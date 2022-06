ACI Worldwide fait progresser l'économie instantanée et universelle avec le lancement de Smart Engage, qui permet de faire des achats nomades tout en stimulant les ventes des commerçants





ACI Worldwide (NASDAQ : ACIW), le leader mondial essentiel à la mission des logiciels de paiement en temps réel, a présenté aujourd'hui ACI Smart Engage, une plateforme unique d'engagement mobile qui permet aux commerçants du monde entier de proposer leur inventaire de biens et de services directement sur les smartphones des consommateurs en utilisant la technologie de reconnaissance spatiale, vocale et d'images, ce qui permet de franchir une nouvelle étape dans le shopping nomade.

Avec ACI Smart Engage, la géolocalisation associée à des tags audio et multimédia scannables dans les publicités télévisées, imprimées et radiophoniques, les affiches, les magazines, les catalogues, les vitrines, etc. Les commerçants peuvent intégrer cette technologie à leur application mobile existante.

« Avec ACI Smart Engage, les commerçants peuvent joindre les consommateurs via leurs smartphones, où qu'ils se trouvent, et transformer chaque interaction en une possibilité de vente », a déclaré Debbie Guerra, responsable du service commerçants, ACI Worldwide. « ACI Smart Engage propose aux consommateurs de combiner l'expérience en magasin et en ligne en les joignant sur leurs smartphones via différents supports, notamment les étiquettes de supermarché, les menus de restaurant ou les vitrines, et en stimulant de véritables ventes de mCommerce grâce aux paiements intégrés en un seul clic. Avec ACI Smart Engage, les commerçants peuvent faire du "lèche-vitrine" une réalité ! »

Les commerçants peuvent ajouter ACI Smart Engage à leur application mobile existante en utilisant les API Smart Engage SDK. Les consommateurs passant de plus en plus de temps sur leur téléphone portable, les commerçants peuvent créer de manière proactive une connexion simplifiée entre les consommateurs et leur marque et stimuler les ventes grâce à ACI Smart Engage.

« Les consommateurs se servent de plus en plus leurs smartphones pour prendre des décisions d'achat éclairées. Avec Smart Engage, nous permettons aux commerçants de joindre ces consommateurs au bon moment, lorsqu'ils sont le plus susceptibles de faire un achat, puis de les aider à finaliser cet achat en un seul clic. Cela favorise l'engagement direct entre les commerçants et leurs clients », a conclu M. Guerra.

ACI Smart Engage fait partie d'ACI Omni-Commerce, une plateforme sécurisée de traitement des paiements omni-canal offrant toute la flexibilité pour répondre aux besoins des commerçants en magasin, en ligne et sur mobile, ainsi que l'évolutivité nécessaire aux expériences d'achat que les consommateurs recherchent aujourd'hui et à l'avenir.

À propos d'ACI Worldwide

ACI Worldwide est un leader mondial essentiel à la mission des logiciels de paiements en temps réel. Nos solutions logicielles éprouvées, sécurisées et évolutives permettent aux grandes entreprises, aux fintechs, aux disrupteurs financiers et aux commerçants de traiter et de gérer les paiements numériques, d'alimenter les paiements omni-commerces, de présenter et de traiter les paiements de factures, et de gérer la fraude et les risques. Nous combinons notre présence mondiale avec une présence locale pour conduire la transformation numérique en temps réel des paiements et du commerce.

