Comscore intègre les indicateurs de la télévision connectée (TVC) à sa multiplateforme Video Metrix® sur cinq marchés européens clés

Comscore (NASDAQ : SCOR), partenaire privilégié en matière de planification, de transactions et d'évaluation des médias sur toutes les plateformes, annonce aujourd'hui avoir ajouté un indicateur TVC à son produit multiplateforme Video Metrix®, notamment un indicateur de partage du trafic YouTube, pour l'Espagne et le Royaume-Uni. Cette mesure sera intégrée en juin en Italie, et en juillet en France et en Allemagne. Comscore est donc le premier fournisseur international de données capable de fournir une mesure complète de l'audience des plus grandes plateformes de YouTube par appareil, à savoir le PC, le mobile et la télévision connectée (TVC).

Ce développement permet aux acheteurs de tirer parti de la solution multiplateforme Video Metrix de Comscore et de prendre en compte le visionnage via TVC dans l'élaboration de leur stratégie YouTube pour les principaux domaines de contenu. Les annonceurs peuvent ainsi bénéficier d'un cycle complet de planification et de suivi de leurs investissements sur YouTube. Par ailleurs, cette solution confère aux propriétaires de contenu une vision globale de leur contenu TVC, mais aussi du contenu de leurs concurrents, leur permettant ainsi de mieux comprendre comment l'engagement diffère d'une plateforme à l'autre, afin d'améliorer la planification et la monétisation.

"Avec la croissance continue de la TVC, il est désormais crucial de déployer des indicateurs multiplateformes, en particulier sur les marchés internationaux où des offres groupées similaires de TVC et d'OTT n'existent pas encore", a déclaré Joris Goossens, VP principal, Europe et APAC, Comscore. "En intégrant YouTube à notre produit Video Metrix, les annonceurs des principaux marchés européens pourront procéder à une véritable évaluation multiplateforme, par la connaissance des véritables mesures d'engagement sur tous les écrans de leurs investissements vidéo sur YouTube, et guider leur planification en sélectionnant les meilleures catégories de contenu et canaux YouTube à utiliser pour l'exécution de leurs campagnes multiplateformes."

"Nous gérons et produisons du contenu vidéo pour des centaines de marques à travers toutes les plateformes communautaires de vidéo, YouTube étant l'une des plus importantes, il est donc essentiel que nous ayons accès à un large éventail d'informations sur la consommation vidéo, afin de mieux comprendre nos publics et d'améliorer notre contenu et notre stratégie", a déclaré Graham Swallow, responsable des données, de la technologie et des produits chez Little Dot Studios.

La plateforme Video Metrix de Comscore fournit une vision globale de la consommation vidéo des consommateurs sur les ordinateurs de bureau, les smartphones, les tablettes et les appareils TVC. Le contenu vidéo premium et la publicité peuvent être planifiés, achetés et vendus stratégiquement sur toutes les plateformes en utilisant des mesures exclusives au numérique.

Au cours des prochains mois, les mesures TVC de la plateforme de Video Metrix seront étendues à d'autres marchés en Asie et en Amérique latine.

