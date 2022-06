Neuf enfants canadiens se classent parmi les finalistes d'un concours de dessin international





Des enfants de tout le pays ont dessiné des véhicules visant à rendre le monde meilleur

TORONTO, le 6 juin 2022 /CNW/ - Bien que les dernières années aient été difficiles pour nous tous, nos enfants ont choisi de voir les défis mondiaux comme des possibilités. Inspirés par des problèmes mondiaux récents, notamment des défis sanitaires et environnementaux, neuf enfants canadiens se sont classés parmi les finalistes d'un concours de dessin international. Chacun d'entre eux a conçu un véhicule unique pour contribuer à rendre le monde meilleur.

Chaque année, Toyota invite les enfants de tout le Canada (et du monde entier) à dessiner une « voiture de rêve » qui contribuera à rendre le monde meilleur. Voici les trois gagnants canadiens (et les finalistes du concours mondial) dans chaque catégorie d'âge (ainsi que leurs dessins) :

Moins de 8 ans

Nya Ketchabaw (7 ans, Sioux Lookout, Ontario ) Le dessin de Nya - « Voiture pangolin de lutte contre les feux de forêt » - utilise la technologie de la pile à hydrogène sans émission pour survoler les feux de forêt et les éteindre en projetant de l'eau depuis sa queue. La langue du véhicule fait office d'échelle pour ramasser les animaux et les humains et les abriter en sécurité.





Le dessin de Nya - utilise la technologie de la pile à hydrogène sans émission pour survoler les feux de forêt et les éteindre en projetant de l'eau depuis sa queue. La langue du véhicule fait office d'échelle pour ramasser Bernadette Isabella Irwandi (5 ans, Collingwood, Ontario ) Le dessin de Bernadette - « Ambulance pour animaux errants » - sert d 'ambulance pour les animaux errants malades et blessés et dispose d'un « propulseur » spécial pour les emmener plus rapidement dans les hôpitaux vétérinaires situés à proximité.





Le dessin de Bernadette - sert d et dispose d'un « propulseur » spécial pour les emmener plus rapidement dans les hôpitaux vétérinaires situés à proximité. Candice Bie (4 ans, Hamilton, Ontario ) Le dessin de Candice - « Voiture crabe » - roule sur terre et plonge sous l'eau pour recueillir les déchets qui polluent nos lacs et nos océans. Les « yeux de crabe » de conception spéciale à l'avant aident le conducteur à traverser les zones sombres.

8 à 11 ans

Ryan Lychak (10 ans, Sherwood Park, Alberta ) Le dessin de Ryan - « Navire à fusion » - crée une nouvelle source d'énergie en transformant les déchets en énergie. Lorsque le véhicule vole, il recueille les déchets et l'air pollué, les convertit en énergie propre et libère de l'air pur.

Le dessin de Ryan crée une nouvelle source d'énergie en transformant les déchets en énergie. Lorsque le véhicule vole, il Bellina Man (9 ans, Vaughan, Ontario ) Le dessin de Bellina - « Secouriste de la vie marine » - élimine les déchets plastiques dans l'océan et envoie une équipe pour secourir les animaux victimes de la pollution plastique , afin de « faire de notre océan un lieu de vie heureux pour tous ».

Le dessin de Bellina - - , afin de « faire de notre océan un lieu de vie heureux pour tous ». Aryan Shakya (11 ans, North York, Ontario ) Le dessin d'Aryan - « Voiture intelligente, sécuritaire, réaliste et écologique » - bénéficie d'une technologie de pointe et de l'intelligence artificielle, et elle est alimentée par des sources d'énergie durables telles que l'eau, le soleil et l'électricité.

12 à 15 ans

Joseph Lee (14 ans, Airdrie, Alberta ) Le dessin de Joseph - « Chirurgie sur route » - est un véhicule conçu pour aider les médecins à opérer un patient en transit afin d'augmenter ses chances de survie.

Le dessin de Joseph - - est un véhicule conçu pour afin d'augmenter ses chances de survie. Yiling Wang (15 ans, Burnaby , Colombie-Britannique) Le dessin de Yiling - « Le Toypillda » - représente l'utilisation d'une pilule spéciale que les patients pourraient consommer et qui permettrait aux médecins de pénétrer à l'intérieur du corps du patient pour soigner une blessure, combattre les bactéries et guérir les plaies.

Le dessin de Yiling - - représente l'utilisation d'une pilule spéciale que les patients pourraient consommer et qui pour soigner une blessure, combattre les bactéries et guérir les plaies. Johnny Wang (15 ans, Vancouver , Colombie-Britannique) Le dessin de Johnny - « Gardien forestier » - aide à protéger les animaux dans la forêt en pulvérisant de l'eau dans les zones d'incendie et en secourant les animaux à l'aide de sa queue.

