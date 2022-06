Le gouvernement du Canada soutient la création de logements abordables pour les familles de Meadow Lake





MEADOW LAKE, SK, le 6 juin 2022 /CNW/ - Les familles de Meadow Lake ont maintenant un meilleur accès aux logements locatifs abordables.

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, l'honorable Karina Gould, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, et l'honorable Jeremy Harrison, ministre du Commerce et de l'Exportation et député provincial de Meadow Lake, au nom de l'honorable Gene Makowsky, ministre des Services sociaux de la Saskatchewan et ministre responsable de la Saskatchewan Housing Corporation (SHC), ainsi que la Meadow Lake Native Urban Housing Corporation (MLNUH), ont annoncé l'inauguration de quatre logements abordables destinés aux familles vulnérables de Meadow Lake.

La SHC a versé 768 000 $ dans le cadre de l'entente Investissement dans le logement abordable conclue avec la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). Le financement consenti aux termes de l'Investissement dans le logement abordable prévoit un partage à parts égales des coûts par les gouvernements fédéral et provincial.

Pour offrir des logements abordables aux familles, la MLNUH a remplacé deux maisons individuelles vieillissantes par une maison jumelée et un duplex à deux étages. Les maisons sont louées à des familles vulnérables avec de jeunes enfants qui sont des clientes de KidsFirst Meadow Lake.

« Tout le monde mérite un chez-soi sûr et abordable. Ces familles de Meadow Lake auront maintenant leur propre chez-soi, un endroit où elles pourront s'épanouir. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'oeuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Toute le monde au Canada mérite un chez-soi sûr et abordable où élever sa famille, s'engager dans sa collectivité et s'épanouir. Notre gouvernement continuera de s'attaquer à la crise du logement partout au pays et de fournir aux familles le soutien dont elles ont besoin pour réussir. Je souhaite aux quatre familles de Meadow Lake tout le succès possible dans leur nouvelle aventure. » - L'honorable Karina Gould, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

« Grâce à notre partenariat avec la Meadow Lake Native Urban Housing Corporation et la Société canadienne d'hypothèques et de logement, quatre familles de Meadow Lake ont la chance de vivre dans un logement sûr et abordable où elles pourront se forger des souvenirs et bâtir leur avenir. Ces nouvelles habitations montrent l'engagement de notre gouvernement à rendre les logements abordables plus accessibles et à soutenir les familles qui ont les plus grands besoins en matière de logement. Je félicite les quatre familles pour leur nouvelle habitation et je remercie nos partenaires de nous soutenir dans nos efforts pour veiller à ce que toutes les personnes résidant en Saskatchewan aient accès à un chez-soi sûr, stable et abordable. » - L'honorable Gene Makowsky, ministre des Services Sociaux de la Saskatchewan et ministre responsable de la Saskatchewan Housing Corporation

« La Meadow Lake Native Urban Housing Corporation tient à exprimer sa gratitude aux gouvernements provincial et fédéral pour la contribution que chacun d'eux a apportée à notre projet KidsFirst. Le partenariat que nous avons avec l'organisme KidsFirst offre de nouveaux logements à ses clients pour qu'ils puissent élever leur famille et créer des liens dans la communauté. » - Lauri Bell, gestionnaire, Meadow Lake Native Urban Housing Corporation

La Meadow Lake Native Urban Housing Corporation (MLNUH), une société reconnue de gestion immobilière, s'est associée à KidsFirst Meadow Lake pour soutenir les familles vulnérables comptant de jeunes enfants grâce à cet ensemble résidentiel. La prise en charge des locataires est le fruit d'une collaboration entre la MLNUH et KidsFirst.

KidsFirst est une initiative bénévole qui aide les familles en situation de vulnérabilité à favoriser la santé de leurs enfants. KidsFirst offre du soutien en matière d'éducation et de garde d'enfants en bas âge, des visites à domicile, du soutien en santé mentale et en nutrition, un service d'intervention en cas de crise, et bien d'autres services.

La Stratégie nationale sur le logement du Canada est un plan de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi.

est un plan de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au d'avoir un chez-soi. L'entente bilatérale conclue entre le Canada et la Saskatchewan aux termes de la Stratégie nationale sur le logement prévoit un investissement de 449,9 millions de dollars au cours des 10 prochaines années pour le logement dans l'ensemble de la province. Les gouvernements fédéral et provincial verseront une contribution équivalente. Les deux ont conclu une entente sur le premier plan d'action triennal.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, visitez le site schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, visitez le site schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, veuillez consulter le site www.chezsoidabord.ca.

Dans le cadre de l'entente bilatérale conclue entre le Canada et la Saskatchewan , le logement est une grande priorité pour offrir une meilleure qualité de vie aux familles et aux collectivités de la Saskatchewan . Depuis 2007, le gouvernement de la Saskatchewan , par l'entremise de la SHC, a investi 786 millions de dollars pour créer plus de 12 000 logements et réparer près de 5 500 logements. La SHC a également investi plus de 61 millions de dollars pour construire près de 300 logements dans des établissements de soins résidentiels et 430 millions de dollars pour améliorer les logements appartenant à la province. Pour en apprendre plus, consultez le site www.saskatchewan.ca.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Communiqué envoyé le 6 juin 2022 à 16:00 et diffusé par :