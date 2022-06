Mavenir reçoit le prix de la meilleure stratégie cloud pour les opérateurs de télécommunication, et meilleure technologie Open RAN, aux 5G MENA Awards 2022





Mavenir, le fournisseur de logiciels réseau qui construit l'avenir des réseaux avec un logiciel cloud natif qui s'exécute sur n'importe quel cloud et transforme la façon dont le monde se connecte, se réjouit d'annoncer qu'il a remporté 2 prix, Meilleure stratégie cloud pour les opérateurs de télécommunications, et Meilleure technologie Open RAN aux 5G MENA Awards, qui se sont tenus à Dubaï, du 30 mai au 1er juin 2022 ; des récompenses qui témoignent de l'engagement continu de Mavenir à figurer à l'avant-garde des solutions soutenant la technologie de base 5G, le RAN et l'innovation en matière de services.

« Mavenir est honoré d'être reconnu pour son innovation et ses avancées dans le domaine des technologies Cloud, et Open RAN avec notamment notre solution de contrôleur de radio-intelligence (Radio Intelligence Controller, RIC) en temps quasi réel, permettant toutes deux une stratégie de réseau, virtualisée pour les FSC », a déclaré Bejoy Pankajakshan, directeur de la Technologie et stratégie, chez Mavenir. « Nos clients continuent de faire confiance à notre solution Open RAN. Tous les composants de nos solutions Open RAN sont actuellement déployés (RIC, CU, DU, RU) et prêts à être intégrés aux implémentations Open RAN de tout autre fournisseur. »

La stratégie Telco Cloud, de Mavenir permet aux opérateurs d'éviter le « verrouillage » du cloud, en offrant la liberté de déplacer les charges de travail vers n'importe quel cloud, au moment et à l'endroit requis. L'architecture 100 % cloud native permet aux opérateurs de tirer parti d'outils d'automatisation informatique, robustes, mis à disposition dans des environnements cloud matures, favorisant ainsi des déploiements à la fois cohérents et automatisés.

« Les opérateurs peuvent avoir l'intention de déplacer certaines charges de travail vers le cloud public, tandis que d'autres peuvent continuer à exécuter des charges de travail existantes sur site ou dans un environnement de cloud privé. La prise en charge d'un environnement hybride est donc essentielle à la réussite de la transformation. » Et M. Pankajakshan d'ajouter : « Nous passons ensuite notre stratégie cloud au niveau supérieur en fournissant des fonctions Open RAN, Core et IMS dans un modèle de service réseau en mode hébergé, avec AWS. Notre solution s'intégrera de manière fluide aux composants sur site, ce qui permettra une plus grande flexibilité pour les déploiements réseau ».

L'approche de Mavenir ouvre la voie à un déploiement automatisé, utilisant des solutions préintégrées et validées de bout en bout, dans différents clouds. Ses avantages incluent une configuration et une intégration accélérées, avec un faible coût de possession pour des essais et des déploiements de services rapides. La solution aide les opérateurs à tirer parti de la technologie du cloud public. Les opérateurs peuvent compter sur Mavenir pour leur offrir des solutions fiables, de qualité opérateur, et performantes, avec sécurité et évolutivité à la demande.

