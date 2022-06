P.I. Works et VMware soutiennent l'adoption et l'innovation de l'O-RAN





Les rApps de P.I. Works doivent être interopérables avec la plateforme RIC Non-RT de VMware pour permettre l'automatisation et l'optimisation des réseaux Open RAN

RESTON, Virginie, 7 juin 2022 /PRNewswire/ -- P.I. Works, le principal fournisseur de solutions de gestion de réseau mobile pilotées par l'IA, a annoncé que ses rApps sont désormais interopérables avec la plateforme du contrôleur RAN intelligent (RIC) en temps non réel (Non-RT) de VMware, qui permettra l'automatisation et l'optimisation efficaces des éléments de réseau mobile existants Open RAN (O-RAN). La solution permettra aux opérateurs de faire passer leurs réseaux existants à l'O-RAN.

Les technologies 5G étant largement déployées dans le monde entier, l'O-RAN est sur le point de devenir le premier choix des opérateurs, alors qu'ils restructurent leurs réseaux d'accès radio (RAN) actuels, d'autant plus qu'il est conçu pour supporter des équipements multi-fournisseurs à travers des interfaces ouvertes. Ainsi, à mesure que les RAN passeront de l'architecture actuelle à l'architecture RAN ouverte, la gestion automatisée du réseau par l'intermédiaire d'un RIC deviendra essentielle pour les environnements CSP dans l'abstraction de la complexité de leurs réseaux hétérogènes et améliorera ainsi l'expérience client.

Lakshmi Mandyam, vice-présidente de la gestion de produits, des écosystèmes partenaires, des fournisseurs de services et périphérie VMware a déclaré : « Nous nous engageons à fournir des solutions de gestion de réseau de classe mondiale qui non seulement répondent aux attentes des clients, mais les dépassent. Notre collaboration avec P.I. Works ajoute des capacités d'automatisation et d'optimisation avancées à la plateforme RIC pour aider les fournisseurs de services à tirer le meilleur parti de leurs efforts de modernisation de la RAN. »

Djakhongir Siradjev, directeur de la technologie de P.I. Works, a souligné : « En tant que fournisseur mondial de solutions de gestion automatisée des réseaux mobiles, P.I. Works a toujours vu le besoin de réseaux ouverts et normalisés afin d'atteindre l'interopérabilité et donc l'efficacité nécessaires pour maximiser l'expérience des abonnés. Nous croyons que notre collaboration avec VMware ouvrira la voie à cet égard au sein de l'écosystème O-RAN et stimulera l'innovation afin de bâtir un avenir meilleur et plus durable pour l'industrie. »