Un jury canadien composé de membres éminents a eu la tâche difficile d'évaluer les centaines d'oeuvres soumises par des enfants de tout le Canada :

Dre Bonnie Schmidt , présidente, Parlons sciences

, présidente, Parlons sciences Lorraine Sommerfeld , journaliste automobile, Driving.ca

, journaliste automobile, Driving.ca Brian Sheppard , directeur de la création chez Saatchi Canada

, directeur de la création chez Heather Greenwood Davis , influenceuse créative, journaliste et animatrice média

, influenceuse créative, journaliste et animatrice média Larry Hutchinson , président-directeur général, Toyota Canada

Voici ce que les membres du jury ont pensé des oeuvres du concours de cette année :

« Je suis vraiment impressionné par les idées créatives, innovantes et révolutionnaires présentées par les jeunes Canadiens. Avec leur vision de concevoir un avenir plus durable pour les gens, les animaux et l'écosystème, il est clair que ce sont les leaders de demain qui mettent de l'avant leurs idées pour changer le monde » - Larry Hutchinson, président-directeur général, Toyota Canada Inc.

« Les innovations transformatrices commencent par une idée. Félicitations à tous les jeunes qui ont participé à ce concours. L'imagination, l'ingéniosité, l'espoir et la créativité transparaissent dans les soumissions, ce qui rend le jugement particulièrement difficile. Les participants ont conçu de merveilleux véhicules qui aident les gens, les animaux et l'environnement, montrant ainsi dans quelles bonnes mains se trouve notre avenir. » - Bonnie Schmidt, présidente, Parlons sciences

« Les participants de cette année sont la preuve que nos enfants sont très engagés et préoccupés par l'avenir de la planète. Ils considèrent les voitures comme des véhicules qui peuvent conduire à des temps meilleurs et plus sûrs. Le niveau de réflexion et de considération dans tous les groupes d'âge est vraiment remarquable. » - Lorraine Sommerfeld, journaliste automobile canadienne, Driving.ca

« Dans l'ensemble, il y avait des concepts brillants et des oeuvres d'art étonnantes. Ce que ce concours démontre, c'est que les jeunes Canadiens sont à la fois réfléchis sur le monde et le rôle qu'y jouent la technologie et les véhicules... et qu'ils sont aussi très créatifs. » - Brian Sheppard, directeur exécutif de la création, Saatchi & Saatchi

« Les soumissions étaient toutes incroyables. Ces jeunes manifestent une profonde acuité des problèmes d'aujourd'hui et ont fait preuve d'imagination pour l'avenir. Chacun d'entre eux doit être applaudi pour ses efforts. L'avenir est entre des mains extraordinairement talentueuses. » - Heather Greenwood Davis, influenceuse créative, journaliste et animatrice média

Les neuf finalistes du Canada seront admissibles à la finale mondiale pour courir la chance de gagner un grand prix de 15 000 $ US. Chaque finaliste canadien recevra une carte-cadeau en ligne de 250 $ de KiwiCo.

Organisé pour la première fois en 2004 et aujourd'hui l'un des plus importants concours de dessin pour enfants au monde, le Concours de dessin de la voiture de rêve Toyota invite les jeunes artistes, concepteurs et ingénieurs en herbe à partager leurs idées originales sur l'avenir de la mobilité.

Pour en savoir plus sur le Concours de dessin de la voiture de rêve Toyota, visitez www.toyota.ca/dreamcarartcontest et pour voir les oeuvres des gagnants, visitez la Salle de nouvelles de Toyota Canada.

À propos de Toyota Canada Inc.

Toyota Canada Inc. (TCI) est le distributeur canadien exclusif des véhicules Toyota et Lexus. Toyota a vendu plus de six millions de véhicules au pays, par l'entremise d'un réseau de 288 concessionnaires Toyota et Lexus. Toyota s'engage à fournir aux automobilistes canadiens des véhicules réputés pour leur sécurité, leur qualité, leur durabilité et leur fiabilité, et à leur offrir un service de qualité. Le siège social de TCI est situé à Toronto et l'entreprise a aussi des bureaux régionaux à Vancouver, Calgary, Montréal et Halifax, des centres de distribution des pièces à Clarington et Vancouver, Toyota exploite également deux usines de production au Canada. Ces usines ont déjà produit plus de neuf millions de véhicules, parmi lesquels des modèles très appréciés des consommateurs canadiens, comme le Toyota RAV4, le Toyota RAV4 hybride, les Lexus RX et RX hybride et les Lexus NX et NH hybride. À la suite des récents investissements injectés par le constructeur dans ses installations de l'Ontario, la production de ces modèles très populaires va s'intensifier pour le marché nord-américain.

