BIXI MONTRÉAL TRANSFORME 50 VÉLOS EN OEUVRES D'ART ET ANNONCE UN DÉBUT DE SAISON 2022 SOUS LE SIGNE DES RECORDS!





Le public est invité à venir admirer les oeuvres BIXI de 5 artistes montréalais au festival MURAL afin de souligner les 50 millions de déplacements à BIXI et un début de saison 2022 exceptionnel

MONTRÉAL, QC, le 6 juin 2022 /CNW Telbec/ - Alors que le début de sa saison 2022 est marqué par de nombreux records, BIXI Montréal est d'autant plus fier de célébrer l'art urbain en s'associant au Festival MURAL dont la 10e édition aura lieu du 9 au 19 juin prochains! Pour l'occasion, BIXI dévoilera 50 de ses vélos transformés en oeuvres d'art uniques par 5 artistes montréalais afin de souligner les 50 millions de déplacements effectués à BIXI depuis 2009. Au total, c'est plus de 125 millions de kilomètres qui ont été parcourus à BIXI lors des 13 premières saisons.

Cinq de ces vélos BIXI de collection seront exposés lors du Festival MURAL, au coin des rues Prince-Arthur et Saint-Laurent. Quant aux 45 autres vélos uniques des collections, ceux-ci rouleront dans les rues de la ville durant toute la saison, alors que les BIXISTES pourront même les utiliser pour des trajets imaginés par MURAL, qui mettront en valeur l'art et la culture d'ici. Tous les détails sont disponibles sur le site Web de BIXI Montréal .

« C'est avec beaucoup d'enthousiasme que BIXI Montréal participe à ce festival haut en couleur en encourageant les talents d'ici à propager l'effervescence dans les rues de la métropole! Nous invitons tous les Montréalais et visiteurs à venir admirer le travail exceptionnel de cinq artistes qui ont su métamorphoser 50 de nos vélos, une initiative qui témoigne de la place indéniable qu'occupe BIXI dans notre quotidien pour sa 14e saison », déclare Pierre-Luc Marier, directeur du marketing intégré et ventes de BIXI Montréal.

« BIXI Montréal a plus d'une raison de se réjouir alors que le cap des 50 millions de déplacements à BIXI a été franchi. Nous vivons actuellement un début de saison extraordinaire lors duquel plusieurs nouveaux records ont été établis, que ce soit en termes de nombre de déplacements mensuels et journaliers ou encore de celui de membres actifs. Nous invitons la population à venir célébrer avec nous lors du festival MURAL, où de superbes oeuvres BIXI seront exposées, ou à emprunter ces vélos imaginés par des talents d'ici durant toute la saison 2022 », ajoute Christian Vermette, directeur général de BIXI Montréal.

UN DÉBUT DE SAISON MARQUÉ PAR DE NOMBREUX RECORDS : UN MOIS DE MAI SPECTACULAIRE!

BIXI Montréal enregistre plusieurs records d'utilisation en ce début de saison, témoignant de l'immense succès du service de vélo-partage. BIXI a en effet établi en mai un nouveau record du nombre de déplacements en un mois, soit près de 1,3 million, ce qui constitue une augmentation phénoménale de 92 % par rapport à mai l'an dernier.

De plus, BIXI dépasse les 50 000 déplacements journaliers pour la première fois de son histoire et compte déjà deux journées à plus de 50 000 déplacements, en date du 31 mai 2022. Un nouveau record a d'ailleurs été établi en mai, avec plus de 53 180 déplacements en une seule journée.

En date du 31 mai 2022, la moyenne quotidienne de déplacements à BIXI a presque doublé par rapport au même mois en 2021. La moyenne de déplacements quotidiens se situe à 41 000, comparativement à 21 000 à pareille date en 2021. Le nombre de membres actifs est de plus de 56 000 pour le mois de mai 2022, une autre hausse fulgurante par rapport à 36 870 en mai 2021.

DES OEUVRES D'ART IMPRESSIONNANTES POUR SOULIGNER TOUS CES ÉVÉNEMENTS

En 2008, la conception même des vélos BIXI a été le fruit d'un travail artistique de grande envergure. Leur designer, Michel Dallaire, les a en effet imaginés pour qu'ils s'intègrent parfaitement au reste du mobilier urbain, tels des objets d'art contemporain. C'est avec la volonté de s'ancrer encore davantage dans la ville et de mettre les Montréalais au coeur de ses initiatives que BIXI a décidé de s'associer au Festival MURAL.

