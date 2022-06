Pour le rayonnement de notre Capitale-Nationale - 20 M$ pour un centre de tennis à l'Université Laval





QUÉBEC, le 6 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec consent 20 millions de dollars à l'Université Laval pour la construction d'un centre de tennis permettant l'accueil de compétitions de calibre national et international tout en étant accessible à la population. Cette enveloppe provient du Secrétariat à la Capitale-Nationale.

La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, le ministre des Finances, M. Eric Girard, ainsi que la rectrice de l'Université Laval, Mme Sophie D'Amours, en ont fait l'annonce.

Ce projet a pour objectif de doter le campus et la région d'installations permettant à la fois de favoriser et promouvoir la pratique sportive communautaire, de développer nos jeunes athlètes, de soutenir le sport d'excellence et d'accueillir des événements sportifs de renom. Le projet prévoit la construction de terrains extérieurs permettant l'accueil de compétitions de l'ATP (Association of Tennis Professionals) ou de la WTA (Women's Tennis Association) et de terrains intérieurs afin d'accroître considérablement non seulement la capacité régionale, mais également l'accessibilité à ce sport populaire.

Citations :

« La création d'un centre de tennis d'une telle envergure permettra à Québec de jouer sur plusieurs fronts : accroître l'accessibilité à ce sport de plus en plus populaire auprès des Québécois, contribuer à former la relève et accueillir des événements sportifs de calibre international. En plus de générer d'importantes retombées économiques, ces nouvelles installations offriront à notre Capitale-Nationale une occasion de plus de s'illustrer à travers le monde. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« En tant que joueur de tennis et ministre des Finances, je suis extrêmement enthousiaste de ce projet qui, en plus d'encourager la pratique de l'activité physique, permettra aux jeunes et à tous ceux qui le souhaitent de s'initier plus facilement à ce sport et de s'inspirer de nos athlètes québécois. C'est un grand sentiment de fierté collective qui découlera de cette initiative porteuse pour Québec. »

Eric Girard, ministre des Finances

« Cet investissement vient donner un nouveau souffle à une discipline sportive convoitée par de nombreux joueurs. Les amateurs, tout comme nos athlètes de haut niveau, pourront profiter d'une installation hors pair. J'ai déjà hâte d'accueillir des compétitions de calibre international chez nous à l'Université Laval. »

Joëlle Boutin, députée de Jean-Talon et vice-présidente de la Commission de l'aménagement du territoire

« Le PEPS joue un rôle central dans le développement des athlètes de la région et dans la vie active de la population de Québec. Nous sommes très fiers d'offrir aux équipes et à toute la communauté de la Capitale-Nationale des installations sportives de grande qualité. ?Depuis quelques années, la demande est de plus en plus forte pour les terrains de tennis pouvant accueillir des compétitions de haut calibre. Autant pour les étudiantes et étudiants athlètes que pour les amateurs de tennis, les nouvelles installations de tennis accessibles au PEPS favoriseront le développement des talents chez nos jeunes et le rayonnement de l'Université Laval et de la Ville de Québec. J'ai déjà hâte d'en profiter! »

Sophie D'Amours, rectrice de l'Université Laval

Faits saillants :

Évaluation des coûts de construction du projet : 40 M$

Montage financier :

Secrétariat à la Capitale-Nationale : 20 M$



Université Laval : travaille sur un projet d'autofinancement pour les 20 M$ supplémentaires.

L'ouverture officielle est visée pour 2026.

Le projet est actuellement en phase d'élaboration immobilière.

