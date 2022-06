De bons constats retrouvés dans la Politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire, reconnaît la FCCQ





MONTRÉAL, le 6 juin 2022 /CNW Telbec/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) accueille favorablement les quatre axes de la Politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire présentés cet après-midi par la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Andrée Laforest.

La FCCQ qui a siégé sur le comité consultatif national, soutient avoir hâte de prendre connaissance des mesures concrètes qui se retrouveront dans l'éventuel plan de mise en oeuvre. Elle s'attend à ce que des actions valorisant les commerces locaux, les terres agricoles et la mobilité durable entre autres, se trouvent dans les prochains programmes gouvernementaux.

« Les commerces locaux ont une place dans une politique sur l'architecture et l'aménagement du territoire. Les centres-villes et les artères commerciales ont subi une perte de dynamisme dans les deux dernières années étant donné la crise sanitaire. Il est important plus que jamais de les mettre en valeur pour retrouver le plein niveau d'affluence. Pour le moment, les annonces gouvernementales sont à haut niveau, mais l'on a bon espoir que ces grandes orientations seront accompagnées éventuellement par des mesures concrètes?», a affirmé Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

«?La préservation des terres agricoles pour que les Québécois puissent profiter de nos produits agroalimentaires est un incontournable d'une telle stratégie. C'est également une Politique qui reconnaît l'importance de concilier « mobilité durable » et « aménagement du territoire. » Deux notions qui ne peuvent être traitées séparément, si l'on veut que les meilleures décisions soient prises?afin d'accroître notre performance environnementale et optimiser le potentiel de fluidité des déplacements », a poursuivi M. Milliard.

Le plan de mise en oeuvre devra accroître l'offre de logements locatifs

Dans les constats, la Politique reconnaît officiellement dans ses constats que l'offre de logements ne permet pas de faire face aux enjeux d'abordabilité et de croissance en besoins variés, différenciés et évolutifs de la population. Il s'agit d'un constat important et partagé par la FCCQ ainsi que son réseau retrouvé dans l'ensemble des régions québécoises.

« À l'instar du manque de places en services de garde éducatifs, la pénurie de logements locatifs représente un frein important au développement régional, et au développement économique des entreprises, pour attirer notamment des travailleurs à combler les postes vacants en région. Il sera important que ces deux enjeux fassent partie des priorités d'un prochain mandat du gouvernement du Québec. Un accroissement significatif de l'offre de logements est nécessaire », a conclu Charles Milliard.

