

