Fill Up Média annonce l'approbation de son Document d'Enregistrement par l'Autorité des marchés financiers dans le cadre de son projet d'introduction en bourse sur Euronext Growth® à Paris

Fill Up Média (la « Société »), leader français de l'affichage digital extérieur sonore sur distributeurs de carburants, annonce l'approbation de son document d'enregistrement par l'Autorité des marchés financiers (AMF) sous le numéro I. 22?024 en date du 3 juin 2022.

Il s'agit de la première étape du processus d'introduction en bourse de Fill Up Média sur le système multilatéral de négociation Euronext Growth® à Paris, sous réserve des conditions de marché et de l'approbation par l'AMF du prospectus relatif à l'opération.

Manuel Berland, Président Directeur général et Aurélien Grillot, Directeur général Délégué, 2 des 4 co-fondateurs de Fill Up Média, déclarent : « En 10 ans nous avons positionné Fill Up Media comme l'un des acteurs incontournables du secteur de l'affichage publicitaire, au format digital en extérieur. Véritable média de proximité grâce à un important réseau d'écrans positionnés sur les distributeurs de carburants, notre mission est d'accompagner les annonceurs locaux, régionaux ou nationaux dans leurs prises de parole afin d'accroître leur notoriété. Fort d'un historique de croissance rentable, notre offre innovante a déjà séduit plus de 3 200 clients. Ce projet d'introduction en bourse permettra à Fill Up Media d'accélérer le déploiement de sa solution intégrée, en France puis à l'international. Au nom de tous les collaborateurs de la Société, nous sommes plus que jamais engagés à écrire un nouveau chapitre de l'Histoire de Fill Up Media et poursuivre la dynamique commerciale que nous connaissons depuis la création de la Société ».

Accédez à davantage d'information sur le site dédié au projet d'introduction en bourse de Fill Up Média : www.fillupmedia-finance.fr

1 Palmarès 2021 des 500 entreprises françaises affichant les plus belles progressions de chiffre d'affaires sur les trois dernières années, classement effectué par Les Echos en partenariat avec l'Insitut Statista. Fill Up Média figure également dans le Top 500 (436 place) du FT 1 000, un classement européen mené par le Financial Times et Statista qui recense les 1 000 entreprises connaissant la croissance la plus rapide en Europe en 2022. 2 La marge d'Ebitda est calculée sur un Ebitda retraité des charges de leasing liées au financement des écrans.

Ne pas diffuser, directement ou indirectement, aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada, en Australie ou au Japon

