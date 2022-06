Accessibilité aux programmes pédagogiques particuliers - La FCPQ demande plus d'équité





SHERBROOKE, QC, le 6 juin 2022 /CNW Telbec/ - La Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) salue l'objectif du ministre de l'Éducation de rehausser l'accessibilité aux programmes pédagogiques particuliers (PPP). Les PPP peuvent être des opportunités d'impliquer davantage les élèves dans leur cheminement en leur proposant un choix de parcours selon leurs intérêts. Ces programmes ont ainsi le potentiel de contribuer à accroître la motivation et les chances de réussite des jeunes.

Égalité n'égale pas équité

Bien que la FCPQ salue la volonté du gouvernement, nous nous questionnons sur les moyens choisis. Pour plus d'équité et pour favoriser la mixité des classes, la somme annuelle de près de 30 millions de dollars aurait pu être ciblée vers les familles ayant des freins financiers pour couvrir tous leurs frais d'inscription, plutôt qu'être consacrée à une mesure mur à mur qui ne fera pas une grande différence dans le budget des familles les mieux nanties.

L'accessibilité, c'est plus que l'aide financière

« En tant que parents, nous voulons tous le meilleur pour nos enfants, peu importe notre revenu familial ou les notes sur le bulletin. Il est primordial que les PPP ne soient plus «élitistes» ou seulement accessibles via une sélection basée sur la réussite scolaire. Nous espérions qu'une partie des sommes investies serve à assurer l'accompagnement et le soutien pour que tous les enfants, y compris ceux avec des besoins particuliers ou des difficultés scolaires, puissent y avoir accès. Ces élèves sont trop souvent exclus des activités et des programmes particuliers. Pourtant, c'est valorisant et motivant pour TOUS les élèves de faire un choix dans son cheminement et d'être inclus dans un programme particulier », ajoute le président de la FCPQ, Kévin Roy, présent à l'annonce d'aujourd'hui.

Comme les ministres Roberge et Charest l'ont spécifié, cette annonce est un bon début pour l'accessibilité aux PPP. La FCPQ invite le gouvernement à poursuivre la réflexion avec les partenaires du milieu scolaire pour continuer d'accroître l'accessibilité à tous les services éducatifs.

