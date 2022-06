La chaîne Music for Wellbeing de RoundGlass Living offre une expérience visuelle enchanteresse à ses abonnés





L'art du mouvement bonifie profondément la musique pour la méditation de l'application et la vie

BELLEVUE, Wash., 6 juin 2022 /CNW/ - RoundGlass Living, l'application créée par RoundGlass, une entreprise internationale de bien-être global qui se consacre à aider les gens à prendre en main leur parcours de mieux-être personnel, mixe l'art du mouvement, la vidéo générative 3D, et la modélisation abstraite 3D sur sa chaîne Music for Wellbeing pour offrir une expérience unique dans le parcours vers le bien-être personnel. L'équipe vidéo compétente de RoundGlass associe l'aspect attrayant sur le plan visuel de la vie et du mouvement avec la musique et les sons célébrés pour leur capacité à créer un bien-être global.

Le concept d'association d'éléments visuels avec des compositions musicales originales est nouveau pour l'industrie de la méditation, et RoundGlass en fait une réalité grâce à des compositions originales notées, des histoires de sommeil et à l'art du mouvement cinématographique. Les formes, couleurs et motifs générés par des algorithmes sont créés en 3D et combinés à la musique pour une expérience de méditation hypnotique.

« Ces percées en animation et en technologie visuelle font partie du monde de l'art depuis un certain temps. Néanmoins, le fait d'associer des propriétés thérapeutiques et de pointe à la méditation est une nouvelle occasion que nous saisissons pour les personnes qui recherchent le bien-être global », a déclaré Sunny Singh, fondateur de RoundGlass.

Les nouveaux paysages sonores accentués par l'art du mouvement fantaisiste et captivant aident les abonnés à gérer des états, tels que le stress, l'anxiété et les problèmes de sommeil, et à améliorer leur propre expérience de méditation.

L'équipe vidéo de RoundGlass Living a créé plus de 100 éléments de contenu visuel sur mesure pour améliorer la chaîne Music for Wellbeing.