« Nous sommes extrêmement fiers de célébrer nos 10 ans avec un partenaire comme BIXI Montréal. Mettant à l'avant-scène le mouvement international d'art urbain contemporain dans la métropole, le festival MURAL sera cette année une occasion unique pour les visiteurs comme pour la communauté artistique du monde entier de découvrir la contribution majeure de BIXI au paysage montréalais et à la vitalité de la ville », ajoute Pierre-Alain Benoit, directeur général du Festival MURAL.

Parmi ces 50 vélos célébrant 50 millions de déplacements à BIXI, 5 sont devenus de véritables chefs-d'oeuvre. Toutes leurs pièces, des pédales à la clochette, contribuent à donner vie à l'oeuvre. Bien qu'ils ne puissent plus accompagner les BIXISTES dans leurs trajets quotidiens, ceux-ci témoigneront pour toujours de l'attachement profond entre Montréal et sa communauté artistique. Après avoir été exposés au Festival MURAL, ces vélos pourront être prêtés aux galeristes intéressés à les mettre en lumière.

Notons que les 5 artistes invités à transformer chacun 10 vélos BIXI ont été choisis par BIXI Montréal et Mural en toute neutralité et à l'aveugle (sans avoir à l'avance qui se cachait derrière quelle oeuvre). Ils ont été sélectionnés pour la complémentarité de leur travail, afin de créer une offre artistique complète, accomplie et améliorée.

LES 5 ARTISTES DE GRAND TALENT DERRIÈRE CES VÉLOS BIXI DE COLLECTION

Voici les 5 créateurs montréalais qui ont été invités conjointement par BIXI Montréal et le Festival MURAL à libérer leur génie sur les vélos BIXI. Chacun d'entre eux s'est vu confier la mission de concevoir une collection de 10 vélos, dont un chef-d'oeuvre.

Mono sourcil est une muraliste montréalaise. Outre l'art de rue, elle pratique également la peinture, la sculpture, l'installation et l'art performatif. Elle est reconnue pour ses personnages imaginaires qui habillent les murs de Montréal.





est une muraliste montréalaise. Outre l'art de rue, elle pratique également la peinture, la sculpture, l'installation et l'art performatif. Elle est reconnue pour ses personnages imaginaires qui habillent les murs de Montréal. Chien Champion est un illustrateur montréalais spécialisé dans la création d'univers colorés. Son imagination l'amène à créer des scènes vivantes inspirées du fantastique. Il se décrit comme étant un artiste spontané, curieux et toujours en mouvement.





est un illustrateur montréalais spécialisé dans la création d'univers colorés. Son imagination l'amène à créer des scènes vivantes inspirées du fantastique. Il se décrit comme étant un artiste spontané, curieux et toujours en mouvement. Zephyr est un peintre et designer originaire de Toronto . Son art reflète l'environnement urbain qui l'entoure. Celui-ci se traduit par l'utilisation de techniques inspirées de l'art de rue tel que le airbrush et l'utilisation de matériaux industriels.





est un peintre et designer originaire de . Son art reflète l'environnement urbain qui l'entoure. Celui-ci se traduit par l'utilisation de techniques inspirées de l'art de rue tel que le et l'utilisation de matériaux industriels. La Charbonne est une muraliste, illustratrice et designer de Montréal. Inspirée par les années 90, cette artiste propose un univers visuel coloré composé de motifs funky et de formes bubbly . Elle cherche à transmettre une vision joyeuse à travers son art.





est une muraliste, illustratrice et designer de Montréal. Inspirée par les années 90, cette artiste propose un univers visuel coloré composé de motifs funky et de formes . Elle cherche à transmettre une vision joyeuse à travers son art. Aless MC est une artiste visuelle multidisciplinaire qui fait à la fois des murales et des illustrations. Elle crée des oeuvres visuelles en combinant des formes, des symboles et des couleurs en utilisant diverses techniques de création.

À PROPOS DE BIXI MONTRÉAL

BIXI Montréal est un organisme à but non lucratif créé par la Ville de Montréal pour gérer le système de vélo-partage dans la métropole. En 2022, le réseau comprendra 7 270 vélos réguliers et 2 395 vélos à assistance électrique sur le territoire montréalais, ainsi qu'à Westmount, Mont-Royal, Montréal-Est, Longueuil et Laval. Comptant un total de 794 stations, dont 184 électriques, Montréal dispose de la plus grande flotte de vélos électriques au Canada et de l'une des plus vastes en Amérique du Nord. Les BIXI à assistance électrique et les stations électriques bi-modes sont le fruit du savoir-faire québécois. Pour davantage d'informations, vous êtes invités à consulter le site de BIXI Montréal.

