Seismic annonce des vêtements motorisés destinés à la sécurité des travailleurs





Seismic, société d'habillement qui conçoit des vêtements motorisés a lancé sa nouvelle gamme de produits Powered Clothing.

Tenue Seismic destinée à la sécurité des travailleurs

Il s'agit du premier vêtement motorisé de Seismic, spécialement conçu pour le marché de la sécurité professionnelle, un modèle de « style gilet » à porter par-dessus les vêtements, et inspiré des tenues de travail traditionnelles, qui est équipé d'un « support » de matériel sous forme de ceinture à outils, à porter à la taille. La tenue Seismic a été conçue conformément aux normes OSHA, et développée aux côtés de clients chargés de la formation professionnelle, afin de protéger le tronc, le haut et le bas du dos des travailleurs amenés à avoir des postures répétitives, inconfortables et dangereuses. Ces postures motorisées incluent la position debout, l'inclinaison vers l'avant, l'inclinaison vers l'arrière, l'accroupissement, la courbure et l'agenouillement.

La tenue détecte et réagit automatiquement aux mouvements des travailleurs, et applique une force motorisée à partir de ses 7 actionneurs à cordes torsadées, chaque fois nécessaire. La tenue offre une autonomie allant jusqu'à 10 heures, permettant ainsi au travailleur de mener à bien la tâche entreprise, sans interruption.

La tenue Seismic procure une assistance électrique soutenue à 100 %, afin de dispenser temporairement le travailleur de tout engagement musculaire.

Le tenue Seismic est légère, respirable et confortable, grâce à une surveste style gilet, dotée des matériaux les plus récents favorisant le confort thermique, ainsi qu'à une ceinture amovible où sont logés la batterie et les éléments moteur, facilitant ainsi leur remplacement. Les muscles Flex-Drivetm sont intégrés à l'intérieur du vêtement et alignés sur les muscles anatomiques de l'utilisateur, avec des raccords à dégagement rapide pour leur retrait au besoin. La tenue offre un mécanisme lombaire intégré, et des commandes externes, avec rétroaction haptique et LED. Spécialement conçu pour les environnements professionnels des secteurs de la fabrication et de la logistique, la tenue n'interfère pas avec les équipements de protection individuelle existants, et peut être enfilée et retirée en moins de 60 secondes, lavée pendant plus de 50 cycles industriels, et entretenue rapidement pour minimiser le temps et les coûts de main-d'oeuvre, associés. Les détails de conception, propres au modèle de la tenue, ses composants techniques légers, et son format discret, préservent l'intégrité du vêtement en cas de contact avec des produits externes, tout en augmentant l'amplitude des mouvements et l'agilité des travailleurs dans l'exécution des tâches.

La tenue Seismic de sécurité professionnelle fera l'objet des premières expéditions au T1 2023

À propos de Seismictm

Seismic Powered Clothing combine vêtements et robotique, afin d'empêcher et réduire les tensions corporelles, la fatigue et les blessures, en fournissant au corps une puissance et une stabilité supplémentaires. Légers, respirables et confortables, les vêtements connectés intègrent des muscles électriques brevetés Flex-Drivetm, qui s'alignent sur les muscles anatomiques de manière à offrir une résistance portable intelligente (Intelligent Wearable Strengthtm).

