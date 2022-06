L'Île Sir Bu Nair, un refuge pour les créatures rares





Le 1er juin, vers minuit, une tortue imbriquée s'est posée sur l'île Sir Bu Nair. C'est l'une des nombreuses tortues qui ont commencé à arriver il y a trois mois pour nicher sur l'île, portant le nombre de nids à plus de 300 répartis sur 27 plages. La tortue imbriquée pond entre 90 et 110 oeufs et retourne tranquillement à la mer, laissant les oeufs éclore en 50 à 70 jours. Faisant partie de Charjah, Sir Bu Nair est située à environ 110 km au nord de la côte de l'émirat.

Déclarée réserve naturelle par décret gouvernemental, l'île est l'un des plus importants milieux de reproduction de la tortue imbriquée en voie de disparition, et figure sur la liste de l'Union internationale pour la conservation de la nature.

L'île captivante, dont la superficie est de 13 km2, abrite des mouettes fuligineuses (Abu Sannin) et d'autres sternes qui font des milliers de nids dans son sol rouge. Charjah a mis en place des lois strictes pour protéger toutes les créatures vivantes de l'île. Sir Bu Nair est riche en rares tortues vertes, cerfs, hérissons et reptiles. Elle a également enregistré la découverte du poisson rouge.

Une riche histoire

L'île Sir Bu Nair a longtemps été préservée dans la mémoire collective des événements historiques de la région. Les Britanniques ont établi, lors de leur présence dans la région, le premier chemin de fer aux Émirats, dont les vestiges subsistent sur un côté de la plage sous la mer.

L'île est de même connue pour la douceur de ses eaux, considérées légendaires pour guérir les maladies rares.

Des récipients en poterie ont été retrouvés sur l'île datant de l'âge du fer, soit il y a environ 3 500 ans. Cette découverte confirme la poursuite des activités marines menées sur l'île au cours des 35 derniers siècles. Il existe un cimetière sur l'île qui est connu pour contenir les restes d'un certain nombre de plongeurs et de mineurs, ce qui représente une étape importante dans l'histoire du développement des populations vivant sur les rives du golfe Persique.

L'Île de Mars

L'île est également connue sous le nom d'Al-Jazirah Al-Hamra en raison de son terrain rouge, et est souvent comparée à la planète Mars. Elle est riche en minéraux, notamment en soufre et en oxyde de fer. Auparavant, les chemins de fer étaient utilisés pour transporter les minerais vers les navires pour les exporter. Certaines mines survivent à ce jour.

Connue pour leurs plages de sable et ses eaux cristallines, Sir Bu Nair et ses environs sont riches en coraux et en vie marine, avec plus de 76 types de poissons et 40 types de récifs coralliens.

Les poètes émiratis ont longtemps décrit Sir Bu Nair comme "la larme qui est tombée dans les eaux du Golfe". Les habitants de Charjah ont une forte affinité avec l'île grâce à leur amour historique de la mer et des traditions maritimes. L'île avait été le siège de générations de plongeurs et de pêcheurs de perles.

Importance internationale

La réserve de Sir Bu Nair jouit d'une importance stratégique mondiale, et est incluse dans la Convention internationale sur les zones humides en raison de sa riche vie marine. Elle est également incluse dans la liste préliminaire des sites du patrimoine mondial de l'UNESCO et dans un accord international sur la protection et la gestion des tortues marines dans l'océan Indien et en Asie du Sud-est.

Son Altesse Cheikh Sultan bin Ahmed Al Qasimi, Vice-souverain de Charjah, a assisté au 22ème Festival Sir Bu Nair, qui s'est tenu les 3 et 4 juin pour mettre en évidence l'importance environnementale et touristique de l'île et consolider la relation des émiraties avec leur environnement et leur patrimoine.

Source: AETOSWire

